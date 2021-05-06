نجل نتنياهو يطير فرحا بتصريحات وزير خارجية المغرب: ماذا قال على لسان محمد السادس؟

لاقت تصريحات وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، بشأن علاقة المغرب بإسرائيل، استحسان وإشادة (يئير) نجل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة

وكان وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، قال أمام مؤتمر منظمة “أيباك” اليهودية الأمريكية بأن المغرب وإسرائيل يجب أن يكونا في تحالف وأن السماء فقط هو سقف العلاقة بين الجانبين.

هذا وأضاف (بوريطة) في تصريحاته أن المغرب وإسرائيل عليهما أن تنسقا العمل كحلفاء، من أجل مواجهة التهديدات الايرانية المرتبطة بالموضوع النووي الايراني.

جاءت تصريحات بوريطة خلال مقابلة مع قناة “لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية ” (ايباك) في موقع “يوتيوب”.

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وذلك عشية أول مشاركة رسمية للرباط في فعالية لـ”ايباك”، حيث شارك بوريطة في وقتسابق اليوم الخميس في فعالية “ميد اتلانتيك سبرينغ بروغرام” التابعة لـ”ايباك”

وفي تعليق بوريطة حول تطور العلاقات مع اسرائيل بحسب ما اوردته الاناضول قال :”جميع أدوات التعاون مع إسرائيل متوفرة، وتوجد الإرادة السياسية، وآمل أن نتبادل قريبا جدا، الزيارات رفيعة المستوى”.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة: سوف نذهب إلى أقصى حد

وأكد بوريطة التزام المغرب بالاتفاق الموقع بين البلدين وقال :”نحن مخلصون في التزاماتنا، لأننا اتخذنا القرار (التطبيع) عن قناعة، وسوف نذهب الى أقصى حد ممكن في تطوير التعاون الثنائي”.

وتابع وزير الخارجية المغربي:(تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.)

موضحا (وهي وثيقة ملزمة قانونيا، وتتضمن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، والتزام المغرب بتطوير العلاقات مع إسرائيل، والتزام إسرائيل بالتعاون مع المملكة المغربية.)

وشدد بوريطة خلال المقابلة على أهمية تنسيق العمل بين الجانبين كحلفاء، في مواجهة التهديدات الايرانية المتعلقة بالانشطة النووية وايران التي تعمل على زعزعة شمال وغرب افريقيا، حسب وصفه.

وقال بوريطة ان “ايران هددت وحدة الأراضي المغربية وأمنها من خلال دعم ميليشيات البوليساريو، وتدريبهم ومنحهم السلاح.

كما أشار وزير خارجية المغرب إلى أن إيران تنتشر في غرب إفريقيا مؤكدا أن المغرب لا زال يراقب ويحتاط “من التهديدات الايرانية على أمن الشعب المغربي”.

تطبيع المغرب بتوجيه من الملك محمد السادس

ويبدو أن تطبيع المغرب مع إسرائيل لم يكن شكليا فقط مقابل اعتراف أمريكا بسيادته على الصحراء، حيث وصل التطبيع المغربي. مع الاحتلال لمجالات مختلفة آخرها المجال الطبي.

وفي هذا السياق كشف حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر في فبراير الماضي، تفاصيل اتفاقية جديدة بين المغرب وإسرائيل.

وذكر الحساب في تغريدة له رصدتها (وطن) وقتها أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بالمجال الطبي بين مستشفيين إسرائيلي ومغربي.

وفي التفاصيل فقد وقع مستشفى “رمبام” في حيفا مع مستشفى الأطفال بالرباط، على اتفاقية تعاون طبي لعلاج أطفال مصابين بالسرطان.

وأوضح الحساب التابع لخارجية الاحتلال أن هذا الاتفاق، سيشمل خلاله التعاون “تبادل الزيارات، والمخزون المعرفي، والاستشارات الطبية”.

وذلك بخصوص علاج السرطان.

التطبيع بين المغرب وإسرائيل

وكانت المغرب قد وقعت في ديسمبر المنصرم، على إعلان يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبين إسرائيل. وذلك من أجل خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الاقليمي، وفق ما ذكرت حكومة المغرب وقتها.

وتأتي خطوة المغرب ضمن مسلسل بدأته الإمارات بتوقيعها اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في أغسطس/آب 2021. لتتبعها بعدها البحرين والسودان والمغرب.

واعتبرت القيادة الفلسطينية هذه الخطوات العربية بمثابة تحدِ جديد يضاف إلى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني. ويناضل من أجلها منذ عقود لنيل حقوقه الوطنية والسياسية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشهدت الأوقات التي تلت توقيع الاتفاقيات تلك، مسلسل من التعاون على كافة المستويات بين البلدان الموقعة وإسرائيل.

حيث خرج نتنياهو يتباهى بهذا الذي وصفه “بالإنجاز” على حساب العرب والمسلمين.

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