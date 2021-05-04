ماذا فعل أمير قطر تميم حتى انهالت تغريدات الشكر له من أبناء شعبه؟

أثار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تفاعلاً واسعاً عقب تبرعه بمبلغ 200 مليون ريال قطري لسداد ديون الغارمين ضمن حملة أطلقتها جمعية قطرية في شهر رمضان.

أمير قطر تميم بن حمد

وتبرع الأمير تميم بن حمد، بمبلغ 200 مليون ريال (55 مليون دولار) لسداد ديون الغارمين، واكمال ما تبقى من الحملة التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية.

سمو الأمير حفظه الله ورعاه يتبرع بمبلغ 200 مليون ريال لصالح #حملة_الغارمين جزاك الله خير يا بو حمد ♥️

الله يحرّم وجهك على النار 🤲🏻#قطر_الخيرية #نديب_قطر pic.twitter.com/gPPTx2Uadf — نديب قطر (@NadeebQa) May 3, 2021

ومن المقرر أن يخصص المبلغ لدفع ديون عدد من الغارمين الذين يواجهون أحكاماً قضائية، وذلك في إطار حملة تضامن واسعة أطلقتها جمعية قطر الخيرية بمناسبة شهر رمضان.

وساهم تبرع أمير قطر في إنهاء الحملة التي راهنت على دفع ديون الغارمين قبل أوانها المحدد طيلة شهر رمضان المبارك.

تفاعل واسع مع خطوة أمير قطر تميم بن حمد

وفي السياق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مع قرار الأمير تميم، مشيدين بحكمة وإنسانية الأمير القطري، مؤكدين أنه خير خلف لخير سلف.

وتصدر هاشتاق “#ابو_حمد_ذخر_وسند”، مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، وذلك في إطار الإشادة بقرار الأمير القطري.

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وقال أحدهم: “أبشروا بالعز والخير قلها لشعبه في أصعب الظروف وبفضل من الله ثم سموه تكفل بحمله الغارمين ليخرجهم من غياهب السجون ليجعل العيد عيدين لعائلاتهم”.

وأضاف: “وعد وصدق واوفى بالوعد وله منا الوفاء والعهد بالسير معه لنرتقي ببلادنا لتعانق هامه السماء”.

أبشروا بالعز والخير

قلها لشعبه في أصعب الظروف

وبفضل من الله ثم سموه تكفل بحمله الغارمين ليخرجهم من غياهب السجون ليجعل العيد عيدين لعائلاتهم

وعد وصدق واوفى بالوعد

وله منا الوفاء والعهد بالسير معه لنرتقي ببلادنا لتعانق هامه السماء#تميم_حمد_خليفه_آل_ثاني #ابو_حمد_ذخر_وسند 🇶🇦 pic.twitter.com/MEqYrN833j — Dr.Rashid Al-marri (@rashadalfehaida) May 4, 2021

في حين قال آخر: “الحمد لله الذي أعاد راحة البال للغارمين فالدين ذل في النهار وهم في الليل”.

#ابو_حمد_ذخر_وسند الحمدلله الذي أعاد راحة البال للغارمين فالدين ذل في النهار وهم في الليل — bu0mar (@b0_0mar38) May 4, 2021

وعلق حمد مبارك بالقول: “ما نقول الا كفووو يا #تميم_بن_حمد والله انك راعيها، كم من منازل افرحت فيها ساكنيها”.

مانقول الا كفووو يا #تميم_بن_حمد

والله انك راعيها .

كم من منازل افرحت فيها ساكنيها

#ابو_حمد_ذخر_وسند pic.twitter.com/3PFs0rUIA1 — حمد مبارك ال شافي (@AlshafiHamad) May 3, 2021

حمد بن راشد علق بالقول: “اللهم كما اسعد الغارمين وأسعدنا جميعاً بسعادتهم إنك تسعده في الدنيا والآخرة وتحرم وجهه على النار”.

اللهم كما اسعد الغارمين واسعدنا جميعاً بسعادتهم انك تسعده في الدنيا والآخره وتحرم وجهه على النار #ابو_حمد_ذخر_وسند — حمد بن راشد آل عمير 🇶🇦 (@dohaforever15) May 3, 2021

معاذ الربيعي قال: “كريم ابن كريم ابن كريم ابن الأكرمين حفظه الله ورعاه”.

كريم ابن كريم ابن كريم ابن الأكرمين حفظه الله ورعاه ،،#ابو_حمد_ذخر_وسند — 🇶🇦_معاذ الربيعي_🇶🇦 (@Beereqdar) May 4, 2021

مبادرة “الأقربون”

وجاءت الحملة القطرية، ضمن مبادرة “الأقربون” التي أطلقتها جمعية قطر الخيرية، لدعم الفئات المحتاجة والمشاريع الإنسانية داخليًا.

وتهدف الحملة للتخفيف عن كاهل الأسر المحتاجة والحالات الإنسانية في قطر، والعمل على إعادة الغارمين لذويهم.

وقالت جمعية “قطر الخيرية”، إنها تلقت قيمة التبرع لصالح حملة الغارمين التي أطلقتها في بداية شهر رمضان.

وأوضحت أنها جمعت في وقت سابق مبلغا مقداره 28 مليون ريال قطري من متبرعين لصالح الحملة، معلنة اكتمال حملة الغارمين.

1- تم بحمد الله وتوفيقه جمع لحملة الغارمين مبلغ اجمالي مقداره 28 مليون ر.ق من عدد من المتبرعين جزاهم الله خيرا. كما استلمنا اليوم مبلغ مقداره 200 مليون ر.ق، وبذلك اكتملت حملة الغارمين وعليه تم اغلاق كافة الروابط للحالات ولله الحمد والمنة. — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) May 3, 2021

وأشارت إلى أنه سيتم تسوية المبالغ المستحقة على الغارمين الذين تمت دراسة حالة كل منهم، وصدرت بحقهم أحكام أو إجراءات قضائية.

وأطلقت “قطر الخيرية”، في مطلع شهر رمضان، حملة جمع التبرعات لصالح الغارمين والحالات الإنسانية داخل قطر، بهدف تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون ريال.

كما دشنت تطبيق “الأقربون”، الذي يعد الأول من نوعه في قطر، والذي يسهل على الغارمين والحالات الإنسانية تقديم طلب المساعدة.

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