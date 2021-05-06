محمود العوضي يفتخر بأنه أول خليجي يرأس وسيلة إعلام إسرائيلية: ما قصة المنصة التي ستصدر من تل أبيب؟

كشف الصحفي الإماراتي محمود العوضي، عن أنه سيكون أول خليجي يرأس وسيلة إعلام إسرائيلية، مشيرا إلى إطلاق منصة إعلامية عربية ـ إسرائيلية من تل أبيب قريبا.

محمود العوضي

وقال محمود العوضي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):(خطوة جديدة وبداية تجربة مختلفة بالنسبة لي بعد أن أصبحت أول رئيس تحرير لمنصة إعلامية عربية إسرائيلية تصدر من إسرائيل.)

خطوة جديدة وبداية تجربة مختلفة بالنسبة لي بعد أن أصبحت أول رئيس تحرير لمنصة إعلامية عربية إسرائيلية تصدر من إسرائيل وسوف أنشر المزيد من التفاصيل وأكشف عن هوية هذه المنصة خلال ساعات. pic.twitter.com/6Llvlqv0hp — محمود العوضي (@MahmoodAlAwadi) May 6, 2021

وتابع الصحفي الإماراتي موضحا:(وسوف أنشر المزيد من التفاصيل وأكشف عن هوية هذه المنصة خلال ساعات.)

ويشار إلى أن هذه المنصة ليست الأولى في مجال التعاون الإعلامي بين إسرائيل والإمارات.

إذ وقعت وكالة أنباء الإمارات “وام” اتفاقية تعاون مع وكالة “TPS” الإسرائيلية شهر أبريل/نيسان الماضي.

وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد تبادل المحتوى الإخباري.

اقرا أيضاً: قلق إسرائيلي من الاستثمارات الإماراتية بعد تحذير الموساد.. غموض يحيط بأكبر صفقة منذ التطبيع

من جانبه ذكر العوضي في تصريحات لموقع إماراتي، أن المنصة الجديدة ستدشن رسميّا بعد يومين.

وأن فريق العمل مكون من صحفيين عرب وإسرائيليين، وستكون في البداية باللغتين العربية والعبرية على أن تتبعهما نسخة إنجليزية لاحقا.

وذكر العوضي أن المنصة غير معنية بالسياسة وستركز على مجالات الفن والرياضة والاقتصاد والسياحة والطب والجامعات.

مشيرا إلى أن رجال أعمال إسرائيليين يقفون خلف تمويلها ويهدفون من خلالها لفتح قناة تواصل مع العالم العربي بشكل عام.

ومنذ الإعلان عن اتفاقية التطبيع في آب/ أغسطس الماضي، وقعت الإمارات اتفاقيات عديدة مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات.

وبعد توقيع الاتفاقية رسميا في أيلول/ سبتمبر الماضي، سعت الإمارات إلى نشر التطبيع بين أطياف المجتمع في مجالات الفن والرياضة والزراعة وغيرها.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك