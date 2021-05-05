عاصفة رعدية مرعبة تضرب ولاية صحم والخابورة .. شاهد الدمار الكبير الذي لم يحدث منذ عاصفة فبراير 1988

ضربت عاصفة رعدية وصفت بـ”المرعبة” ولاية صحم والخابورة في سلطنة عمان، ما أدى الى حدوث خسائر في الممتلكات، فيما شهدت ولايات أخرى كنزوى هطولاً غزيراً للأمطار مصحوباً بالبَرَد ورياح هابطة.

وبلغت سرعة الرياح الهابطة للعاصفة الرعدية على ولاية صحم ١١٠ كم/ س.

⚠️ بلغت سرعة الرياح الهابطة للعاصفة الرعدية على ولاية صحم ١١٠ كم/ س ما شاء الله.. #أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/eW5qAf2pcB — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) May 4, 2021

ونشر مغرّدون عمانيون، صوراً تظهر تأثير العاصفة على صحم، وحجم الاضرار التي تسببت بها في الممتلكات.

تحطم السيارات في صحم من شدة العاصفة.!

منقول#أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/uzXJp1BgLm — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 4, 2021

صور مـن الأضرار الناجمة عن الامطار الغزيرة التي شهدتها أمس ولايتي صحم والخابورة pic.twitter.com/0ZsiRf8571 — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) May 5, 2021

سقوط جدار مدرسة كعب بن برشة في صحم جراء العاصفة المطرية 💔#أخدود_السحاب_الثقال2 pic.twitter.com/YqSKPmyqu6 — 🇴🇲سُـمُــو 💛 (@Qaboos6666) May 4, 2021

جانب من اضرار العاصفة الرعدية حول موقعي صحم -خور الملح #أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/EPcOOXPtl3 — مظفر راشد (@MudhafferW) May 5, 2021

بعض الاضرار ف الممتلكات ف ولاية #صحم

معوضين خير إن شاء الله. متداول #اخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/fhRl56vLqG — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) May 4, 2021

سبحان الله كيف تطاير كل شي اليوم من قوة العاصفه. نسأل الله سبحانه أن يبدلهم الاحسن وإن يعوضهم الافضل . #اخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/i4GHKpcRRB — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) May 4, 2021

فقط جانب قليل من أضرار بعض قرى ولايه صحم.. والحمدلله pic.twitter.com/Li7pkueiwa — أبو نواف (@Abu_Nawaf_Om) May 5, 2021

عاصفة رعدية في صحم والخابورة

وعن عاصفة صحم والخابورة، قال المختص في شؤون الطقس ( زاهر الشقصي) عبر تويتر: إن عاصفة صحم والخابورة نظام معقد جدا من السحب حيث بدأت من جبهة Frontal system ثم الى squall line بعد ذلك تطور بعد التفاف السحابة الى supercell وهذا واضح من الهوك وطبعا الرياح الهابطة كانت شديدة اكثر من ١١٠ كم/س لا نستطيع التأكد إذا كان هناك اعصار قمعي نظرا لتطاير بعض القوارب.

🚩عاصفة صحم والخابورة/ نظام معقد جدا من السحب حيث بدأت من جبهة Frontal system ثم الى squall line بعد ذلك تطور بعد التفاف السحابة الى supercell وهذا واضح من الهوك وطبعا الرياح الهابطة كانت شديدة اكثر من ١١٠ كم/س لا نستطيع التأكد إذا كان هناك اعصار قمعي نظرا لتطاير بعض القوارب ⏪ pic.twitter.com/70EgYqvGsw — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) May 4, 2021

واوضح في تغريدة ثانية: من خلال مقطع تم تصويره في بركاء يتضح وجود قمع واضح جدا وممكن يعطينا مؤشر انه صحم والخابورة قد يكون كذلك شهدتا وجود اعصار قمعي ويمكن معرفة ذلك من وضعيات المواد الاشجار والجدار التي سقطت إذا كلها في نفس زاوية السقوط او مختلفة الاتجاهات.

ومن خلال مقطع تم تصويره في بركاء يتضح وجود قمع واضح جدا وممكن يعطينا مؤشر انه صحم والخابورة قد يكون كذلك شهدتان وجود اعصار قمعي ويمكن معرفة ذلك من وضعيات المواد الاشجار والجدار التي سقطت إذا كلها في نفس زاوية السقوط او مختلفة الاتجاهات.. #أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/RHzQ8giXZZ — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) May 4, 2021

ونشر صورة لقارب يبدو ان الرياح القوية دفعته واستقر فوق سيارة، مؤكدا ان هذا المشهد يثبت نظرية وجود اعصار قمعي.

