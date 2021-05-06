شاهد ما فعله أردني (لم يشم رائحة الرجولة) بزوجته في نهار رمضان يفجر غضب الأردنيين

أقدم زوج أردني على جريمة بشعة بحق زوجته في شهر رمضان الكريم، حيث اعتدى عليها بآلة حادة وشوه وجهها بسبب خلاف عائلي، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين الأردنيين.

جريمة اربد.. أردني يعتدي على زوجته

الجريمة الوحشية التي هزت الشارع الأردني وقعت في محافظة إربد، حيث أن الزوج من صاحب الأسبقيات كان في الحبس وخرج منه قبل أيام، وهدد زوجته بالاعتداء عليها، وهو ما فعله.

وبحسب ما نقله موقع (رؤيا) الإخباري المحلي فإن الرجل أقدم على ضرب زوجته بأداة حادة (مشرط) بثلاث ضربات أودعتها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

هذا وكشف مصدر أمني أنه ورد لمديرية شرطة إربد صباح الأربعاء، بتعرض امرأة للاعتداء بأداة حادة (مشرط) بمنطقة الوجه أمام منزلها.

حيث تم التحرك للموقع وجرى إسعافها إلى المستشفى.

وأوضح أن زوجها هو من قام بالاعتداء عليها إثر خلافات زوجية، مشيرا إلى أن البحث جار عنه.

ويشار إلى أنه وضمن سياق الحوادث بالأردن، أصدرت محاكم الجنايات في محافظتي إربد والمفرق، أحكاماً قضائية بحقِ عدد من المكرِرين لجنايات السَرقة.

ورفعت العقوبة من 3 سنوات إلى الأشغال الشَاقة المؤقتة مدَة 6 سنوات.

وبحسب وسائل إعلام أردنية قال مصدر قضائي، الخميس، إنَ محكمة جنايات إربد قضت بتجريم أحد المكرِرين بجناية السَرقة، خلافاً لأحكام المادة 3/401 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَرت المحكمة تضعيف العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشَاقة المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

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وأضاف أنَ محكمة جنايات المفرق أصدرت ثلاثة أحكام بحق أحد المكررين لجناية السَرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له من مدة التوقيف.

وكونه مكرِر بالمعنى القانوني فقد قرَرت المحكمة تضعيف العقوبة بحقه، لتصبح وضعه بالأشغال الشَاقة المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وفي الحُكمين الآخرين تم تضعيف العقوبة بحقه الى الأشغال الشَاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبين أنَ محاكم الجنايات تحرص على تفعيل نص المادة 101 من قانون العقوبات الأردني في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات.

وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، حيث يستوجب معه تشديد العقوبة المحكوم بها على المجرم لخطورته الإجرامية كونه لم يرتدع وعاد لمواصلة إجرامه باقتراف جريمة أخرى.ر

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