الأقصى ساحة حرب .. عدوان اسرائيلي غاشم على المصلين في المسجد المبارك بالجمعة اليتيمة

شنت قوات الإحتلال الإسرائيلي عدواناً غاشما على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة المغرب اليوم الجمعة .

وتفيد المعلومات الأولية بإصابة العشرات من المصلين بالرصاص والإختناق بالغاز، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في ساحات الأقصى .

ووثقت مشاهد مصورة وحشية الاحتلال في الاعتداء على المصلين بعد اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك .

💥 #عاجل| عدوان اسرائيلي غاشم على المصلين داخل المسجد #الأقصى المبارك في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان وأنباء عن اصابات بين المصلين. pic.twitter.com/XyUNWZ6qQz — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 7, 2021

💥 #عاجل| مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل باحات المسجد #الأقصى المبارك وأنباء أولية عن عدد من الإصابات . pic.twitter.com/hC85CQv7zR — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 7, 2021

إغلاق أبواب الأقصى

واعلنت شرطة الاحتلال إصابة ٣ من عناصرها خلال المواجهات المندلعة في المسجد الأقصى المبارك.

وأغلقت قوات الإحتلال الاسرائيليّ عدة أبواب للمسجد الأقصى منها باب العامود بعد الاقتحام الهمجي الذي جرى لباحات المسجد .

وأدّى نحو 70 ألفا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، جراء الإجراءات الاحتلالية التي حالت دون وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة اليتيمة من شهر رمضان.

#صور 📸| نحو 70 ألفًا يصلون الجمعة اليتيمة في رحاب المسجد #الأقصى رغم قيود الاحتلال الاسرائيلي. pic.twitter.com/g8jNY7NO9W — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 7, 2021

ومساء الجمعة، اعتدت شرطة الإحتلال الإسرائيلية، على نواب عرب في الكنيست، تظاهروا سلميا في حيّ “الشيخ جراح” بالقدس ضد تهجير عائلات فلسطينية.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة توتراً ومواجهات منذ ايام، بين المقدسيين من جهة، وقطعان المستوطنين الذي تحميهم قوات الإحتلال من جهة ثانية، عقب تهديد إسرائيل عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وكان مقررا أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الإثنين المقبل.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و”المركزية” الإسرائيليتين.​​​​​​​

وقبل يومين، أطلق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تحذيرا أخيراً للإحتلال الإسرائيلي بتدفيع ثمناً غالياً إن لم يتوقف العدوان على أهل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة .

ووجه محمد الضيف التحية لأهالي حي الشيخ جراح ، واكد ان المقاومة ترصد ما يجري عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يتعرضون له من قبل الاحتلال والمستوطنين .

ومساء الخميس، اعتدى مستوطنون وقوات إسرائيلية على سكان حي الشيخ الجراح ومعتصمون فيه، تضامنا مع المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

واعتقلت تلك القوات، 10 على الأقل من المعتصمين بالحي، وأصيب آخرون بالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.

وصباح الجمعة، أعدم جيش الإحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين وأصاب ثالثاً بجروح، بعد اطلاق النار عليهم قرب حاجز سالم العسكري قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة .

وادّعت وسائل اعلام عبرية ان الشبان الثلاثة حاولوا تنفيذ هجوم مسلح على موقع عسكري لجيش الإحتلال، لكنّ الجنود اشتبكوا معهم، وقتلوا اثنين فيما اصيب الثالث بجروح .

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل، الشبان الثلاثة ملقون على الأرض بعد اطلاق النار عليهم من قِبَل جنود الإحتلال الإسرائيليّ .

وتظهر الصور قطعة سلاح محلي الصنع (كارلو) الى جانب احد الشبان .

#عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على 3 فلسطينيين قرب حاجز سالم العسكري شمال الضفة الغربية بزعم محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار. pic.twitter.com/1uF7Xegc7E — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 7, 2021

📸 #فيديو من موقع إعدام جيش الإحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين صباح اليوم الجمعة عند حاجز عسكري قرب مدينة #جنين شمال الضفة الغربية بزعم محاولتهم تنفيذ عملية .#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/tvbXezzZNe — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 7, 2021

من جهته قال الصحفي الإسرائيلي (تال ليف رام) إنه لا يتذكر حدثاً مشابها في الضفة الغربية لهذا الحدث منذ سنوات طويلة ان تحاول مجموعة مسلحة بثلاثة بنادق اقتحام موقع للجيش الإسرائيلي في وضح النهار.

واشار الى ان هذا النوع من العمليات كان يميز قطاع غزة.

وقال (تال ليف رام) ان هجوماً كبيراً كان سيقع في المعسكر وتمّ تفاديه .

جيش الإحتلال يعتقل منفذ عملية زعترة

وتأتي هذه العملية بعد يومين من اعتقال قوات الاحتلال منفذ عملية حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس يوم الاحد الماضي، والتي ادت الى مقتل مستوطن واصابة 2 آخرين بجروح .

وجرى اعتقال منفذ العملية ويدعى منتصر شلبي من بلدة ترمسعيا شمال رام الله، في بلدة سلواد القريبة.

وشنت قوات الاحتلال بعد عملية زعترة، عمليات بحث وتمشيط واسعة للوصول الى منفذ العملية، تركزت في بلدة عقربا جنوب نابلس، الى ان تم اعتقاله في بلدة سلواد .

وتبيّن ان منفذ العملية منتصر شلبي، رجل اعمال فلسطيني، ويحمل الجنسية الأمريكية.

وفجر اليوم الجمعة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزل الاسير منتصر شلبي (47 عاما)، واحتجزت المتواجدين فيه داخل احدى الغرف، وأخذت مقاساته ورسمت خرائط تفصيلية له، وهي خطوة تمهيداً لعملية تدمير المنزل.