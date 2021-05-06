ريال مدريد وعرض كيليان مبابي
ريال مدريد وعرض كيليان مبابي
Imageرياضة

ريال مدريد يحدد قيمة عرضه للتعاقد مع مبابي فهل سيوافق؟!

كتب وطن
0

كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الأربعاء الماضي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي 22عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، واحتمالية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

ريال مدريد ومبابي

وبين البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو” في خبر نشره، بأن إدارة فريق ريال مدريد ستدفع قيمة 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل، مع رفضه الدفع أكثر من ذلك.

في ظل التقارير الإسبانية التي تحدثت بأن اللاعب مبابي، قد طلب من شخص يثق به بشراء منزل له في العاصمة الإسبانية مدريد.

شرط مبابي للبقاء

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن المهاجم كيليان مبابي قد طلب من الفريق الباريسي مساواته بنجم البرازيلي نيمار، في حال رغبة إدارة باريس سان جيرمان تمديد عقده.

وأردفت الصحيفة، ” كليان مبابي اشترط على إدارة باريس سان جيرمان مساواته بالعقد الذي سيجدده زميله نيمار مع إدارة الفريق براتب سنوي يقدر ب 35 مليون يورو”.

اقرأ المزيد: “جورجينا” تكشف عن عيوب رونالدو الغريبة داخل المنزل

وأوضحت، بأنه في حال فشل في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب مبابي بشأن تمديد عقده، سيعرضه للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 200 مليون يورو أو أكثر من ذلك.

 بديل مبابي في حال الرحيل

وكشفت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية في مقالة نشرتها الأسبوع الماضي، قائلة: ” محمد صلاح حلم فريق باريس سان جيرمان، كما أن إدارة الفريق الفرنسي مهتم بشأن ضم اللاعب المصري كخطة بديلة في حال رحيل كيليان مبابي”.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عامًا الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

وما زالت المفاوضات بين الجانبين  معقدة،  في ظل رغبة الأخير بخوض تجربة جديدة وتحديدًا فريق ريال مدريد الإسباني.

صفقة القرن وباريس سان جيران

وأردفت الصحيفة الفرنسية، ” أن الفريق الفرنسي البي سي جي يفكر بعقد صفقة تاريخية باستقطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أو نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو، لتعويض رحيل مبابي في الصيف القادم”.

وأضافت، ” لكن على يبدو أن ليونيل ميسي لتجديد عقده مع إدارة النادي الكتالوني، بينما انتشرت أنباء مؤخرًا عن نية رونالدو في البقاء موسمًا آخر مع نادي السيدة العجوز الإيطالي”.

وبينت الصحيفة الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان وضع المصري محمد صلاح كخيار بديل لاستقطابه، ليحل بذلك بدلًا عن رحيل الفرنسي مبابي عن فريق باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري.

ويكمل النجم المصري محمد صلاح في ال 29 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، عامه الرابع في فريق ليفربول.

فيما تبقى على عقده عامين إلا أن الطلاق بين اللاعب المصري صلاح بات على الأبواب، بعد رغبة الأخير في أكثر في مناسبة بالرحيل عن فريق “الريدز”.

محمد صلاح والقيمة التسويقية

ويبلغ قيمة النجم المصري محمد صلاح التسويقية بعد المستوى والأداء الجيد منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي من أبواب فريق ليفربول، حيث تبلغ نحو 80 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

مبابي والتواصل مع زيدان

وفي ذات السياق أكدت صحيفة “أس” الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي كان في اتصال مستمر خلال الفترة الماضية مع مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بشأن رغبته واللعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد والصفقة المهمة

وفي ذات السياق تحدثت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد ستقدم على خطوة قاسية من أجل دعم خط الهجوم، تتمثل في بيع عدد كبير من نجومها بهدف التخطيط لمستقبل رؤية فريق ريال مدريد الإسباني.

ويخطط فريق ريال مدريد للتعاقد مع واحد من الثنائي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي “كيليان مبابي” أو النرويجي “إيرلينع هالاند” رغم المبالغ الخالية لكلا اللاعبين في السوق والتي تجاوزت 170 مليون يورو، وفق ما ذكرته الصحيفة.

مبابي وهالاند

واستكملت، ” فريق الملكي الإسباني بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة سيتعين على الفريق الملكي، بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب خلال الفترة المقبلة”.

فهل سيوافق باريس سان جيرمان على شرط مبابي للبقاء في الفريق الباريسي وقطع الطريق على ريال مدريد للتعاقد معه الصيف المقبل أم  لا ؟!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

هل يطلق محمد صلاح ليفربول بالثلاثة ويقبل عرض باريس سان جيرمان المغري؟!

رياضة

“شاهد” سخرية هازارد تثير غضب جماهير ريال مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

رياضة

ما قصة السيدة العجوز التي وفرت على ريال مدريد 20 ألف يورو ؟!

رياضة

“شاهد” رياض محرز يصنع المعجزات ويحطم الأرقام التاريخية في أبطال أوروبا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More