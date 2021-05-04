هذا هو موعد عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون موعد عيد الفطر المبارك في معظم الدول الإسلامية يوم الخميس 13 مايو الجاري، فيما سيكون العيد في سلطنة عمان يوم الجمعة 14 مايو بحسب التوقعات الفلكية.

موعد عيد الفطر

وفي هذا السياق أشار المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في تصريحات صحفية إلى أن معظم الدول الإسلامية تتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري، في حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل.

وعليه ستتحرى هذه الدول هلال عيد الفطر يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها العديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

هذا وأشار (عودة) إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران “تولد الهلال” بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون موعد عيد الفطر فيها الخميس 13 مايو.

كما لفت إلى أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال عيد الفطر يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة أفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية.

ورؤية الهلال يومها أيضا ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها.

موعد عيد الفطر في سلطنة عمان

وكان تقرير فلكي، كشف عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في سلطنة عمان، في اختلاف عن باقي الدول العربية والإسلامية وفق حسابات فلكية لتحري هلال شهر شوال لهذا العام.

وأكد التقرير الفلكي، أن موعد عيد الفطر 2021 في سلطنة عمان، سيكون يوم الجمعة 14 مايو الجاري، بخلاف كثير من الدول العربية والإسلامية.

سبب عدم إقامة صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان

هذا وباتت سلطنة عمان أول دولة عربية تعلن عدم إقامة صلاة عيد الفطر.

وقررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في سلطنة عمان عدم إقامة صلاة عيد الفطر ومنع التجمعات والاحتفالات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام العيد.

وعزت اللجنة هذا القرار إلى “وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحيّة الكبيرة”.

وفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة أيضاً قراراً بـ”تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم، واعتماد نظام العمل عن بعد ابتداءً من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري”.

استمرار قرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة

كما قررت “استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساء (الأحد) حتى الساعة الرابعة من صباح 8 مايو/أيار (بالتوقيت المحلي) في كافة محافظات السلطنة (11)”.

إلا أنه سيتم استثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات. كما ستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر.

سلطنة عمان تواجه كورونا بإجراءات احترازية

فضلاً عن ذلك، أشارت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا إلى أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرّة لقراراتها وفقاً لتطوّرات الوضع الوبائي.

ويشار على أنه خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت دول عربية بينها سلطنة عمان، عدم إقامة صلاة التروايح.

سلطنة عمان أول دولة خليجية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

وكانت سلطنة عمان خالفت استطلاع رؤية هلال رمضان باقي دول الخليج التي اعلنته يوم ثلاثاء، واعلنته عمان يوم الاربعاء .

وبحسب ما قال التلفزيون العماني، فإنه وخلال تحري الهلال لهذا العام، ووفق ما أوضحته التقارير الفلكية، كان القمر في مرحلة الاقتران يوم الاثنين عند الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا.

ونزل القمر عند الساعة السادسة 47 دقيقة مساء، وغربت الشمس عند الساعة السادسة و27 دقيقة مساءً.

وأوضح بأن السلطات العمانية لم تتلقى أي بلاغات حول رؤية هلال الشهر المبارك، ليكون الثلاثاء المتمم لشهر شعبان، والأربعاء غرة شهر رمضان.

ونشرت وزارة الأوقاف العمانية بيانا لها عبر منصاتها عبر مواقع التواصل أكدت فيه عدم ثبوت رؤية الهلال لهذا العام، الاثنين.

وانتقد العديد من المغردين العمانيين وقتها إساءة البعض على مواقع التواصل بالوطن العربي، لسلطنة عمان بسبب مخالفتها استطلاع رؤية هلال رمضان وإعلانها، الأربعاء، أول أيام الشهر الكريم على خلاف بقية دول الخليج.

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