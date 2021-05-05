Galleryالهدهد

عاصفة رعدية مرعبة تضرب ولاية صحم والخابورة .. شاهد الدمار الكبير الذي لم يحدث منذ عاصفة فبراير 1988

كتب وطن
0

ضربت عاصفة رعدية وصفت بـ”المرعبة” ولاية صحم والخابورة في سلطنة عمان، ما أدى الى حدوث خسائر في الممتلكات، فيما شهدت ولايات أخرى كنزوى هطولاً غزيراً للأمطار مصحوباً بالبَرَد ورياح هابطة.

وبلغت سرعة الرياح الهابطة للعاصفة الرعدية على ولاية صحم ١١٠ كم/ س.

ونشر مغرّدون عمانيون، صوراً تظهر تأثير العاصفة على صحم، وحجم الاضرار التي تسببت بها في الممتلكات.

 

عاصفة رعدية في صحم والخابورة

وعن عاصفة صحم والخابورة، قال المختص في شؤون الطقس ( زاهر الشقصي) عبر تويتر: إن عاصفة صحم والخابورة نظام معقد جدا من السحب حيث بدأت من جبهة Frontal system ثم الى squall line بعد ذلك تطور بعد التفاف السحابة الى supercell وهذا واضح من الهوك وطبعا الرياح الهابطة كانت شديدة اكثر من ١١٠ كم/س لا نستطيع التأكد إذا كان هناك اعصار قمعي نظرا لتطاير بعض القوارب.

واوضح في تغريدة ثانية: من خلال مقطع تم تصويره في بركاء يتضح وجود قمع واضح جدا وممكن يعطينا مؤشر انه صحم والخابورة قد يكون كذلك شهدتا وجود اعصار قمعي ويمكن معرفة ذلك من وضعيات المواد الاشجار والجدار التي سقطت إذا كلها في نفس زاوية السقوط او مختلفة الاتجاهات.

ونشر صورة لقارب يبدو ان الرياح القوية دفعته واستقر فوق سيارة، مؤكدا ان هذا المشهد يثبت نظرية وجود اعصار قمعي.

شيء لم يحدث منذ عاصفة فبراير 1988م!

من جانبه قال المتنبئ العماني حارث السيفي ان ما حدث يوميّ 3 و4 مايو على سواحل بحر عمان شيء شديد للغاية، ولا يعتقد أنه تكرر منذ عاصفة فبراير 1988م.

وقال ان المئات من أشجار النخيل تساقطت على امتداد قرى صحم، الخابورة والسويق، وبعضها سقط على الجدران فهدمتها وعلى المواشي.

واكد ان الكثير من السيارات تضررت إما من تساقط الأشجار عليها ومن خلال قذف الرياح للأجسام المتطايرة.

ونشر (السيفي) فيديو من عاصفة رعدية علق عليه بالقول:  لحظات مرعبة عاشها أهالي تلك الولايات، منهم من كان في منزله والآخر من كان في سيارته.

الأرصاد العمانية 

وكانت الأرصاد العمانية حذرت من رياح شديدة السرعة مصاحبة للسحب الرعدية قد تتجاوز 55 عقدة (100 كلم/س).

ولفتت الى تأثر أجزاء من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة ومسقط بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانًا.

وصباح اليوم الاربعاء، قالت الارصاد ان هناك تدفق وتشكل السحب العالية على الأجزاء الشماليه الغربية للسلطنه مع وجود السحب المنخفضة على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

حالة الطقس حتى الجمعة 

وجاء في نشرة الأحوال الجوية العامة التي صدرت عن الأرصاد الجوية العمانية، انه ابتداء من اليوم وحتى الجمعه استمرار تدفق السحب و تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة ومحافظتي مسندم وظفار خلال الظهيرة تمتد لتشمل سواحل بحر عمان خلال المساء.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لغة فريدة لا يفهمها أحد غير أهلها.. تعرف على قرية كمزار التي يتكلم سكانها لغة خاصة

تقارير

ما حقيقة ما يحدث لعاملات منازل من سيراليون في سلطنة عمان!

حياتنا

هذه أول دولة عربية تمنع إقامة صلاة عيد الفطر .. إليكم السبب

الهدهد

عجز كبير في موازنة سلطنة عمان ووزارة المالية تكشف السبب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More