وهذه الصورة قد تثبت لنا نظرية وجود اعصار قمعي لانه يصعب للرياح الهابطة رفع قارب فوق سيارة بهذا الشكل.. والحمد لله على سلامة الجميع.. #أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/RGQ0Mkb200 — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) May 4, 2021

شيء لم يحدث منذ عاصفة فبراير 1988م!

من جانبه قال المتنبئ العماني حارث السيفي ان ما حدث يوميّ 3 و4 مايو على سواحل بحر عمان شيء شديد للغاية، ولا يعتقد أنه تكرر منذ عاصفة فبراير 1988م.

ما حدث يوميّ 3 و4 مايو على سواحل بحر عمان شيء شديد للغاية، ولا أحسب أنه تكرر منذ عاصفة فبراير 1988م

تحت هذه التغريدة سأضع توثيق الأضرار التي وقعت على ولايات الباطنة يوم أمس#أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/7IS77LPl61 — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 5, 2021

وقال ان المئات من أشجار النخيل تساقطت على امتداد قرى صحم، الخابورة والسويق، وبعضها سقط على الجدران فهدمتها وعلى المواشي.

المئات من أشجار النخيل تساقطت على امتداد قرى صحم، الخابورة والسويق، وبعضها سقط على الجدران فهدمتها وعلى المواشي، مقطع يبين جانب من ضياع كبير لأشجار النخيل بصحم#أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/opgvQUW9Xk — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 5, 2021

جانب من تساقط أشجار النخيل على الولايات المذكورة بعضها على المرافق والممتلكات، أو في الشوارع وكذلك على المواشي والحلال#أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/WOfSUu324g — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 5, 2021

واكد ان الكثير من السيارات تضررت إما من تساقط الأشجار عليها ومن خلال قذف الرياح للأجسام المتطايرة.

الكثير من السيارات تضررت إما من تساقط الأشجار عليها ومن خلال قذف الرياح للأجسام المتطايرة كالشينكو أو الأبواب والأخشاب وغيرها.!، وأيضًا تضرر أسطح المنازل والمساكن غير الثابتة#أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/UyBYnknrQN — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 5, 2021

المظلات، أعمدة الإنارة، أسقف بعض محطات الوقود، الجدران وغيرها تجدها إما مرمية في مكان بعيد أو على بعض الممتلكات الخاصة والعامة

جانب مما ذُكر.!#أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/PjwharIbo9 — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 5, 2021

ونشر (السيفي) فيديو من عاصفة رعدية علق عليه بالقول: لحظات مرعبة عاشها أهالي تلك الولايات، منهم من كان في منزله والآخر من كان في سيارته.

لحظات مرعبة عاشها أهالي تلك الولايات، منهم من كان في منزله والآخر من كان في سيارته#أخدود_السحب_الثقال2 pic.twitter.com/uuN7zfD0o3 — حارث السيفي (@_harith_hhhs) May 5, 2021

الأرصاد العمانية

وكانت الأرصاد العمانية حذرت من رياح شديدة السرعة مصاحبة للسحب الرعدية قد تتجاوز 55 عقدة (100 كلم/س).

⚠️للتحذير والتذكير:

رياح شديدة السرعة مصاحبة للسحب الرعدية قد تتجاوز 55 عقدة (100 كلم/س) — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) May 4, 2021

ولفتت الى تأثر أجزاء من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة ومسقط بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانًا.

⛈️حاليًا تأثر أجزاء من محافظات الداخلية وجنوب الباطنة ومسقط بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانًا. pic.twitter.com/NthlyAh1WA — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) May 4, 2021

وصباح اليوم الاربعاء، قالت الارصاد ان هناك تدفق وتشكل السحب العالية على الأجزاء الشماليه الغربية للسلطنه مع وجود السحب المنخفضة على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

تدفق وتشكل السحب العالية على الأجزاء الشماليه الغربية للسلطنه مع وجود السحب المنخفضة على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى pic.twitter.com/SkCdomhAD4 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) May 5, 2021

حالة الطقس حتى الجمعة

وجاء في نشرة الأحوال الجوية العامة التي صدرت عن الأرصاد الجوية العمانية، انه ابتداء من اليوم وحتى الجمعه استمرار تدفق السحب و تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة ومحافظتي مسندم وظفار خلال الظهيرة تمتد لتشمل سواحل بحر عمان خلال المساء.

❗️نشرة الأحوال الجوية العامة ابتداء من اليوم وحتى الجمعه ⛈️استمرار تدفق السحب و تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على جبال الحجر والمناطق المجاورة ومحافظتي مسندم وظفار خلال الظهيرة تمتد لتشمل سواحل بحر عمان خلال المساء pic.twitter.com/ptdDmEwpD3 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) May 5, 2021

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