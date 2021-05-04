شاهد الصورة التي نشرتها مايا دياب وحذفتها فوراً بعدما تسببت بضجة!

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، شكوكاً حول زواجها مرة أخرى، وذلك بعدما نشرت صورتها بفستان الزفاف ثم حذفتها فوراً.

مايا دياب تستعد لحفل زفاف

وفاجأت مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الخاص عبر تطبيق (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان الزفاف وطرحة وتاج، وتقوم بوضع أحمر الشفاه في إشارة إلى استعدادها لحفل زفاف.

لكن المثير للشك أن مايا دياب حذفت الصورة بعد دقائق من نشرها، ولم يمنع ذلك الناشطون من تداولها وسط شكوك حول ارتباطها.

بينما قال آخرون إن الصورة قد تكون جزءاً من كليب قادم ستقدمه، أو جلسة تصوير فقط.

مايا دياب ترقص مع طليقها

وظهرت مايا دياب مؤخراً في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع وهي ترقص مع طليقها رجل الأعمال ​عباس ناصر، في حفل ميلاد ابنتها (كاي).

ولاحظ المتابعون حينها أهمية العلاقة بين مايا وطليقها على نفسية إبنتهما، رغم طلاقهما، والتي بدت في قمة السعادة بوجود والدها.

وتزوجت مايا من ​عباس ناصر مدنياً عام 2006، وكانت تبلغ (25 عاما)، مشيرةً الى أنها لم تعاني من اختلاف ديانتها عن ديانته فهو مسلم شيعي وهي مسيحية.

الخيانة الزوجية

وقبل انفصالها، تحدثت مايا دياب عن موضوع الخيانة الزوجية وقالت في لقاء صحفي سابق إن كل الرجال خونة بطبعهم، ورأت ان 95% من الرجال يخونون أما البقية فهم إما غير متفرغين أو يعانون من مشاكل معينة.

وكشفت مايا دياب أنها هيأت نفسها قبل الزواج لموضوع الخيانة حتى لا تتألم، وأنها أصبحت غير مبالية في ما يخص هذا الموضوع.

ولاحقاً، أعلنت مايا دياب في عدة مقابلات عن انفصالها عن زوجها، خاصة حين تم التطرق إلى موضوع تقبّل ابنتها لرجل في حياة أمها.

(لا أستطيع دخول أمريكا طول حياتي)

وفي سياق آخر، كشفت مايا لأول مرة، أنها ممنوعة من دخول أمريكا طوال حياتها بعد إدراج اسمها على لائحة الإرهاب.

وقالت مايا دياب أثناء استضافتها قبل أيام ببرنامج (العرافة) الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة على قناة (المحور). (فشلت في الحصول على تأشيرة زيارة لأمريكا من السفارة أكثر من مرة).

وتابعت مايا: (حاولت كثيراً إلى أن حصلت على ميعاد مع السفيرة الأمريكية وحينها تم إبلاغي بأنني متهمة. بالإرهاب ولا أستطيع دخول أمريكا طوال حياتي).

وأكدت مايا أنها لا تعرف حتى الآن سبب إدراج اسمها في لائحة الإرهاب، ومن يقف وراء ذلك.

وأضافت: (أنا إنسانة ضد الإرهاب وقلت للسفارة الأمريكية في لبنان أنا إنسانة فنانة ولا أمارس أي عمل له علاقة بالإرهاب).

مايا دياب تطالب بإعدام فضل شاكر

وشنت مايا ، هجومًا حادًا على مواطنها الفنان فضل شاكر، وقالت: (فضل شاكر انحرف وذهب لطريق مغاير للطبيعة والبشر، والتواجد على الأرض، وذهب في طريق خاطئ ومذل وبشع، وقاتل، فضل شاكر قاتل).

وتابعت مايا: (فضل شاكر كان يضرب به المثل في إحساسه، ولو كنت مكان القاضي لحكمت عليه بالإعدام لو كان في لبنان حكم إعدام).

وواصلت مايا هجومها على فضل شاكر: (فضل شاكر لم يقتل أحد من أهلي وأقاربي، ولكن إذا كانت الاتهامات ضد فضل شاكر حقيقية، بتالي لن يكون لدي حق المسامحة لأنه أضر بناس كثيرة، فضل اليوم لا شيء، وأعتقد أنه نادم اليوم، لكنه انتهى ولا ينفعه الندم).

لن أختار هيفاء وهبي

ورفضت مايا، الغناء لهيفاء وهبي، مؤكدة أنها لا تغار منها، وقالت: (أنا ضد المقارنة بهيفاء وهبي، ولن أختار الغناء لهيفاء).

ورداً على سؤال (هل مايا دياب نمبر وان بين المطربات العرب؟)، قالت: (لست نمبر وان، ولكنني في الصف الأول بين المطربات العرب، والشهرة سلالم نصعدها، بخطوات صعبة، ياريت الناس يشوفوني نمبر وان).

وعن أكتر شهوة تخاف منها ما بين النقود والشهرة، قالت مايا دياب: (أخشى استخدام الفلوس والشهرة والسلطة، لكن أرى الجمال بالنسبة لي نعمة وأرى أن النجم يخلق نجم، ولكن الشهرة ليست أمر هين، أما السلطة فهي نتيجة النقود والشهرة، وأخاف عدم قدرتي على استخدام السلطة والشهرة والفلوس، وأقوي شيء عدم استخدامهم، أما الطمع فهو التعدي على ما لدى الآخرين).

وعن الغرور، قالت مايا دياب: (أنا أبعد شخص عن الغرور، ولكن ربما شكلي يعطي النظرة للناس أنني مغرورة).

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