صرخة استغاثة من الجزائريين بالسعودية.. ما قصة المبالغ الضخمة التي أُجبروا على دفعها؟

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن أفراد الجالية الجزائرية بالمملكة العربية السعودية، وجهوا نداء استغاثة للسلطات لفتح الحدود وتمكينهم من العودة.

وذلك بعد أن اضطر عدد كبير منهم لتجديد إقامته بمبالغ ضخمة بسبب انتهاء عقود العمل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة (الشروق) الجزائرية فقد ضمت الجالية الجزائرية في المملكة صوتها لحملة (من حقي ندخل بلادي) للمطالبة بالسماح بدخول العالقين الجزائريين في مختلف بقاع العالم.

وطالبت الجالية في بيان لها، السلطات بفتح الحدود الجزائرية دون فرض للتراخيص أو تحديد لفئة معينة مثلما كان عليه سابقا.

وأضاف البيان أن هناك من أفراد الجالية من انتهت عقود عملهم وإقاماتهم واضطروا لتجديدها بمبالغ ضخمة.

وأوضحت أن الجميع يعلم تكلفة رسوم الوافدين في السعودية.

وأوضحت الجالية أن أفرادها وجدوا أنفسهم محرومين من رؤية ذويهم.

وهناك من فقد أحدا من أهله دون أن يتمكن من حضور جنازته.

ودعا أفراد الجالية الجزائرية بالمملكة العربية السعودية، السلطات إلى فتح الحدود وتمكينهم من الدخول إلى أرض الوطن.

وذلك وفق الاجراءات الوقائية المتبعة في دول العالم.

اقرا أيضاً: ما وراء الكواليس في الإطاحة بمدير التلفزيون الجزائري من منصبه وعلاقة ابن زايد بالأمر

ويشار إلى أنه أواخر العام الماضي أعلن النائب عن الجالية الجزائرية في المنطقة العربية، أميرة سليم، عن وفاة الطبيب الجراح مروان بورقعة بعد أيام من تعرضه لاطلاق نار على مستوى الرأس بالسعودية، ودخوله للعناية المشددة.

وقالت النائب في بيان لها على صفحتها الرسمية “فايسبوك” رصدته (وطن) وقتها، “بقلوب تعتصر ألمًا بلغنا نبأ وفاة المغفور له باذن الله الطبيب الجراح في الأعصاب مروان بورقعة المقيم بالمملكة العربية السعودية أصيل ولاية سكيكدة وهذا اثر تعرضه لطلق ناري منذ بضع أيام”.

وتابعت أميرة سليم، “وبهذا المصاب الجلل أتقدم أصالة عن نفسي وباسم الجالية في المنطقة الثالثة وبالخصوص جاليتنا بالمملكة العربية السعودية بالتعازي القلبية لعائلة الفقيد، وندعو المولى عز وجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جنانه، اللهم اغفر له وتقبله في جنات الفردوس”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك