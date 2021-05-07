فيديو مُسرب للفنانة الإماراتية أحلام وهي تقرأ القرآن يثير الجدل بين المتابعين!

اثار مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام وهي ترتل آيات من القرآن الكريم بصوتها، آراء المتابعين بين مؤيد ومعجب بصوتها خلال قراءتها للقرآن، ومعترض ومهاجم لها.

ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ 100 ألف.

ولم تظهر أحلام في الفيديو، بل يسمع صوتها وهي ترتل القرآن.

أحلام درست الشريعة وتحفظ اجزاء من القرآن

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، كشفت في تصريحات سابقة أنها درست الشريعة الإسلامية ولكنها لم تكمل دراستها، إذ اتجهت للغناء بالرغم من معارضة أهلها لذلك.

وذكرت أحلام انها تحفظ اجزاء من القرآن وكانت تقوم بتدريس القرآن الكريم .

أحلام في عيد ميلاد ابنتها

في شأنٍ منفصل، وخلال الاسابيع الماضية، عادت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، إلى استعراض ثروتها وهذه المرة عبر عيد ميلاد ابنتها لولوة الهاجري التي أتمت الـ11 عاماً.

ونشرت أحلام مقاطع فيديو وصور لحفل عيد الميلاد عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلاله ابنتها لولوة بفستان أميرات ديزني، والتي نسقتها مع مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة.

كما أظهر الفيديو ديكورات الحفل الباهظة، وقوالب الكيك العديدة المطلية بالذهب، والتي تم تحضيرها وتنسيقها بشكل يلائم الديكور.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: ” كل عام وانتي قلبي بنتي وروحي ربي يسعدك ويوفقك ويطرح فيك البركه والصلاح وجعلني اشوفك في اعلا المناصب واذوق برك انا وابوك واخوانك ويحميك يا حبيبتي لولو”.

روحانيات أحلام في رمضان

وظهرت أحلام بآخر الفيديو وهي تقول: “اشتقت لكم، اليوم ظهرت بسبب عيد ميلاد لولو، استغلوا رمضان في الروحانيات”.

وتابعت: “هل تعلمون أنني أقوم بإمامة التراويح وقيام الليل؟ أصلي أنا وبناتي جماعة حتى المغرب، فجميعنا محجورين، استغلوا رمضان في هذه التجمعات، وقوموا الليل من الآن لا تنتظروا العشر الأواخر”.

انتقادات

وتعرضت أحلام إلى انتقادات من قبل متابعيها بسبب المبالغة فكتب أحدهم: ” كل عام وهي بالف خير … حبيبتي احلام ليش كل مناسباتك اوفر وهوسة ومبالغة ترى الجمال مو بالكثرة والهوسة، تعلمي الستايل البسيط المتواضع المُريح للعين”.

وتابع: “قبل فترة ايضا انت وصديقتك عيد ميلادها مسوية عشر قوالب كيك واحتفالك بالالبوم ايضا عشر او اكثر، الجمال مو بالكثرة والصرف …كبار النجوم واكثرهم غنى بمناسباتهم تكون كيكة وحدة ويحتفلون واجواء بسيطة جميلة … الا انت بكل مناسبة لازم عشر قوالب كيك مطلية بالذهب، نصيحة تعلمي الحياة صح وعيشيها صح… الحياة البسيطة حلوة”.

وعلقت أخرى: ” حفلة عيد الميلاد بسيطه في كل مكان الا عندنا كانها زواج الله يهديكم هذا بذخ واسراف والاسراف حرام اتقوو الله”.

وسخر آخر: ” ماشاءالله حفلة لولو تسدد قرضي في البنك”.

هدية أحلام لزوجة السلطان هيثم بن طارق

وكانت الفنانة الاماراتية قد قدمت أغنية “الجليلة” إهداء لزوجة السلطان هيثم بن طارق في عيد ميلادها قبل أيام.

والاغنية من كلمات حسان العبيدلي، وألحان ماجد المخيني، وتوزيع هشام السكران، ومكس جاسم محمد

كلمات الأغنية كالتالي:

بنت السلاطين/ شمس السلطنه

يا “عهَد” تاجك سلايل “بوسعيد”جوهره حرّه من الكنز تليدجدّك امعرب ولاهلك في عُمانحاضر مشرّف وتاريخٍ مجيد

–يا الجليله.. قَدْر واخلاق وسموّ عزوتك سلطان معْ صاحب سموّ”هيثم” الوافي ونجلك “ذي يزن”عزّ ورّث للوطن مجد وعلوّ–

دام عزك يا عزيزه في المقام

يا عهَد بنت السلاطين الكرام

لي بنوا للسلطنه مجدٍ أكيد

سادةٍ من ذخر سادات وإمام

يا السنا الوضّاح يا نور المكان

يحفظك ربي على طول الزمان

درةٍ للتاج والعقد الفريد

تبتسم من نور طلّتها عُمان

حبنا لك حب صادق نعلنه

والقلوب تبوح قبل الألسنه

يا الجليلة عسى عزك يدوم

شمعة السلطان.. شمس السلطنه

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