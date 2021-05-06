“شاهد” سخرية هازارد تثير غضب جماهير ريال مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

شنت وسائل الإعلام الإسبانية الهجوم اللاذع على النجم البلجيكي إيدين هازارد 30 عامًا المهاجم في فريق ريال مدريد.

بعد تبادله الضحكات مع لاعبي فريقه السابق تشيلسي داخل أرضية الملعب عقب الانتهاء من المباراة بخسارة الريال وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

هازارد وجماهير ريال مدريد

وظهر اللاعب هازارد عقب نهاية المباراة التي أقصي فيها فريق ريال مدريد “الملكي” الإسباني بهزيمة بهدفين نظيفين دون رد، وهو يحتفل مع لاعبي فريق تشيلسي “البلوز”، في استفزاز مشاعر جماهير ريال مدريد.

سخرية هازارد وريال مدريد

وقال الإعلامي الإسباني الشهير “جوزيب بيدريرول”، قائلاً: ” هازارد يسخر من ريال مدريد، يجب الآن طرده، هازارد لا يمكن أن يبقى لحظة واحدة في ريال مدريد بعد تلك الصورة”.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021

بينما غرد الصحفي المدريدي توماس رونسيرو، تعقيبًا على سخرية هازارد من جماهير ريال مدريد، بقوله : ” مع احتضانه لزملائه في نهاية المباراة بتلك الطريقة مع الرئيس سانتياجو برنابيو هازارد من يوم الغد كان سيبحث عن فريق آخر”.

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ريال مدريد والمستوى الباهت

وظهر فريق ريال مدريد على الرغم من عودة عدد من نجومه المصابين إلى التشكيلة الأساسية في المباراة بالمستوى الباهت.

Eden Hazard was happy for Chelsea 💙 (via @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF — ESPN FC (@ESPNFC) May 5, 2021

ليتلقى الخسارة الساحقة أمام فريق تشيلسي الذي قدم الأداء الجيد في المباراة بهدفين نظيفين دون رد، في إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2020-2021.

ريال مدريد والرقم القياسي

وفشل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد المرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبًا، من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

Mentang2 mantan terindah jadi lo bahagia gitu Hazard? pic.twitter.com/g0XLWIbsSc — Muhamad Fafa (@M_Fahri10) May 5, 2021

ريال مدريد ولقب الليجا

وبعد خروج فريق ريال مدريد الإسباني من دوري أبطال أوروبا، لم له سوى الصراع على لقب الدوري الإسباني “الليغا” هذا الموسم الذي لم يحسم بعد ، حيث تنتظره مباراة قوية وصعبة أمام منافسه إشبيلية الأسبوع القادم.

تفاصيل مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وقد افتتح اللاعب الألماني “تيمو فيرنر” هدف التقدم لصالح فريق أصحاب الأرض تشيلسي في الدقيقة 28 من اللقاء.

قبل أن يحرز اللاعب الإنجليزي “ماسون ماونت” هدف التأهل وحسم اللقاء في الدقيقة 85، لينجح فريق تشيلسي الانتصار الثالث له على فريق ريال مدريد.

فيما لم يحقق فريق ريال مدريد في المواجهات المباشرة أمام فريق تشيلسي أي من الانتصارات، خلال خمس مباريات جمعته مع الفريق اللندني في منافسات دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي والتتويج باللقب

وقد توج فريق تشيلسي الإنجليزي باللقب في عام 2012م، لكن الفريق كان الفريق الأفضل في المواجهة الخامسة أمام نظيره ريال مدريد.

والأكثر هدرا للفرص من إحراز الأهداف داخل شباك منافسه الضيف الملكي الإسباني خلال مجريات اللقاء الذي جمع الفريقين في نصف نهائي دوري الأبطال.

النهائي الإنجليزي الثالث

وبعد نجاح فريق تشيلسي من تخطي منافسه ريال مدريد والعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب مواعدا مع متصدر الدوري الإنجليزي “البريميرليج” مانشستر سيتي.

في اجتاز الوصيف السابق في دوري الأبطال باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في دور النصف النهائي من البطولة.

ريال مدريد يبقى على أبواب النهائي.#UCL — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 6, 2021

ويعد ثالث نهائي إنجليزي خالص في دوري أبطال أوروبا، حيث توج قبل ذلك في عام 2008 فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه تشيلسي بركلات الترجيح الذي جرت في العاصمة الروسية موسكو.

بينما كانت المواجهة النهائية الثانية في عام 2019م، الذي نجح فيها فريق ليفربول “الريدز” من التغلب على توتنهام “السيبرز” في العاصمة الإسبانية مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيواجه فريق مانشستر سيتي منافسه تشيلسي في المباراة النهائية النارية على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا Champions League””، المقرر في ال 29 من شهر مايو/ آيار الجاري على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

ترتيب ريال مدريد وتشيلسي في الدوري

ويحتل فريق ريال مدريد الإسباني في ثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة.

كريستيانو بعد الخروج من بايرن 2012

هازارد بعد الخروج من تشيلسي 2021 pic.twitter.com/yffihFA6h7 — الكرة الاسبانية (@Liga4Arabia) May 5, 2021

ويأتي فريق تشيلسي في رابع ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 61 نقطة بفارق كبير عن المتربع على عرش صدارة الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.

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