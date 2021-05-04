مي كساب لا تصوم منذ 5 سنوات وهذا ما كشفته وصدمت الجمهور!

فاجأت الفنانة المصرية مي كساب متابعيها باعترافها أنها لم تصم شهر رمضان لمدة خمس سنوات، وأنها عادت هذا العام فقط لصيامه بعد انقطاع طويل.

مي كساب: لا أصوم بسبب الحمل والرضاعة

وقالت مي كساب في لقاء إذاعي عبر برنامج (صايم ولا زى كل سنة)، والمذاع عبر الراديو 9090، مع الإعلامية غدير حسان، ببرنامج إنها لم تصم منذ خمس سنوات بسبب الحمل والرضاعة.

وأضافت: (هذه أول سنة أصوم فيها بعد 5 سنين، وطلبت من كل المحيطين بي ألا يسألوني ما إذا كنت صائمة أم لا).

مي العيدان ممنوعة من الصيام

وأعاد تصريح مي الجريئ، ما كشفته الإعلامية الكويتية مي العيدان حين أعلنت أيضاً أنها لا تصوم شهر رمضان منذ عام 2011 بأمر من الطبيب؛ (لأن عندي القلب وتليف رئوي وآخذ أدوية).كما قالت

وكتبت العيدان في حسابها بموقع (انستغرام): (حق الملاقيف والحشريين اللي قاعدين يكتبون لي صومي صومي كأني قاعدة آخذ أمر منهم. بابا من 2011 ما أصوم بأمر من الدكتور لأن عندي القلب وتليف رئوي وآخذ أدوية).

وأضافت غاضبةً: (شنو تبوني أصوم غصب؟ ليش انتو الله ولا سيدنا محمد؟ حتى الله ومحمد ما يجبرون أحد مريض على الصوم).

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

مي كساب والسوشيال ميديا

هذا وقد أكدت مي الكساب خلال اللقاء أنها لم تخطط لحياتها كممثلة ومطربة وأم وزوجة، وأنها نجحت في كافة المجالات بنفس الوقت بتوفيق من الله لأنها لا تخطط لحياتها من الأساس.

وأضافت مي : (سأكون كاذبة لو قلت أنني أفهم جداً في السوشيال ميديا، ولكن الحياة الشخصية للفنان يجب أن تبقى بعيدة عن السوشيال ميديا).

وتابعت: (بعض الزملاء استخدموا السوشيال ميديا خطأ ولكن ليس من حقي التعليق على تصرفاتهم ولكن المؤكد أن السوشيال ميديا جرأت الناس على الفنان).

اقرأ أيضاً: (تابت وبتستغفر ربنا) اعتزال حورية فرغلي بعد العمليات التي أجرتها والآلام المبرحة يثير ضجة!

وترى مي كساب أنها تستحق مكانة أكبر مما هي فيه، مضيفة: (ربنا كاتب لكل واحد رزقه، وبدأت صغيرة وحصل لي تراجع في آخر 10 سنين، وأحسن ما حدث لي خلال العشر سنين أنني تزوجت وأنجبت).

وتحدثت مي عن تعنيف الفنان صلاح عبدالله لها لأنها كتبت نقد عن أفلام العيد، وقالت: (أنا أعتبر صلاح عبدالله مثل والدي ولم أغضب منه).

وأشارت مي كساب إلى أنها تستعد للموسم الثالث من مسلسل (اللعبة)، حيث يتم كتابة المسلسل الآن.

وحول ما تردد عن تدخلها في انفصال زوجها أوكا عن أورتيجا، قالت مي : (أنا بعيدة خالص عن المشاكل بينهما).

سبب وزن مي كساب الزائد

وكانت مي كساب قد أثارت انتقادات متابعيها بسبب وزنها الزائد الذي ظهرت به خلال أحدث صورها مع زوجها.

ونشرت مي صورة تجمعها بأوكا، عبر حسابها على (انستجرام) وظهرت بوزن زائد بعد ولادة طفلها الثالث نوح، وعلقت: (ملحوظة، أنا مش حامل.. وحأخس حاضر.. شكرا لحبكم).

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

واحتفلت مي كساب بميلاد زوجها قبل أسابيع، ونشرت صورة تجمعها به وعلقت: (كل سنة وأنت أغلى غالي فى دنيتي ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك ومحقق كل أحلامك، بحبك حب كبير قوى قوى يا جنرال يا حبيبي.. عيد ميلاد الجنرال).

View this post on Instagram A post shared by مي كساب (@maikassab)

أزمة أوكا وأورتيجا

وفي سياق آخر، تحولت علاقة الصداقة المتينة بين مطربي المهرجانات أوكا وأورتيغا والتي دامت لأكثر من عشر سنوات، إلى عداء أوصلهما للوقوف أمام بعضهما في أقسام الشرطة.

ففي مارس الماضي، حرر وكيل مطرب المهرجانات أورتيغا بلاغاً ضد كل من مي كساب وزوجها أوكا بسبب تجاوزات الأخيرة بحق زوجة أورتيغا.

وجاء في المحضر حينها أن الفنانة مي قامت بشتم كارولين، زوجة أورتيغا، بعد خلاف نشب بينهما، ولم تفلح محاولات الصلح في احتواء الموقف الذي شهده قسم التجمع الأول.

وسبق أن علقت مي كساب على انفصال زوجها عن أورتيغا وقالت: (والله مش بشوف ربنا بيعمل حاجة إلا ويكون رايد الخير، وقولت رأيي في الموضوع ده من قبل)

وتابعت في تصريح صحفي: (في عِشرة وحاجات كتيرة بينهما وكان من ممكن الموضوع يعدي، وشايفة إنه من حق أوكا أن ينجح لوحده وبكل صراحة).

الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا قدما سوياً عدداً كبيراً من الحفلات خلال مشوارهما الفني، ومن أشهر أغانيهما (هاتي بوسة يا بت)، (إلعب يالا)، (جايز)، (دوس بنزين)، (سوري)، و(لغة العيون)، وغيرها من الأغاني.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك