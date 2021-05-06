ريال مدريد يحدد قيمة عرضه للتعاقد مع مبابي فهل سيوافق؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الأربعاء الماضي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي 22عامًا مهاجم فريق باريس سان جيرمان، واحتمالية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل.

ريال مدريد ومبابي

وبين البرنامج الإسباني الشهير “الشيرنجيتو” في خبر نشره، بأن إدارة فريق ريال مدريد ستدفع قيمة 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل، مع رفضه الدفع أكثر من ذلك.

🚨 جوسيب بيدريرول (التشرينغتو): "أكرر: مبابي سيلعب في ريال مدريد الموسم المقبل." pic.twitter.com/rISHdyKDzO — Blancos Global (@Blancos_Global) May 5, 2021

في ظل التقارير الإسبانية التي تحدثت بأن اللاعب مبابي، قد طلب من شخص يثق به بشراء منزل له في العاصمة الإسبانية مدريد.

شرط مبابي للبقاء

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن المهاجم كيليان مبابي قد طلب من الفريق الباريسي مساواته بنجم البرازيلي نيمار، في حال رغبة إدارة باريس سان جيرمان تمديد عقده.

وأردفت الصحيفة، ” كليان مبابي اشترط على إدارة باريس سان جيرمان مساواته بالعقد الذي سيجدده زميله نيمار مع إدارة الفريق براتب سنوي يقدر ب 35 مليون يورو”.

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وأوضحت، بأنه في حال فشل في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب مبابي بشأن تمديد عقده، سيعرضه للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 200 مليون يورو أو أكثر من ذلك.

بديل مبابي في حال الرحيل

وكشفت صحيفة ” لو باريزيان” الفرنسية في مقالة نشرتها الأسبوع الماضي، قائلة: ” محمد صلاح حلم فريق باريس سان جيرمان، كما أن إدارة الفريق الفرنسي مهتم بشأن ضم اللاعب المصري كخطة بديلة في حال رحيل كيليان مبابي”.

🚨حسب Le Parisien: في حالة رحيل مبابي هذا الصيف فإن باريس سان جيرمان سيتجهون نحو محمد صلاح pic.twitter.com/nDICHeOQ2j — Yallakora (@Yallakoranow) May 5, 2021

ويسعى فريق باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي “كيليان مبابي” 22 عامًا الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

وما زالت المفاوضات بين الجانبين معقدة، في ظل رغبة الأخير بخوض تجربة جديدة وتحديدًا فريق ريال مدريد الإسباني.

صفقة القرن وباريس سان جيران

وأردفت الصحيفة الفرنسية، ” أن الفريق الفرنسي البي سي جي يفكر بعقد صفقة تاريخية باستقطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أو نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو، لتعويض رحيل مبابي في الصيف القادم”.

🚨كواترو | الأقرب هو إنتقال مبابي الى ريال مدريد هذا الصيف ،لكن الان هناك منافس لريال مدريد في ضم مبابي وهو مانشستر سيتي pic.twitter.com/zXxI0oBRSz — Blancos Global (@Blancos_Global) May 3, 2021

وأضافت، ” لكن على يبدو أن ليونيل ميسي لتجديد عقده مع إدارة النادي الكتالوني، بينما انتشرت أنباء مؤخرًا عن نية رونالدو في البقاء موسمًا آخر مع نادي السيدة العجوز الإيطالي”.

وبينت الصحيفة الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان وضع المصري محمد صلاح كخيار بديل لاستقطابه، ليحل بذلك بدلًا عن رحيل الفرنسي مبابي عن فريق باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري.

جوسيب بيدريول (CHTV): "مبابي هو الهدف رقم 1 لريال مدريد في الصيف ، الصفقة تسير كما هو مخطط لها". pic.twitter.com/2soWe8lN04 — Madridista World (@RMC_AH7) May 3, 2021

ويكمل النجم المصري محمد صلاح في ال 29 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، عامه الرابع في فريق ليفربول.

فيما تبقى على عقده عامين إلا أن الطلاق بين اللاعب المصري صلاح بات على الأبواب، بعد رغبة الأخير في أكثر في مناسبة بالرحيل عن فريق “الريدز”.

محمد صلاح والقيمة التسويقية

ويبلغ قيمة النجم المصري محمد صلاح التسويقية بعد المستوى والأداء الجيد منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي من أبواب فريق ليفربول، حيث تبلغ نحو 80 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

🚨 AS | أصبحت عملية خروج مبابي من باريس سان جيرمان أسرع من أي وقت مضى بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/Bd3myOq4Ru — Insider Real (@RMCFarab) May 5, 2021

مبابي والتواصل مع زيدان

وفي ذات السياق أكدت صحيفة “أس” الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي كان في اتصال مستمر خلال الفترة الماضية مع مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بشأن رغبته واللعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد والصفقة المهمة

وفي ذات السياق تحدثت صحيفة “ABC” الإسبانية، بأن إدارة ريال مدريد ستقدم على خطوة قاسية من أجل دعم خط الهجوم، تتمثل في بيع عدد كبير من نجومها بهدف التخطيط لمستقبل رؤية فريق ريال مدريد الإسباني.

🚨MARCA | أصبح شيء ما واضحًا ، ريال مدريد سيتعاقد مع غلاكتيكوس هذا الصيف والأفضلية لـ مبابي أو هالاند. الفريق بحاجة إلى لاعب من الوزن الثقيل، والجماهير تتوق إليه. pic.twitter.com/vnGdy0D4N5 — Madridista World (@RMC_AH7) May 2, 2021

ويخطط فريق ريال مدريد للتعاقد مع واحد من الثنائي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي “كيليان مبابي” أو النرويجي “إيرلينع هالاند” رغم المبالغ الخالية لكلا اللاعبين في السوق والتي تجاوزت 170 مليون يورو، وفق ما ذكرته الصحيفة.

مبابي وهالاند

واستكملت، ” فريق الملكي الإسباني بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة سيتعين على الفريق الملكي، بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب خلال الفترة المقبلة”.

Cuatro | يفكر ناصر الخليفي بالجمع بين كريستيانو وميسي في باريس سان جيرمان ، والتخلي عن مبابي. pic.twitter.com/eeels3ecjZ — Madridista World (@RMC_AH7) April 29, 2021

فهل سيوافق باريس سان جيرمان على شرط مبابي للبقاء في الفريق الباريسي وقطع الطريق على ريال مدريد للتعاقد معه الصيف المقبل أم لا ؟!

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