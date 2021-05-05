جريمة تهز العراق .. خان أصدقاءه الـ3 وأقام علاقة مع شقيقتهم القاصر والنهاية مروّعة!

في جريمة جديدة هزت العراق، أقدم ثلاثة أشقاء على قتل صديقهم إثر اكتشافهم إقامته علاقة غرامية مع شقيقتهم القاصر.

قتل وتشويه ثم حرق!

وسرد مجلس القضاء الأعلى في العراق تفاصيل الجريمة عبر موقعه الرسمي.

وقال أن ثلاثة أشقاء أقدموا على قتل صديقهم والتمثيل بجثته ومن ثم إحراقها بسيارته الخاصة وذلك في أحد بساتين محافظة البصرة، بعد اكتشافهم وجود علاقة غرامية تجمعه بشقيقتهم الصغرى البالغة من العمر 15 عاما.

وذكر مجلس القضاء أن المتهمين اعترفوا أمام قاضي التحقيق بارتكابهم الجريمة حفاظا على شرفهم بعدما اكتشفوا خيانة صديقهم لهم، وإقامته علاقة غير شرعية مع أختهم وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال قطع العلاقة.

انتقام لشرف العائلة

واعترف المتهمون الثلاثة بأنهم قاموا باستدراج المجني عليه إلى إحدى المناطق الزراعية في البصرة، بعد إخباره بأنهم يريدون احتساء الكحول في مزرعة شقيقهم.

وقال الجناة إنهم أرادوا الانتقام لشرف العائلة الذي دنسه المجني عليه قبل ثلاث سنوات عندما قاموا بإيوائه في منزلهم، إذ قاموا بقتله وإحراق جثته داخل سيارته.

جريمة اغتصاب تهز العراق

وقبل أسبوع فقط، شهدت العراق جريمة بشعة هزت البلاد حين أقدم شخصان على اختطاف فتاة ثم اغتصابها، ورميها في الصرف الصحي، وذلك في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أنها ألقت القبض على المتهمين الاثنين.

وقالت الوزارة في البيان إن (مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب اجرام ابي غريب، القت القبض على متهمين اثنين اقدما على خطف فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما ورميها في الطمر الصحي وهي لا تزال على قيد الحياة.

اغتصاب الطفلة والاعتداء عليها بالضرب

وأوضحت الداخلية أنه (بعد أخذ إفادة المجني عليها تبين أن الشخصين اغتصبا الطفلة واعتديا عليها بالضرب ورميها في الطمر الصحي ظنا منهم أنها فارقت الحياة).

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.

اغتصاب.. قتل معلمة ورميها في النهر

وسبقها جريمتين مروعتين تمثلت الأولى بمقتل معلمة ورميها في النهر في محافظة الديوانية، الثانية قيام مواطن عراقي بإلقاء زوجته من الطابق الثامن؛ بسبب خلافات عائلية، في العاصمة بغداد.

وفي تفاصيل جريمة الديوانية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في العراق اللواء خالد المحنا ان الحادثة التي حصلت في قضاء السدير والتي راح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر ٢٥ سنة.

وذكر المحنا انه وبعد أقل من ٣ ساعات على حصول الجريمة، تم القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر ٣٣ سنة.

واعترف المتهم أثناء التحقيق بأن المجني عليها كانت قد طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور المركبة التي كانت يستقلها المتهم.

كما اعترف المجرم بقيامه بقتل المجني عليها ورميها في احد الأنهار القريبة.

وتم تصديق أقوال الجاني قضائيا و إجراء كشف الدلالة على محل الحادث وسيتم إحالته ‏إلى المحكمة المختصة لكي ينال جزاءه العادل.

عراقي يلقي زوجته من الطابق الثامن!

أما تفاصيل الواقعة الثانية في العراق، فتمثلت بقيام مواطن عراقي بإلقاء زوجته من الطابق الثامن؛ بسبب خلافات عائلية، في العاصمة بغداد ما ادى لوفاتها .

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في العراق في منطقة بسمايا بلاغا، يفيد بوجود حالة انتحار.

لكن التحقيقات كشفت أن زوج السيدة هو من قام بإلقائها، حيث جرى توقيفه وبمواجهته اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته.

وقالت شرطة بغداد في بيان: إن (القضية أحيلت كحادثة انتحار، لكن غموض بعض جوانبها دفع إلى التحري وجمع المعلومات وتدقيق مسرح الجريمة الذي تلاعب به زوج الضحية من أجل دفع الشبهة عنه).

وأضاف البيان، أنّ (التعمق بالتحقيق مع الزوج ومواجهته بالأدلة المتوفرة، دفعه إلى الاعتراف صراحة بقيامه بإلقاء زوجته من شقتهم في الطابق الثامن، حيث برر جريمته بوجود خلافات عائلية).

وأشار البيان في حينها إلى أن مديرية شرطة بغداد دونت أقوال المتهم ابتدائيا، وصدقت قضائيا أمام قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.

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