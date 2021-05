لن تصدّقوا راتب مصفف شعر زوجة ماكرون!

كشفت تقارير فرنسية عن راتب مصفف شعر زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيدة بريجيت ما أثار جدلا واسعا بين الفرنسيين على مواقع التواصل والذين رأوا أن ذلك يكلف ميزانية الدولة أكثر من اللازم.

ويشار إلى أن التقرير السنوي لديوان المحاسبة في فرنسا، يتضح من خلاله أنه في 29 يوليو 2020، بلغت التكاليف المتعلقة أساسا برواتب طاقم موظفي بريجيت، 282476 يورو شهريا.

وهذا مبلغ يساوي تقريبا ما كان عليه في 2017 و2018 (278750 يورو).

بينما زاد نشاط زوجة إيمانويل ماكرون، وتلقيها أكثر من 21000 رسالة في عام 2019، تطالبها بتحسين مظهرها، ارتفاعا من 19500 رسالة في العام السابق له.

لكن الاستجابة لطلبات الفرنسيين ليس السبب الوحيد لإنفاق بريجيت، التي تتميز بمظهر جيد.

فماليا، لا يرى الفرنسيون الصورة بالكامل، وقد تم تداول الرقم الخاطئ البالغ 150000 يورو سنويا على الانترنت لفترة من الوقت، وتسبب بالكثير من ردود الفعل.

ولا يزال الحديث عن مبلغ 5200 يورو شهريا لمصفف شعر الزوجين ماكرون، أو 62400 يورو سنويا، يثير جدلا.

وذلك رغم أنه أقل بمقدار النصف من الراتب الذي كان يتقاضاه مصفف شعر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وهو 10 آلاف يورو شهريا، وفقا لما تم الكشف عنه في عام 2016.

ويشار إلى أن بريجيت تشتهر إلى جانب أناقتها في الملابس، بقصة شعرها.

وسبق أن أكد مدير مكتبها، بيير أوليفييه كوستا، لصحيفة “لوفيغارو” أنه ليس لديها مصمم أزياء محدد.

واوضح في الوقت نفسه أنها تستفيد من مصفف الشعر “فقط خلال الطلعات الرسمية”.

وأضاف كوستا أن الاستعانة بالخدمات الخارجية قللت الميزانية المخصصة لتصفيف الشعر والمكياج بنسبة 70%، خاصة أن بريجيت ماكرون هي من تعتني بمكياجها بنفسها.

ويشار إلى أنه في سياق آخر وقبل أسبوعين وجّه أفضل خان، النائب في البرلمان البريطاني، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن “قلقه البالغ” إزاء معاملته للمسلمين وتصاعد الإسلاموفوبيا في بلاده.

وكتب خان، النائب المسلم عن الدائرة الانتخابية مانشستر غورتون، مخاطبا ماكرون “أكتب إليكم بصفتي برلمانيًا مسلمًا بريطانيًا يشعر بقلق عميق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا، والتي يجري تعزيزها قانونيًا في بعض الحالات”.

Today I wrote to @EmmanuelMacron expressing my concern over the rising Islamophobia in France.

Recent laws risk further hatred towards the French Muslim community & beyond.

It is all our responsibility to tackle this hatred & to ensure “Liberté, égalité, fraternité” for all 👇🏽 pic.twitter.com/NKK133OuQC

— Afzal Khan MP 💙 (@Afzal4Gorton) April 30, 2021