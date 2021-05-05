تحديد قمة الديربي المؤجلة بين مانشستر يونايتد و ليفربول بعد إيقافها لأسباب أمنية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن تحديد موعد لقاء الدربي المؤجل بين الوصيف مانشستر يونايتد ومنافسه ليفربول.

ضمن منافسات الأسبوع ال34 من الدوري الممتاز بعد تأجيله لأسباب أمنية قبيل انطلاق المباراة، مع قرب حسم الدوري لفريق المان سيتي المتربع على صدارة الترتيب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وبينت رابطة دوري “البريميرليج” في بيان رسمي له، بأن مباراة مانشستر يونايتد ومنافسه الضيف ليفربول، ستقام في ال 13 من شهر مايو/ آيار من الشهر الجاري.

وقد تأجلت مباراة قمة الدوري الإنجليزي بين فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” ونظيره ليفربول “الريدز”.

رسمياً : مواجهة مانشستر يونايتد x ليفربول المؤجلة ستلعب يوم الخميس 13 مايو الحالي والذي قد يوافق اول أيام عيد الفطر 😍 pic.twitter.com/LuGxYFosMZ — E P L W O R L D (@EPLworld) May 5, 2021

وكان من المقرر أن تقام في موعدها الأصلي يوم الأحد الماضي، إثر احتجاج جماهير فريق مانشستر يونايتد ضد ملاك النادي الأمريكيين.

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وكذلك التمكن العشرات من جماهير فريق مانشستر يونايتد ملعب ” أولد ترافورد” قبيل انطلاق المباراة بين الفريقين، على الرغم من إغلاقه أمام الجماهير.

جاء تلك القيود المفروضة من قبل السلطات الحكومية، من أجل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، حيث لم يقرر بعد العود الرسمية لجماهير النوادي الإنجليزية إلى مدرجات الملاعب، من قبل الاتحاد الإنجليزي والسلطات البريطانية.

جماهير مانشستر يونايتد ورفع اللافتات

ورفع عدد من الجماهير الذين تمكنوا من اقتحام ملعب مانشستر يونايتد المستضيف لتلك المواجهة، اللافتات التي طالبت برحيل العائلة المالكة لنادي فريق مانشستر يونايتد.

كما وحملت لافتات من قبل الجماهير الغاضبة، جاء فيها: ” نحن نقرر متى سوف ستلعبون”.

🚨 BeIN | ستقام مباراة مانشستر يونايتد Vs ليفربول في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. pic.twitter.com/S32MfPrYDt — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) May 2, 2021

وقد جاءت احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد الغاضبة، في المطالبة برحيل عائلة “جليزر” المالكة لنادي مانشستر يونايتد. التي كانت من بين الفرق المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي. برفقة 11 نادي في القارة الأوروبية.

تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وأفادت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية في وقت سابق، أن الرابطة الإنجليزية قد رأت ضرورة تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق ليفربول.

ديلي ستار: سعر بيع مانشستر يونايتد🎙️ حدد مُلاك مانشستر يونايتد مبلغ 4 مليار إسترليني نظير بيع النادي إذا أراد أحد الأثرياء التقدم للشراء.🔴 pic.twitter.com/Ar3NxTisik — Yallakora (@Yallakoranow) May 5, 2021

وأردفت الرابطة، قائلة: ” القرار اتخذ لأسباب أمنية، في الوقت الذي أعلن فيه فريق مانشستر يونايتد أن اللقاء قد تأجل لموعد لم تحدده بعد، بعد مناقشات مع جميع الأطراف على اتخاذ القرار من أبرزهم الرابطة الإنجليزية والشرطة البريطانية”.

الأندية الأوروبية والسوبر ليغ

وأكدت تقارير صحفية بريطانية، عن انسحاب الفرق الإنجليزية الستة من بطولة الدوري الأوروبي الممتاز “السوبر ليغ”، وهم فريق مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام. وكذلك كان أخر الأندية المنسحبة فريق تشيلسي الإنجليزي.

مطالب جماهير مانشستر يونايتد في الندوة الجماهيرية : 1- اعادة تشكيل الهيكلة الخاصة بملكية النادي، لتناسب المشجعين 2-تعيين اعضاء مستقلبن في ادارة النادي وهدفهم حماية مصالح النادي 3-العمل مع رابطة المشجعين بشكل أكبر لتعديل نظام الأسهم في النادي 4-استشارة حاملي التذاكر الموسمية pic.twitter.com/6f8MwwfVa4 — MUNStuff (@MUNStuff) April 30, 2021

تبع ذلك انسحاب النوادي الإيطالية فريق الميلان والانتر ميلان ويوفنتوس رغم تأييده لتلك الخطوة وكذلك الفريق الإسباني الوحيد الذي انسحب فريق أتلتيكو مدريد، فيما تبقى فريق برشلونة وريال مدريد المتمسكين بتلك الخطوة ورفضهم الانسحاب.

ترتيب الدوري الإنجليزي

على الرغم من الخسارة الأخير إلا أن المتصدر المان سيتي ينفرد في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

وجاء فريق وست هام في خامس الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

توتنهام وأستون فيلا والترتيب

مع تراجع فريق توتنهام الذي يأتي في المركز السابع من الترتيب برصيد 53 نقطة، وجاء في المكرز الثامن فريق إيفرتون برصيد 52 نقطة.

📸 جانب من احتجاجات جماهير مانشستريونايتد عن ملاك النادي خارج الاولد ترافورد 🔰 pic.twitter.com/bOW0xXMj6J — E P L W O R L D (@EPLworld) May 2, 2021

فيما يحتل فريق أستون فيلا في المركز التاسع من الترتيب برصيد 48 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق ليدز يونايتد 47 نقطة، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من الترتيب برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

جماهير مانشستر يونايتد : " نحن نقرر متى تلعبون" pic.twitter.com/Af8TIezjKc — E P L W O R L D (@EPLworld) May 2, 2021

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

يليه المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا لهذا الموسم.

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