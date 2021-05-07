بالفيديو: هازارد يعتذر إلى جماهير ريال مدريد الغاضبة بعد سخريته المثيرة للجدل

اعتذر النجم البلجيكي إيدين هازارد 30عامًا إلى جماهير ريال مدريد، بعد المقطع الذي ظهر فيه اللاعب وهو يتبادل الضحكات مع لاعبي فريقه السابق تشيلسي، الذي نجح في تحقيق الفوز عليه والتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

هازارد وجماهير ريال مدريد

وكتب النجم هازارد في تغريده له عبر خاصية “الستوري” على منصة الانستغرام، قائلاً: ” أنا آسف جدًا، لقد قرأت العديد من الآراء عني، ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد”.

Eden Hazard was happy for Chelsea 💙 (via @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF — ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2021

وأردف هازارد، ” كان حلمي اللعب في ريال مدريد وجئت إلى هنا للفوز، مردفًا الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويًا من أجل لقب الليغا”.

كما أن نجوم فريق ريال مدريد الإسباني عبروا عن إستيائهم، بعد تصرف زميلهم البلجيكي إيدين هازارد والسخرية داخل ميدان المباراة بعد دقائق من إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا.

والد حارس ريال مدريد

وقال تييري كورتوا، والد حارس ريال مدريد “تيبو كورتوا”، قائلاً: ” ليس من الذكاء أن يوم هازارد بفعل هذا الأمر، ربما لم يفكر هازارد مرتين من أجل فعل هذا، لكن تلك الصور مؤلمة لجماهير ريال مدريد”.

اقرأ المزيد: فاسكيز يثير التكهنات بشأن مستقبله مع ريال مدريد وبيل مطلوب للشراء

وأضاف، ” إذا رأيت لاعبًا يضحك بعد دقيقتين من إقصاء فريقه ريال مدريد، سأقول إنه لاعب غير احترافي، لا يزال بإمكان هازارد منح النادي لقب الليغا في المباريات الأربع القادمة”.

مباراة ريال مدريد وإشبيلية

ويستضيف فريق ريال مدريد الذي يحتل وصافة الترتيب خلق المتصدر أتلتيكو مدريد، مباراة قوية أمام منافسة إشبيلية الذي يحتل رابع ترتيب الدوري الممتاز.

ريال مدريد والتخلي عن هازارد

وكشفت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد سيتخلى عن النجم البلجيكي هازارد حال وصول عرض بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.

April 2012: Madrid Knocked Out of CL in Semi-Final

April 2013: Madrid Knocked Out of CL in Semi-Final

May 2021: Madrid Knocked Out of CL in Semi-Final Eden Hazard doesn't deserve to wear Real Madrid Jersey. #هازارد #HazardOut #Hazard #Zidane #زيدان #مدريد#HalaMadrid #هلا_مدريد pic.twitter.com/jVFLg4spc8 — Ayoub (@uuchiiwaa) May 6, 2021

وقد لعب هازارد منذ انضمامه إلى فريق ريال مدريد 40 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع 7 أهداف مع فريق الملكي الإسباني السيئ لمستوى اللاعب الذي كان متألقًا في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

عقد هازارد مع ريال مدريد

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في عام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه خاض 40 مباراة فقط بسبب الاصابات المتكررة والتي وصلت إلى 72 مباراة.

🚨🚨 بيدريرول: ريال مدريد قرر عرض هازارد في سوق الإنتقالات. pic.twitter.com/j93kxYD3MR — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 5, 2021

الريال ودوري أبطال أوروبا

وفي سياق أخر، أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن ريال مدريد حصل على مبلغ قدره 113 مليون يورو، بعد بلغ النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

برشلونة وريال مدريد والصراع على اللقب

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعدد النقاط، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

🚨🚨 إيدن هازارد (ستوري انستغرام): أنا أسف. لقد قرأت الكثير من الآراء عني اليوم ولم تكن نيتي الإساءة لجمهور ريال مدريد. لطالما كان حلمي أن ألعب لريال مدريد وقد جئت إلى هنا للفوز. لم ينته الموسم وعلينا الآن أن نكافح معًا من أجل تحقيق الليغا. هلا مدريد! pic.twitter.com/YeVGRAcPsZ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 6, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بينما احتل فريق فياريال في المركز السادس برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو والترتيب

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً، بينما جاء في ثاني الترتيب الفرنسي كريم بنزيما المهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

الاعلام الإسباني و قطاع كبير من الجماهير غاضبون على لقطة هازارد بعد المباراة و هاشتاج #HazardOut بدأ بالانتشار 👀

pic.twitter.com/yOY2hjln7D — H A M Z A (@HamzaRMFC) May 5, 2021

بينما ثالث الترتيب جاء الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

فيما جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا في الدوري الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك