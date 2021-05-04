فيديو صدم الكويتيين .. كويتي يعتدي على وافد مسن بالشارع لسبب صادم وفزعة امرأة تنقذه!

فجر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في الكويت، يرصد لحظة اعتداء مواطن كويتي على وافد مسن.

كويتي يعتدي على وافد مسن

ويظهر المسن بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهو يجلس في الشارع تحت أشعة الشمس، بينما يقوم المواطن بضربه وركله بقدميه، ما دفع سيدة كويتية كانت تراقب المشهد للتدخل.

وصرخت السيدة في وجه المواطن المعتدي وبدأت بشتمه والصراخ عليه، ما جعله يترك المُسن ويهرب من المكان.

فزعة مواطنة لوافد مسن تعرض للضرب من شخص ! pic.twitter.com/zBhI3ckCHK — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 4, 2021

وأثار تصرف السيدة استحساناً واسعاً من المغردين الذين شكروها وطالبوا بتكريمها، كما طالبوا بمحاسبة المواطن الذي اعتدى على المُسن.

إشادة وغضب

وعلقت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين على المقطع قائلة: (فخورة جداً بما فعلته السيدة).

Super proud https://t.co/MSL91KLoBZ — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) May 4, 2021

وكتب الناشط ناصر المنيع مشيداً بموقف السيدة الكويتية: (نشكر المواطنة البطلة الله يكثر من أمثالها).

نشكر المواطنة البطلة الله يكثر من أمثالها 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/mK68hnvaD2 — ناصر المنِيع (@NalManie) May 4, 2021

وعبر الإعلامي حمد قلم عن غضبه الشديد بسبب ماتعرض له المسن، وعلق: (نطالب وزير الداخلية بسرعة إلقاء الضبط على هالشخص السلفه اللي تعدى على هالشايب الفقير! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل)

نظالب #وزير_الداخليه

بسرعه إلقاء الضبط على هالشخص السلفه

اللي تعدى على هالشايب الفقير! حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل https://t.co/Piv0OgYf9Q — مع حمد قلم (@7amadQalam) May 4, 2021

وأشاد آخر أيضاً بتصرف المرأة، وقال: (ليسَ حُرًا من يُهان أمامهُ إنسان ولا يشعُر بالإهانة).

ليسَ حُرًا من يُهان أمامهُ إنسان ولا يشعُر بالإهانة https://t.co/v1oAKXgxtq — bandar الأوريجنال (@3x_ba) May 4, 2021

حساب شاهين يكشف الملابسات

إلى ذلك، ذكر حساب (شاهين سناب) الشهير أنه تم إصدار أوامر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح تحقيق في الحادثة.

خاص #شاهين_سناب بأمر من وزير الداخلية

فتح تحقيق حول واقعة ضرب وافد من قبل مواطن عصر اليوم والذي انتشر مقطع مصور له في مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/rhnGdH6ySn — شاهين سناب (@sah_doc) May 4, 2021

وكشف حساب (شاهين سناب) سبب اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المُسن بالقول: (بعد صدور أوامر من وزير الداخلية، مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه!).

خاص #شاهين_سناب بعد صدور أوامر من وزير الداخلية،

مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن

وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره

وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه! pic.twitter.com/5ovSulteeH — شاهين سناب (@sah_doc) May 4, 2021

القبض على الكويتي المعتدي

وأعلنت وزارة الداخلية لاحقاً، تمكنها من التعرف على هوية المواطن المعتدي، وذلك من خلال لوحة سيارته التي ظهرت بالفيديو.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر (تويتر) أنه فور رصد مقطع الفيديو انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة وشاهدت المجني عليه، وهو وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية، وأفاد بأنه تعرض للاعتداء من شخص لأنه رفض العمل لديه.

"الإعلام الأمني":

تسجيل قضية بحق شخص قام بالاعتداء على مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالطريق العام pic.twitter.com/ivScGg5F5s — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 4, 2021

وأشار البيان إلى أنه تم نقل الرجل المسِن إلى المستشفى واستخراج تقرير طبي له، كما تم التعرف على الجاني من لوحة سيارته وشهود الواقعة، وتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل قضية بحقه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في الكويت في ختام بيانها أنها لا تقبل بمثل هذه التصرفات التي تتنافى وحقوق الإنسان، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بهذه التصرفات التي تسيء إلى بلد الإنسانية، على حد تعبيرهم.

حارس مصري يحتجز أربعة أطفال

ولم يكن هذا الفيديو هو الأول الذي أثار ضجة مؤخراً في الكويت، فقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام فيديو يوثق احتجاز حارس مدرسة مصري الجنسية لمجموعة من الأطفال في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير في الكويت.

ويظهر بالفيديو المتداول سيدة كويتية تقف أمام باب مدرسة، وتطرق الباب بقوة، ليقوم حارس المدرسة المصري بفتح الباب ويخرج الأطفال الأربعة منه.

ولا ينته الأمر إلى هذا الحد، بل تدخل السيدة في مشادة مع حارس المدرسة المصري، وتسأله عن سبب إغلاقه الباب عليهم وحجزهم، ملمحةً إلى أنه كان ينوي هتك عرضهم.

فيديو متداول عن احتجاز حارس مدرسة مصري الجنسية لمجموعة من المراهقين في منطقة القصور !@Moi_kuw نرجو التحقق من صحة ذلك pic.twitter.com/nmJTLoAT8U — چريمبه نيوز ! 📄 (@Chraimba_) April 30, 2021

وأثار الفيديو في حينها موجة غضب واسعة بين الناشطين الذين طالبوا وزارة الداخلية بالحقيق في الفيديو، وكشف ملابساته ومحاسبة الحارس المصري، وترحليه من البلاد.

ولاحقاً كشف مصدر أمني أن الحادثة وقعت في مدرسة الملا سليمان، وأن ما قيل حول احتجاز الحارس المصري للأطفال الأربعة غير دقيق.

مصدر أمني يكشف الحقيقة

وأشار المصدر بحسب ما نقلت عنه صحيفة (الراي) الكويتية، إلى أن التحقيقات والتحريات كشفت أن الأطفال قفزوا إلى داخل المدرسة بهدف اللعب، حيث قام حارس المدرسة باحتجازهم وإبلاغ مديرة المدرسة بالواقعة.

وأضاف المصدر: (حارس المدرسة عندما شاهدهم وبخهم واتصل على مديرة المدرسة وأبلغها بالحادثة، وفي هذه الأثناء وصلت والدة أحد الأطفال بعد أن اتصل بها طفلها مستنجداً وقامت بالتصوير، كما قام شخص آخر بالاتصال على عمليات وزارة الداخلية وأبلغهم أن الحارس احتجز 4 أطفال بهدف ارتكاب جريمة هتك عرض بحقهم).

وشدد المصدر على أن دخول الأطفال للمدرسة عن طريق السور بهدف اللعب في ملعب كرة القدم الخاص بالمدرسة هو أمر متكرر من قبل نفس الأطفال، مشيراً إلى أن القضية لم تقيد وتم الإفراج عن الحارس بعد التحقيقات وتم حفظ البلاغ.

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