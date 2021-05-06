رياض محرز وصديقته تايلور
رياض محرز وصديقته تايلور
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بالصور: سيدة شقراء غيرت مستوى رياض محرز للأبد بعد أزمته الأخيرة!

كتب وطن
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استطاع النجم الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا المهاجم في فريق مانشستر سيتي، في إثبات موهبته والتأهل في الآونة الأخيرة وتحقيق الأرقام التاريخية مع الفريق الإنجليزي.

لكن اللاعب انفجر بشكل ملفت للأنظار وفرض نفسه على الجميع، حيث أخذ الصدى الواسع عبر الصحف الإنجليزية بعد نجاحه الأخير في تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

رياض محرز والمشاكل العائلية

وأفادت تقارير صحفية، أن اللاعب الجزائري رياض محرز ملتزم وهادئ، ولكن زوجته السابقة البريطانية ذو الأصول الهندية “ريتا جوهال” 29 عامًا، كانت الجزء الأكبر في عدم تركيزه بشكل كبير داخل الملعب.

أزمة رياض محرز مع جوهال

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية، أن اللاعب رياض محرز طلق زوجته السابقة عارضة الأزياء ريتا جوهال في شهر فبراير من العام الجاري.

جاء بعد خيانتها له ومشاهدتها داخل أحد الملاهي الليلية رفقة الملاكم أنتوني جوشوا في العاصمة البريطانية لندن.

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وبينت الصحيفة، أنه في عام 2019م ألزمت المحكمة على اللاعب الجزائري محرز بدفع تعويضات وصلت إلى نحو 3612 جنيه إسترليني لمربية الأطفال الخاصة بهم، بسبب اقتطاعات غير قانونية من مرتبها الشهري من قبل زوجته السابقة ريتا.

رياض محرز والارتباط بتايلور

وقد تحرر اللاعب رياض محرز من مشاكله العائلية وأصبح منهمك بشكل كبير في تطوير موهبته وإثبات وجوده داخل فريق مانشستر سيتي.

وارتبط مؤخرا بصديقته الحالية عارضة الأزياء البريطانية تايلور الصديقة السابقة لزميله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

شروط تايلور للصداقة

ورفضت تايلور في البداية تطوير علاقتها مع اللاعب الجزائري رياض محرز، قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وبعدها استقر حال محرز بعد انفصاله بشكل كامل عن زوجته ريتا جوهال.

كما وبينت الصحيفة البريطانية في وقت سابق، أن مهاجم فريق مانشستر سيتي محرز. قد اشترى بالفعل برفقة صديقته “تايلور وارد”، وهي ابنه الإعلامية البريطانية الشهيرة “دوان وارد”، منزلاً في بريطانيا بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني.

وتقف والدة عارضة الأزياء البريطانية “تايلور” على كل صغيرة وكبيرة، من أجل إعادة تهيئة المنزل من جديد بعد شراءه من قبل اللاعب محرز، حيث أبدت سعادتها بذلك.

رياض محرز وتايلور

كما وقال أحد أصدقاء اللاعب رياض محرز وعشيقته تايلور، قائلاً: ” هذه خطوة كبيرة بالنسبة لهما”. مضيفاً: ” أن والدة عارضة الأزياء تايلور الإعلامية الشهيرة دوان. ووالدها رجل الأعمال البريطاني أشلي، سعيدين من أجلهما”.

الأرقام القياسية ورياض محرز

وأفادت شبكة “أوبتا الرياضية العالمية للإحصاءات، بأن اللاعب الجزائري رياض محرز أصبح ثاني لاعب يسجل للفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد المهاجم السنغالي ساديو ماني اللاعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم عام 2017-2018م.

رياض محرز والجزائري الوحيد

وقد رفع رياض محرز رصيده من الأهداف إلى عشر أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر من أي لاعب جزائري آخر في تاريخ المسابقة، وأصبح أول لاعب عربي يسجل في الذهاب وإياب في النصف النهائي من منافسات المسابقة القارية.

 الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستسر يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

وجاء فريق وست هام في خامس الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

فيما تراجع فريق توتنهام في الترتيب ليحتل المركز السابع من الترتيب برصيد 53 نقطة، وجاء في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة.

ويأتي فريق أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق ليدز يونايتد 47 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد.

يليه في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

بينما جاء المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً، متساويًا بذلك مع اللاعب “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الجاري.

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