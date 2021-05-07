“شاهد” يوتيوبر شهير يتعارك مع بطل العالم في الملاكمة “فلويد مايويذر”

نشب شجار عنيف بين نجم اليوتيوب الأمريكي الشهير” بول لوغان” 26 عامًا، بعد قيامه باستفزاز بطل العالم السابق في الملاكمة “فلويد مايو يذر” 44 عامًا، في مؤتمر صحفي جمع الإثنين حول النزال الذي سيجمع بينهما في مدينة ميامي الأمريكية.

لوغان وفلويد مايويذر

وذكرت الوسائل الإعلام الأمريكية، أن النجم الأمريكي لوغان الذي تواعد مواطنه بطل العالم “مايويذر” في الملاكمة بخوض نزال بينهما.

وقام باستفزاز الأخير وتبادل المناوشات اللفظية بينهما، ولم يكتفي بذلك بل قام بانتزاع قبعة الملاكم “مايويذر” ومحاولة الهرب بها.

جيك بول يثير غضب فلويد مايويذر 😬 pic.twitter.com/rZ66awSPcI — فنون القتال بالعربية (@ArabicMMA) May 6, 2021

وأردفت، ” أنه إثر تلك الحركة الاستفزازية التي قام بفعلها اليوتيوبر بول لوغان، نشب مشاجرة بين ممثلو كل الفريقين أثناء المؤتمر الصحفي”.

نزال لوغان الملاكم فلويد مايويذر

وسيجرى النزال الاستعراضي الذي سيجمع الملاكم الأمريكي والبطل العالمي السابق “فلويد مايويذر”، الذي لم يهزم خلال مسيرته الاحترافية في رياضة الملاكمة.

لوغان بول يتسبب بإغماء شخص بعد أن صفعه بقوة. pic.twitter.com/zYmSXaBqN0 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 22, 2019

ونجم اليوتيوب الشهير لوغان الذي يمتلك نحو 20 مليون متابع، في يوم السادس من شهر يونيو/ حزيران في مدينة ميامي الأمريكية.

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ومن المقرر أن يجري النزال الاستعراضي الذي سيجمع الملاكم الذي لم يهزم ويدعي بفخر أنه أعظم ملاكم في كل العصور، ونجم اليوتيوب الذي يملك أكثر من 20 مليون متابع، في 6 يونيو في مدينة ميامي الأمريكية.

أرقام البطل العالمي فلويد مايويذر

وقد خاض البطل العالمي السابق “مايويذر” نزالًا استعراضيًا في 31 ديسمبر عام 2018 في العاصمة اليابانية “طوكيو”، حيث استطاع إطاحة من الجولة الأولى الياباني ولاعب الكيك بوسكر “بتينشين ناسوكاوا” 22 عامًا.

فلويد مايونذر وحياته الشخصية

وولد الملاكم الأمريكي “فلويد مايويذر” عام 1977م، في ميشيغان بالولايات المتحدة، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وحصد مانويذر العديد من الألقاب العالمية خلال مسيرته الاحترافية منها بطولة المجلس العالمي للملاكمة، وكذلك بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة.

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فلويد مايويذر (0-50)[27KO]🇺🇸:

"لقد علمت منذ بداية مسيرتي أنني الأفضل في الملاكمة، منذ اليوم الأول علمت أنني أفضل من الجميع، لن يكون هناك أبداً من هو أفضل مني" 👑#TMT pic.twitter.com/fOdpC6pGgH — Boxing |🎖🥊| ملاكمة (@BoxingMENA) May 6, 2021

وقال الملاكم الأمريكي مايوذر في حوارات صحفية سابقة، قائلاً: “أعتقد أن جدتي هي أول من رأت إمكانياتي، عندما كنت يافعًا أخبرتها أنني أحتاج إلى وظيفة وقالت “لا عليك بمواصلة الملاكمة”.

فلويد مانويذر والظروف القاسية

وأردف مايونذر، “عندما كنت في الثامنة من عمري، عشت في نيو جيرسي مع أمي وسبعة من أشقائي في غرفة واحدة، وأحيانًا لم نحصل حتى على الكهرباء”.

مضيفًا: “عندما يرى الناس ما أملك الآن، لا يملكون أدنى فكرة عن نشأتي وقلة ما أملك أثناء تربيتي”.

Jake Paul snatched Floyd Mayweather's hat after they came face-to-face 😳⁰⁰(via @ShowtimeBoxing)pic.twitter.com/wKGtatIdOC — Bleacher Report (@BleacherReport) May 6, 2021

كما ولد البطل العالمي مايوذر في غراند رابيدز في عائلة مليئة بالملاكمين، والده فلوريد مايوذر الأب كان متحديًا على بطولة العالم.

وواجه الملاكم الأسطورة راي ليونارد وعماه جيف مايوذر ورودجر مايوذر كانا ملاكمين محترفين، عمه رودجر هو من يقوم بواجبات تدريب ابن اخيه حاليًا.

اعتزال فلويد مايويذر

وأنهى البطل العالمي مانونذر مسيرة الهواة قدره 84 انتصارًا مقابل 6 هزائم مع الفوز بلقب القفازات الذهبية في الأوزان 48 كليو غرام في عام 1993، ووزن 51.7 في عام 1994، ووزن 56.9 كليو غرام في عام 1996 خلال مسيرته الاحترافية.

#في_مثل_هذا_اليوم عام ٢٠١٥ أُقيم النزال المُنتظر من قبل الجميع بين الأسطورتين فلويد مايويذر و ماني باكياو على القاب "WBA,WBC,WBO,Ring" للوزن الوسط وانتصر فلويد مايويذر بقرار الحكام الأجماعي .

– تم تسمية نزالهم بـ"نزال العقد" و حطم ارقام قياسية عديدة منها

⬇️ pic.twitter.com/LlS0fwHPFX — عالم الملاكمة | Boxing World (@BoxingWorlds) May 3, 2021

وقد قرر اعتزال رياضة الملاكمة في عام ،2015 ليركز على النزالات الاستعراضية منذ ذلك الوقت، كما ويصنف من أفضل الملاكمين في التاريخ والأفضل في وقته.

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