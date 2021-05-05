ألفاظ خارجة من المغربية أسما لمنور بعد تصويب رامز جلال على مؤخرتها .. شاهد ما حدث!

وقعت الفنانة المغربية أسما لمنور اليوم، الأربعاء، ضحية الحلقة الـ 23 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتحرش بأسما لمنور ويصوّب على مؤخرتها!

هذا وبدأ رامز جلال، في السخرية من أسما لمنور وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال في مقدمة ساخرة: (أميرة من أميرات غيطان الجميز، وغجرية من غجريات قرطبة، وصباعها صباع كفتة، واسمها اسم كهربائي سليسيون).

وسخر أيضا من حذائها قائلا:(لابسة F16 في رجلها).

ووصفها رامز بأنها مطربة جميلة ذا صوت عذب فهي مغربية المنشأ خليجية الهوا، معانا النهاردة فانوس الطرب الأصيل، أسما لمنور.

واحتفظت أسماء لمنور بحالة مرحة خلال لعبة كرة الماء، وبالرغم من وقوعها كانت تغني لأم كلثوم (بعيد عنك).

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع الفنانة المغربية في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

دفع ذلك أسماء لمنور للتلفظ بألفاظ خارجة والانسحاب من الفقرة وتوقيف البرنامج.

كما سقطت المطربة المغربية أسماء لمنور من فوق الثور، خلال إحدى فقرات البرنامج، وعلق رامز جلال على سؤال الفنان حسن عسيري، قائلا: ” خليني أسألك أنت ليه لابسة البنطلون ده.. أسماء لمنور قبل ما تتعور”.

كما لفت رامز جلال، إلى أنه لم يكن يتصور أن يستضيف المطربة أسماء لمنور، واصفا إياها بالست العاقلة الرزينة.

وأضاف خلال برنامج “رامز عقله طار”: “مكنتش أتخيل ولا كنت أتصور يجي اليوم اللى أجيب فيه اسماء لمنور، دي ست عاقلة ورزينة لا بتكدب ولا بتحور”.

واوضح: “ضميري بيأنبني، أصور الحلقة ولا ألغيها.. سامحوني يا كل محبينها، والله حاولت ألغي الحلقة ولكن ده مكتوب ومتقدر.. حسرة عليها يا حسرة عليها”.

هذا وانهارت أسماء لمنور خلال تواجدها في كبسولة “الهوب دروب”، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب.

وعقب فتح باب الكبسولة، قفزت الفنانة أسماء لمنور مسرعة لتهبط في حمام سباحة، ومن خلفها رامز جلال.

وبعد خروجها من حمام السباحة من أجل النجاة بحياتها؛ دخلت الفنانة المغربية في صدمة عقب اكتشافها أنها وقعت ضحية لرامز جلال في برنامج “رامز عقله طار”.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

من هي أسماء لمنور؟

وولدت الفنانة المغربية أسماء المنور في مدينة الدار البيضاء عام 1978.

ابتدأت أسماء المنور الغناء في سن 12 سنة في المغرب.

شاركت في برنامج “أنغام” وفازت باللقب واعتمدت كمغنية للقناة المغربية RTM الأولى وقطاع الإذاعة والتلفزيون المغربيين وبرنامج نجوم الغد للقناة الثانية المغربية.

وكانت بدايتها بالمجال الغنائي عام 1995 بالسابعة عشر من عمرها من خلال إحدى الأغاني التي أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية.

وبين أعوام 1996 و2000 حظيت بفرصة زيارة بلدان عديدة رفقة «مجموعة أوريونتال مود الموسيقية».

ومن بين كل البلدان التي زارتها كانت مصر وليبيا ودول الخليج أهمها الكويت.

أعجب بها العديد من المغنين وحظيت بالتعاون مع الفنان كاظم الساهر والفنان أبو بكر سالم وعبد الله الرويشد وعلي بن محمد وحسين الجسمي.

كما عرفت أسماء لمنور بتعاونها مع علي بن محمد بأغنية «قلبي دايم معاكم» التي حققت نجاحاً عربيًا، أول من قدمت أغنية مشتركة مع الفنان كاظم الساهر.

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