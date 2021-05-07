رونالدو وإبراهيموفيتش والمواجهة النارية في الصراع على مقعد أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة الإيطالية القمة النارية المنتظرة بين فريق يوفنتوس ومنافسه الضيف الميلان، في الصراع على المركز المؤهل لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وتأتي هذه مواجهة القمة قبل أربع جولات من نهاية الدوري الإيطالي “الكالتشيو” بين يوفنتوس والميلان، بعد خسارة كلا الفريقين الصراع على لقب الدوري الممتاز.

📹| ثنائية الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/Wfsb1ysViG — 1G1G1A (@1G1G1A) May 2, 2021

بعدما نجح فريق الانتر ميلان من حسمه والتتويج به للمرة ال 19 في تاريخ مسيرته والأول منذ عام 2010 الأسبوع الماضي.

دوري أبطال أوروبا

ويضع مدربين كلا الفريقين صوب اهتمامهم وأنظارهم نحو المراكز الأربع الأولى في ترتيب دوري الإيطالي المؤهلة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون عودة فريق الميلان إلى البطولة القارية للمرة الأولى له بعد ثمانية أعوام من الغياب.

اكثر لاعبين في التاريخ تسجيلاً للاهداف خارج أرضهم في دوري الابطال:

1- كرستيانو رونالدو🇵🇹 (27) هدف

2- ليونيل ميسي🇦🇷 (13)هدف

3- واين روني🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (8) أهداف pic.twitter.com/0TQbqHYbwD — osama (@OsamaAlamri) May 5, 2021

موعد مباراة يوفنتوس والميلان

وسيواجه فريق الميلان نظيره يوفنتوس يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة ال35 من الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة “الكالتشيو”.

يوفنتوس والميلان

وتتنافس خمس من الأندية على ثلاثة مقاعد في المسابقة الأوروبية خلف المتصدر فريق الانتر ميلان، حيث يتساوى فريق أتالانتا ويوفنتوس والميلان برصيد 69 نقطة، فيما يحتل صاحب المركز الخامس فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 67 نقطة.

يوفنتوس وخسارة اللقب

وأفادت تقارير إيطالية، أن فريق يوفنتوس لم يدخل في حساباته في بداية الموسم خسارة لقب دوري “الكالتشيو” الإيطالي بعد هيمنته على اللقب على مدار ال9 مواسم الماضية.

رونالدو مع لاعبي اليوفي من تدريبات فريقهم اليوم 😅📸 pic.twitter.com/7OMiR9ku8T — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 5, 2021

وكذلك عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على الرغم من وصوله إلى النهائي في العقد الأخير في موسمين عام 2014-2015 و2016-2017.

رونالدو ويوفنتوس

ويعتمد فريق يوفنتوس على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي، من أجل قيادة السيدة العجوز نحو التأهل والمنافسة على لقب أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021-2022.

إبرهيموفيش والميلان

وقد بث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 39 عامًا، في صفوف فريق الميلان الإيطالي بعد تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر.

وقاد السلطان إبراهيموفيتش الفريق لإحراز سلسلة ال 27 مباراة من دون خسارة، إلا أن سقط أمام فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في شهر يناير الماضي في الدوري الممتاز.

الميلان والصدارة

ونجح المهاجم السويدي إبراهيموفيتش في اعتلاء فريق الميلان لصدارة الدوري الممتاز بشكل مؤقت، إلا تراجع بعد الخسائر التي تلقها من المنافسين الكبار مثل يوفنتوس والانتر ميلان ولاتسيو وأتالانتا.

رونالدو والعقد مع يوفنتوس

وأفادت صحيفة (ريكورد) البرتغالية في خبر نشرته الثلاثاء الماضي، بأن رونالدو قد قرر استكمال عقده الحالي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، ثم العودة إلى نادي طفولته فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي والذي رحل عنه قبل 18 عامًا.

وأردفت الصحيفة، ” رونالدو يريد اللعب بقميص لشبونة لمدة موسمين قبل اعتزاله عالم كرة القدم وهو في سن ال39 عامًا”.

رونالدو ومخالفة التوقعات

وقد نشرت العديد من التقارير الصحفية، عن قرب رحيل النجم البرتغالي رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، مع احتمال عودته إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 82 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 69 نقطة، متساويًا مع فريق الميلان الذي يحتل المركز الرابع بنفس النقاط.

بينما في المركز الخامس من الترتيب فريق نابولي بفارق نقطتين برصيد 67 نقطة، يليه فريق لاتسيو في المركز السادس برصيد 64 نقطة.

📰| tuttosport :

لا يزال أنييلي يريد بيرلو للموسم المقبل. يعتقد أنييلي أن يوفنتوس سيتأهل لدوري أبطال أوروبا ويفوز بكأس إيطاليا هذا الموسم. pic.twitter.com/1kXcCsKXk3 — Curva Juventus (@CurvaJ) May 7, 2021

ويأتي فريق روما برصيد 55 نقطة في المركز السابع، فيما جاء فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 53 نقطة.

يليه في الترتيب فريق سامبدوريا في المركز التاسع برصيد 45 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 42 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 27 هدفًا، وجاء في المركز الثاني المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريق الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

🎥| لقطة زلاتان ابراهيموفيتش بعمر الـ 39 سنة .. خيالي هذا السويدي 😍🇸🇪

❤️🖤 pic.twitter.com/UohCQQ3PGj — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) May 4, 2021

أما في ثالث ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” اللاعب سيمي المهاجم في فريق كروتوني برصيد 19 هدفًا، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين: لويس مورييل ودوشان فلاهوفيتش وتشيرو إيموبيلي.

فيما جاء مهاجم فريق نابولي لورينزو إنسيني في المركز السابع من الترتيب برصيد 17 هدفًا، يليه في المركز الثامن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 15 هدفًا مع فريق الميلان الإيطالي.

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