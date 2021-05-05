(شاهد) ما سر الزيارة المفاجئة والخاطفة من محمد بن زايد لـ محمد بن سلمان في جدة؟

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتمع في جدة اليوم، الأربعاء مع محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وبحث وليي عهد السعودية وأبوظبي في لقائهما التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بين البلدين، وفق ما ذكر الإعلام السعودي الرسمي.

محمدين العز حفظكم الله ورعاكم .. آمين 🇸🇦🇦🇪 pic.twitter.com/Azy1hhiw8W — حمدان الحوسني (@hamdan_al7osani) May 5, 2021

هذا واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، وفقا لما نقلته قناة “العربية” السعودية.

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كما نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورا من اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي اليوم.

التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان..بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك ..وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة pic.twitter.com/LPAd1IToQE — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 5, 2021

وعلق بما نصه:”التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان، بحثنا علاقاتنا الاستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك، وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

هذا وحضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع.

وكذلك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

هذا وحضر من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.

وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

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