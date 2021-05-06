(الساكت عن الحق شيطان أخرس) نوال الزغبي تعلن استقالتها من نقابة الفنانين

قابلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قرار نقابة الفنانين المحترفين، بعدم تدخل الفنانين في الشؤون السياسية، بالاستقالة منها.

سابقة خطيرة

ونشرت نوال الزغبي بياناً رسمياً صادراً عنها، عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، وصفت به قرار النقابة بالسابقة الخطيرة في بلد يتجاوز عمره 6000 عام من الثقافة والحضارة.

وأشارت نوال الزغبي إلى أنها تنتمي لنقابة الفنانين منذ عشرون عاماً، قبل أن تكمل: ” لما من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.. ولما لا يشرفني أن أرى وطني الحبيب وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين).

واستطردت الفنانة اللبنانية: (ولما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام أو بتاريخ الفن أو الدور الريادي الذي لعبه لبنان وحرية التعبير منذ الأزل، أتقدم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان باستقالتي للأسباب المذكورة أعلاه).

الاعتداء على أسعد رشدان

وأرفقت نوال الزغبي بيانها بهاشتاج (مواطن لبناني).

وكان نقيب الفنانين المحترفين في لبنان، الممثل جهاد الأطرش، قد أثار جدلاً واسعاً، بعدما أصدر بياناً يطلب فيه من الفنانين المنتسبين إلى النقابة عدم المس أو شتم أيٍّ من التيارات السياسية والحزبية في لبنان.

وجاء بيان نقابة الفنانين في لبنان رداً على تعرض منزل الممثل اللبناني أسعد رشدان، لهجوم من قبل مناصرين لرئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، حيث قاموا بإلصاق صور عون على جدران منزله، ردّاً على انتقاد رشدان له.

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ولم يستنكر بيان نقابة الفنانين المحترفين الاعتداء على أسعد رشدان، بل اكتفى بالطلب من الفنانين عدم التعرض والتجريح بالأحزاب والتيارات، الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين الذين وصفوه بالسابقة في العمل النقابي.

بيان النقابة المثير للجدل

وجاء في نص البيان: (نقابة الفنانين المحترفين في لبنان تأسف للأوضاع التي وصلنا إليها، الوطن يمرّ بظروف اقتصادية، وصحية صعبة، ومجتمعنا تتجاذبه الانقسامات السياسية والحزبية والطائفية. وبالنسبة لنا كفنانين، فدورنا انطلاقاً من خشبة المسرح والشاشة، والكلمة واللحن والنغم، فاعل في إرساء الثقافة، وتدعيم الانتماء إلى الوطن).

وتابع البيان: (بناء عليه، فإن مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، واستناداً للنظام الداخلي يطلب من الزميلات والزملاء عدم التعرض والتجريح بالأحزاب، والتيارات، والحركات والمذاهب ورموزها، مع تأكيدنا أن حرية التعبير واحترام الرأي الآخر يصونهما الدستور والأعراف).

(جمعية الكلاب اللبنانية)

ورد أسعد رشدان على بيان النقابة بطريقة غير مباشرة، حين نشر صورة كلب، وأرفقها بتعليق قال فيه: (وصايتي عليها، عينتها رئيسة جمعية الكلاب اللبنانية، وسجلتها في النقابة).

وكان أسعد رشدان قد هاجم النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية، وقال في أحد اللقاءات: (لن أسكت ولا يمكن إسكاتي إلا بقتلي وأنا لا أخاف من الموت، عون شنّ حرب التحرير وبنى أمجاده على محاربة النظام السوري فيما يرتمي بأحضانه حالياً).

هذا وقد انتقدت الكاتبة اللبنانية ​كلوديا مرشيليان​ البيان​ الصادر عن نقابة الفنانين المحترفين ووصفته بـ(بيان العار).

كلوديا مرشيليان: بيان العار!

ونشرت كلوديا نسخة من البيان عبر حسابها على (تويتر) وأبدت استغرابها من حقيقة هذا البيان الموّجه إلى الفنانين في بلد الحريات.

وعلقت كلوديا على البيان قائلة: (عن جد هيدا البيان موجّه للفنانين من نقابة الفنانين بلبنان؟ أكيد بلبنان بلد الحريّات؟ مش عم صدّق. طيب يا ريت يطلع بيان تاني بس يخبرونا شو منقدر نقول. بلكي قلنا شي ما كان لازم نقولو. بس مشان القصاص يعني).

عن جد هيدا البيان موجّه للفنانين من نقابة الفنانين بلبنان ؟؟؟ أكيد بلبنان بلد الحريّات ؟؟؟ مش عم صدّق … طيب يا ريت يطلع بيان تاني بس يخبرونا شو منقدر نقول … بلكي قلنا شي ما كان لازم نقولو … بس مشان القصاص يعني … pic.twitter.com/X9RcEicfau — Claudia Marchalian (@ClaudiaMarchal7) April 14, 2021

إليسا تهاجم النقابة

وسبق أن استنكرت الفنانة اللبنانية إليسا تأخر نقابة الفنانين في لبنان، في منح الفنان غابريال يمين لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “‏النقابات بالها تسكت الفنانين بدل ما تشوف الفنانين اللي عم يتبهدلو من بعد ما عملو للبنان قيمة ووج حضاري! معقول غابريال يمين بدها مرتو تناشد تا ياخد لقاح وهوي مريض سرطان؟”.

وأضافت: “لوين وصلنا بهالفوضى؟ ووزير الصحة بدل ما يطلع عا سوريا ويربحنا جميلة من كيسنا يتفضل يتصرف ‎ياعيب الشوم”.

وجاءت تغريدة الفنانة اللبنانية بعد مناشدة زوجة غابريال يمين المستمرة لتلبية طلبها خشية أن يصاب زوجها، الذي يعاني من مرض السرطان منذ فترة بفيروس كورونا، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية.

النقابات بالها تسكت الفنانين بدل ما تشوف الفنانين اللي عم يتبهدلو من بعد ما عملو للبنان قيمة ووج حضاري! معقول غابريال يمين بدها مرتو تناشد تا ياخد لقاح وهوي مريض سرطان؟ لوين وصلنا بهالفوض? ووزير الصحة بدل ما يطلع عا سوريا و يربحنا جميلة من كيسنا يتفضل يتصرف #يا_عيب_الشوم pic.twitter.com/a3MGspEkoA — Elissa (@elissakh) April 15, 2021

أسوأ أزمة في تاريخ لبنان

ويعشي لبنان حاليا أيام صعبة للغاية، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه.

حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين. ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.

وتتواصل التظاهرات منذ أواخر العام 2019 احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

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