فيديو صدم التونسيين .. شاهد ماذا فعل رجل أمن تونسي مع مواطن في نهار رمضان!

تسبب مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في تونس بموجة غضب كبيرة بين التونسيين، حيث أظهر رجل أمن تونسي يمارس البلطجة على المواطنين في نهار رمضان.

عربدة رجل أمن تونسي

وبحسب المقطع الذي بثته العديد من الصفحات التونسية على مواقع التواصل، يظهر رجل الأمن وهو يشهر مسدّسه في وجه مواطن ويوجه سلاحه إلى رأسه.

كما وجه رجل الأمن التونسي سلاحه إلى عدد من المواطنين، الذين تدخلوا لإنهاء الخلاف بينهما.

ولم يفهم من الفيديو سبب نوبة الغضب التي دخل فيها رجل الأمن.

وتسبب المقطع في موجة غضب واسعة بين التنوسيين، وسط مطالبات بمقاضاة رجل الأمن وضرورة توقيفه عن العمل.

فيديو تسبب بصدمة في تونس

وفي سياق آخر فتحت السلطات التونسية تحقيقاً، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل أحد المستشفيات، لفريق طبي يرقص داخل غرفة العمليات خلال إجراء عملية جراحية لأحد المرضى، ما أثار جدلاً واسعاً وصدمة في البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته إحدى الممرضات على تطبيق “تيك توك” وتم تداوله على نطاق واسع منذ الثلاثاء، فريقاً طبياً نسائياً يرقص على أنغام الموسيقى خلال إجرائه عملية جراحية لأحد المرضى الذي ظهرت بطنه مفتوحة

وندد النشطاء بشكل واسع بهذه المشاهد التي وصوفها بـ”الصادمة وتكشف حالة الاستهتار بصحة الناس”.

من جهتها، اعتبرت السلطات أن هذا الفعل هو تخلّ عن مبادئ المهنة وعدم احترام لحرمة المريض وذويه، كما يشكل خطراً على حياة المريض.

إلى ذلك علق الناشط فؤاد الأحول، على الواقعة قائلاً: “ونحن نتساءل كيف ينسون المقص في بطن المريض؟ وأحياناً ينسون ضمادات الجراح، وأحياناً القفازات الخاصة بالعمليات.”

وتابع مستنكرا:”المريض بطنه مفتوحة وبين الحياة والموت وهم يتراقصون فوقه”، بينما ندد الناشط عزيز العياري باعتداء الفريق الطبي على خصوصية المريض.”

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة في الأوساط التونسية، وسط اتهامات بعدم احترام حرمة المريض، مطالبين بفتح تحقيق في الحادثة.

كما استنكرت الإعلامية التونسية شيماء بوهلال ما حدث، وكتبت عبر صفحتها على (فيسبوك): (إلهي إن وضعتنا يوما بين يدي طبيب أو طبيبة دون وعي منا، فاجعله طبيبا مملا غير تقدمي أو منفتح على الطب في فرنسا وأمريكا، ولن يصور أمعاءنا ودماءنا تنزف ويضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك كانت أو حتى انستاغرام).

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