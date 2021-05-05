ما قصة السجاد الملكي الذي استقبل محمد بن سلمان ابن زايد عليه
ما قصة السجاد الملكي الذي استقبل محمد بن سلمان ابن زايد عليه
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(شاهد) السجاد الملكي الجديد الذي أمر ابن سلمان بفرشه لاستقبال ابن زايد يثير الجدل!

كتب وطن
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أثار السجاد الملكي الجديد الذي ظهر أثناء استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم، الأربعاء، بأحد القصور الملكية بجدة جدلا واسعا بين النشطاء بسبب لونه.

السجاد التركي الجديد

وأظهرت الصور المتداولة للقاء السجاد الجديد باللون البنفسجي، على غير العادة والبروتوكول السعودي حيث كان يعتمد السجاد الملكي ذو اللون الأحمر باللقاءات الرسمية.

وبحسب موقع قناة “العربية” يأتي تغير لون السجاد إلى اللون البنفسجي وهو لون الخزامي البري الذي تتزين به صحاري المملكة مع هطول الأمطار.

مع تزيين أطراف السجاد بتشكيلات تراثية شهيرة في السدو والبناء العمراني في السعودية في تحول خاص نحو التراث السعودي وكذلك ألوان خاصة.

ويشار إلى أن ذكر السجادة الحمراء في التاريخ يأتي في ثلاثية أوريستا التي كتبها إسخيلوس قبل نحو 2500 سنة.

وتحدثت فيها كليتيمنيسترا زوجة أجاممنون عن وجود أرضية مطرزة باللون الأحمر امتدت على مسار زوجها الملك بعد اكتشافها خيانته وهو الوعد الذي قطعته له بأن يمشي على أرضية حمراء حتى مقتله.

إلا أن بعض المصادر ترى أن البابليين هم أول من استعمل السجاد الأحمر في المناسبات في القرن الخامس قبل الميلاد أي قبل مقتل الملك أجاممنون وقد استخدموها للملك نفسه خلال استقباله كملك للإغريق.

زيارة مفاجئة وخاطفة من ابن زايد لابن سلمان في جدة

هذا وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اجتمع في جدة اليوم، الأربعاء مع محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وبحث وليي عهد السعودية وأبوظبي في لقائهما التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بين البلدين، وفق ما ذكر الإعلام السعودي الرسمي.

هذا واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، وفقا لما نقلته قناة “العربية” السعودية.

محمد بن زايد ينشر صور اللقاء

كما نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورا من اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي اليوم.

وعلق بما نصه:”التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان، بحثنا علاقاتنا الاستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك، وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

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هذا وحضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع.

وكذلك الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

هذا وحضر من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.

وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد المزروعي.

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