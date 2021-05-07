موعد مباراة الديربي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

يلتقي فريق برشلونة منافسه الضيف أتلتيكو مدريد مساء يوم السبت، على ملعب “الكامبنو” في مباراة قمة الجولة ال 35 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وستقام المباراة بين فريق برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة قوية بين المنافسين، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، وفلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، اليمن، قطر، البحرين.

⚡️ LIVE NOW! ⚡️ Barça training session ahead of #BarçaAtleti! 💪🟦🟥 🖥 Watch now on Barça TV+: https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/yrcVNjbPCF — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2021

بينما ستكون المباراة عند الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، وليبيا، السودان، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان بتوقيت الساعة السادسة والرابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وستبث المباراة بين المنافسين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

💪 شارك @MartinBraith في أجزاء من تدريبات الفريق صباح اليوم الخميس pic.twitter.com/vVZnuLSiV1 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 6, 2021

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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وكذلك ستكون عبر قناة beIN Sports HD4″” بتردد على القمر الصناعي سهيل 11585، ومعدل ترميز27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة وجاره فريق أتلتيكو مدريد على شبكة قنوات ” beIN Sports” القطرية، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني، حيث سيكون في حراسة تير شتيغن.

بينما في خط دفاع سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست، جيرار بيكيه.

أما في مركز خط الوسط سيأتي كلاً من: اللاعب ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج.

وسيعتمد المدرب الهولندي كومان في خط هجوم الفريق كلاً من اللاعبين، الدنماركي مارتين برايثوايت، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة اللاعب ليونيل ميسي.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني 51 عامًا، المباراة أمام منافسه المستضيف فريق برشلونة في تشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى يان أوبلاك.

وفي خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين: خوسيه ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو.

أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: يانيك فيريرا كاراسكو، خورخي كوكي، ماركوس لورينتي، بينما سيلعب في هجوم الفريق الثنائي، لويس سواريز، آنخيل كوريا.

غيابات أتلتيكو مدريد عن مباراة برشلونة

وأفادت صحيفة “أس” الإسبانية، أن اللاعب الفرنسي “تماس ليمار” لم يشارك في التدريبات الجماعية مع فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” بسبب معاناته من إصابة عضلية.

كما لم يؤكد بعد غياب المدافع “خوسيه خمينيز” الذي يعاني من إصابة في الفخذ، إلى جانب غياب البرازيلي “رينان لودي” بسبب الإصابة.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

الصراع بين برشلونة وريال مدريد

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو والترتيب

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

قائمة هدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم 🔥🔥 pic.twitter.com/UTHxvlTCWj — Zeko 18 (@Zekoo1811) May 2, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

وجاء اللاعب المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

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