“شاهد” رياض محرز يصنع المعجزات ويحطم الأرقام التاريخية في أبطال أوروبا

تألق النجم الدولي الجزائري المهاجم في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز 26 عامًا، العديد من الأرقام التاريخية.

بعد ثنائية هدفيه في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، بإياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا وقيادة الفريق إلى نهائي البطولة في أول مرة في تاريخه.

رياض محرز وثلاثية الأهداف

ونجح اللاعب رياض محرز من إحراز هدفي اللقاء الذي جمع فريقه مانشستر سيتي ونظيره باريس سان جيرمان على ملعب الاتحاد الإنجليزي في الدقيقتين ال11 وال63 من المباراة.

باليمنى يُسجل وباليسرى! 👏

من ثابتة يهدف ومن مرتدة! 🥳

من داخل وخارج المنطقة! 🤩 الثعلب الجزائري رياض محرز يُحرز ليُرضي جماهيره فيسطع نجمه عاليًا في سماء الكرة العالمية. 💫🦊@Mahrez22 | @LesVerts 🇩🇿 pic.twitter.com/lpzZIHHFi7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) May 4, 2021

وقد سجل اللاعب محرز هدف الذهاب على أرضه منافسه باريس سان جيرمان في دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأرقام القياسية ورياض محرز

وأفادت شبكة “أوبتا الرياضية العالمية للإحصاءات، بأن اللاعب الجزائري رياض محرز أصبح ثاني لاعب يسجل للفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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بعد المهاجم السنغالي ساديو ماني اللاعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم عام 2017-2018م.

رياض محرز والجزائري الوحيد

وقد رفع رياض محرز رصيده من الأهداف إلى عشر أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر من أي لاعب جزائري آخر في تاريخ المسابقة.

كما وأصبح أول لاعب عربي يسجل في الذهاب وإياب في النصف النهائي من منافسات المسابقة القارية.

ثنائية رياض محرز ومانشستر سيتي

ويعد اللاعب الجزائري محرز أول لاعب في تاريخ فريق مانشستر سيتي، يسجل ثنائية في مواجهات النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

Only two players have scored in both legs of a Champions League semi-final for a Premier League club: 🇸🇳 Sadio Mané (2018)

🇩🇿 Riyad Mahrez (2021)#UCL pic.twitter.com/BixsvgLBr2 — Squawka Football (@Squawka) May 4, 2021

وثالث لاعب في القارة الأفريقية السمراء يسجل ثنائية في دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد اللاعب الإيغوري ديديه دورغبا، والنجم المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي.

مانشستر سيتي والتأهل الأول

وقد نجح فرق مانشستر سيتي في الوصول الأول في تاريخ مسيرة النادي إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا.

عقب فوزه في مباراة الذهاب وإياب دور النصف النهائي بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وحيد أمام منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان.

وأصبح فريق مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي السادس في القارة الأوروبية في القرن الواحد والعشرين، الذي قد وصل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا في تاريخ بطولة “Champions League” هذا الموسم 2020-2021.

مانشستر سيتي والمواجهة النهائية

وسيواجه فريق مانشستر سيتي في المباراة النهائية النارية على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا Champions League””، المقرر في ال29 من شهر مايو/ آيار المقبل على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

الصحف الإنجليزية تتغنى بالنجم الجزائري " رياض محرز" 🇩🇿❤#الجزائر pic.twitter.com/sgHIRKmIAB — Algérienne et fière de l'être 🇩🇿 (@AwaTefDz213) May 4, 2021

الفائز من مباراة الليلة النارية والقوية بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، حيث أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي في دور نصف دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة باريس سان جيرمان

واعتمد المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا، على تشكيلة أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، كان في حراسة المرمى الكوستاريكي “كيلور نافاس”.

#دوري_أبطال_أوروبا || ⚽️🇪🇺

🇫🇷 باريس سان جيرمان 1-2 مانشستر سيتي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

هدف رياض محرز الراااائع كاااملاً 😍🔥#UCL pic.twitter.com/XfEcGQpT8y — دوري ابطال اوروبا و الدوري الاوروبي 🇪🇺🇲🇰 (@Cafeeh_Euro) April 28, 2021

أما في خط الدفاع لعب كلاً من: لايفن كورزاوا، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، ماكسين كابو، كما سيكون في خط الوسط كلاً من: إدريسا جاي، أندير هيريرا

بينما في خط هجوم الفريق الباريسي الثلاثي، نيمار، يوليان دراكسلر، أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي.

تشكيلة مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني بيت جوارديولا 50 عامًا بتشكيلة أساسية أمام باريس سان جيرمان، حيث كان في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

وفي مركز خط الدفاع جاء كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

بينما كان في مركز خط الوسط: اللاعب رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، وفي خط الهجوم لعب الثلاثي، رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين.

ترتيب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

ويحتل الفريق المستضيف مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق الجار مانشستر يونايتد، الذي يأتي في وصافة الترتيب برصيد 67 نقطة.

رياض محرز:" أنا فخور بأني جزائري، فخور ببلدي وبلدي فخور بي". 🇩🇿🇩🇿💚 pic.twitter.com/8KhENpgdmp — Insider City (@InsiderCity_Ar) May 4, 2021

على عكس منافسه باريس سان جيرمان الذي ما زال يقاتل على صدارة ترتيب الدوري الممتاز ليحتل ثاني الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليل خلال منافسات الدوري الفرنسي الجاري 2020-2021م.

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