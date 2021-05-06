(وطن) تنشر تسجيلاً مسرباً لرئيس المخابرات الليبية الجديد حسين العائب

تنفرد (وطن) في نشر تسجيل صوتي مسرب، يكشف خلاله رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف حسين محمد العائب عن صناعة تنظيم الدولة (داعش) في مدينة سرت الليبية والخلايا التي شكلتها مجموعات داخل ليبيا بمساعدة من مخابرات عربية لمنع استقرار البلد الإفريقي.

رئيس جهاز المخابرات حسين العائب

وكان المجلس الرئاسي الليبي، أصدر الخميس، قرارا بتكليف رئيس جديد لجهاز المخابرات، لتطهير الجهاز الهام من المليشيات.

وكلف المجلس الرئاسي الليبي حسين العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات بدلا من عماد الطرابلسي الذي عينه رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج.

العائب يكشف الخلايا التي تعمل على منع استقرار ليبيا

ويبدو صوت حسين العائب واضحاً في التسجيل الصوتي الذي تنفرد (وطن) في نشره وهو يتحدث عن حركة ما تسمى (المقاومة) التي يقودها أحمد قذاف الدم، وكذلك مصطفى زايدة إضافة بلعيد المشري وخليفة النمر إلى جانب عميد في الجيش وعقيد “.

وأشار العائب إلى أن تلك المجموعات لا تريد استقرار الأمن في ليبيا برعاية مخابرات بعض الدول العربية على رأسها مصر كما سمع في التسجيل الصوتي.

وقال حسين العائب إن تلك المجموعات قامت بإنشاء خلايا داخل ليبيا لضرب الشرعية التي تحصل عليها رئيس المخابرات من الدولة الليبية.

وحاليا التي يحصل في بن وليد وسرت مغزي من قبل الحلقة الشعبية. حسب قول حسين العائب

ورئيس المخابرات من المناصب التي يعينها رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، ويأتي القرار في إطار سلسلة تعيينات جديدة يقوم بها رئيس المجلس محمد المنفي منذ توليه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي.

وعمل حسين العائب لسنوات في جهاز المخابرات، وهو مقيم في العاصمة طرابلس، وترجع أصوله لمدينة “الجبل الغربي”، غربي ليبيا. ‎

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، فائز السراج، كلّف، نهاية العام الماضي، عماد الطرابلسي بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية.

مسلحون يمنعون رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الديبة من دخول سرت

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الديبة، قد اتهم مرتزقة أجانب بمنعه من دخول مطار سرت

وبحسب مقطع فيديو للدبيبة تم تداوله فقد أكد أن مسلحين أجانب منعوه من دخول سرت عبر المطار مع الوفد المرافق له.

#الدبيبة: منعنا من دخول #سرت بسبب المرتزقة.. وهناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب الداخلية في #ليبيا مرة أخرى pic.twitter.com/aVlXaISyul — إرم نيوز (@EremNews) April 29, 2021

وحذر رئيس الحكومة الليبية مما قال إنها أطراف تريد إشعال الفتنة في البلاد.

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وشدد الدبيبة على أن ليبيا دولة ذات سيادة، وأنه لا أحد قادر على منع حكومته من دخول المطار الموجود على أرض ليبية.

وفي الاجتماع ذاته كان الدبيبة قد تحدث عن ازمة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن هناك من يقطع الكهرباء متعمدا، وأن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب.

ويشهد النزاع الليبي انفراجا سياسيا، ففي 5 فبراير/ شباط الماضي، تم انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي قيادة البلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وفق الاناضول.

أحمد قذاف الدم

وتعهد قذاف الدم بتمويل عمليات جديدة لتجنيد مرتزقة للدفع بهم إلى سرت ومناطق الجنوب الليبي حيث معاقل إنتاج البترول.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر قولها إن “الجانب المصري نسق مع قذاف الدم بشأن تمويل عمليات تجنيد مرتزقة يتبعون مليشيات سورية من اللاذقية، بتنسيق مصري روسي وتحت إشراف من شركة فاغنر الروسية”.

وأشارت إلى أنه “تم اللجوء إلى عناصر مقاتلة مدربة، وشاركت في حرب شوارع قبل ذلك، حيث كانت المليشيات التي شاركت إلى جانب نظام (بشار) الأسد في سورية الأنسب، نظراً لمعرفتها الجيدة بطبيعة تلك المعارك، ومعظمها قاتل إلى جانب مجموعات فاغنر”.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مع مسؤولي المليشيات على قيام عناصرها بتأمين المنشآت النفطية مقابل 1200 دولار للمقاتل شهرياً بعقود تمتد لأربعة أشهر فقط.!

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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