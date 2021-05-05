هذا هو سبب وفاة الأمير فيليب الحقيقي .. رئيس الأسرة الطبية الملكية كشف ذلك

أعلن السير هو توماس، رئيس الأسرة الطبية الملكية في بريطانيا سبب وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

سبب وفاة الأمير فيليب

وقال رئيس الأسرة الطبية الملكية ان سبب وفاة الأمير فيليب ببساطة هو “الشيخوخة”، كما مثبت في الشهادة الرسمية ، وفقا لما ذكرته صحيفة “التلغراف”.

ويوضح هذا الوصف أنه لم يكن هناك مرض أو إصابة أخرى يمكن التعرف عليها ساهمت في وفاته، بما في ذلك حالة القلب التي تطلبت عملية جراحية قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن في 9 إبريل عن وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن 99 عاما .

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام: “ببالغ الأسى، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة”.

وأضاف البيان: “توفي صاحب السمو الملكي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور”.

واعلنت العائلة الملكية البريطانية الحداد لوفاة الأمير فيليب .

أقيمت جنازة الدوق في 17 نيسان، اليوم الثامن من الحداد الوطني، وهي الفترة التي بدأت في يوم إعلان وفاته، في حين أنه بموجب القواعد، لم يسمح إلا لثلاثين شخصا من أفراد العائلة المالكة والأصدقاء المقربين بحضور الجنازة.

حجم ثروة الأمير فيليب

أثيرت تساؤلات بعد وفاة الأمير فيليب عن حجم ثروته وكيف ستُقسم، علماً أنّ التقارير تفيد بأنها تتجاوز الـثلاثة عشر مليون دولار .

وفي هذا السياق، صرح الخبير في الشؤون المالية الملكية، ديفيد مككلور، أن الجزء الأكبر من ممتلكات دوق إدنبرة سيذهب لزوجته الملكة اليزابيث الثانية، وهناك جزء سيذهب لأبنائه وأحفاده.

ولم يمتلك الأمير فيليب الذي كان أمير اليونان والدنمارك عند ميلاده، أي ثروة قبل زواجه من ملكة بريطانيا.

وكان الأمير فيليب يعمل بالبحرية الملكية وأجره الشهري لا يصل إلى 500 دولار.

وبدأ الأمير تجميع ثروته من الهدايا الملكية ومن كتبه في مجالات عديدة مثل الفنون والرسوم المتحركة.

وذكرت بعض المصادر التاريخية، أنه بعد وفاة الأمير أندرو والد الأمير فيليب لم يرث الأمير فيليب شيئاً، سوى بدلات قديمة وفرشاة الحلاقة وخاتم ذهبي، كان يرتديه طوال حياته، وأن الأمير الراحل تنازل عن ألقابه السابقة التابعة لوالده وأصبح مواطناً بريطانياً.

طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة

في السياق، يبدو أن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، يخطط لعملية طرد ابنه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة بعد وفاة والده الأمير فيليب (99 عاما).

وسيعقد الأمير تشارلز، ونجله الأمير ويليام قمة ملكية لمناقشة مستقبل العائلة المالكة في بريطانيا خلال أسابيع، بعد وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

و يبدو ان طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة ياتي لكي يقوم الأمير تشارلز بإعادة تنظيم القصر الملكي البريطاني، بما في ذلك تقليص دائرة الأشخاص المقربين للعرش البريطاني من أفراد العائلة الملكية.

ويريد الأمير تشارلز اختيار أفراد قلائل يمثلون العائلة الملكية في مجموعة صغيرة، بعد طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل .

ومن المتوقع طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قريبا جدا من العائلة الملكية، وفقا للتقارير.

وبحسب كاتبة سيرة العائلة الملكية أنغيلا ليفين: “الملكة تريد الحفاظ على المحيط المعتاد من أفراد العائلة المحيطين بها ولا ترغب حقا في التغيير في سنها المتأخر هذا. لكن الأمير تشارلز يرى الأمر بشكل مختلف ويريد تغيير الوضع”.

تقليص ميزانية القصر الملكي

وسيعمل الأمير تشارلز على تقليص ميزانية القصر الملكي البريطاني، وبما أن تكاليف الفيلا التي يسكنها هاري وميغان تبلغ 11 مليون دولار في مونتيسيتو، فإنها إذا مناسبة لإبعاد هاري وميغان لتخفيف الأعباء عن ميزانية القصر، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”.

وتعرضت العائلة الملكية في بريطانيا لضغوط كبيرة، بعد لقائ مصور مع الأمير هاري وزوجته ميغان كشفا فيه عن جوانب سلبية كبيرة في العائلة أحدثت ضجة في بريطانيا.

وينتظر كيف ستتم عملية طرد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من العائلة المالكة .

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