كويتي يعتدي على وافد مسن
كويتي يعتدي على وافد مسن
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فيديو صدم الكويتيين .. كويتي يعتدي على وافد مسن بالشارع لسبب صادم وفزعة امرأة تنقذه!

كتب وطن
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فجر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في الكويت، يرصد لحظة اعتداء مواطن كويتي على وافد مسن.

كويتي يعتدي على وافد مسن

ويظهر المسن بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهو يجلس في الشارع تحت أشعة الشمس، بينما يقوم المواطن بضربه وركله بقدميه، ما دفع سيدة كويتية كانت تراقب المشهد للتدخل.

وصرخت السيدة في وجه المواطن المعتدي وبدأت بشتمه والصراخ عليه، ما جعله يترك المُسن ويهرب من المكان.

وأثار تصرف السيدة استحساناً واسعاً من المغردين الذين شكروها وطالبوا بتكريمها، كما طالبوا بمحاسبة  المواطن الذي اعتدى على المُسن.

إشادة وغضب

وعلقت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين على المقطع قائلة: (فخورة جداً بما فعلته السيدة).

وكتب الناشط ناصر المنيع مشيداً بموقف السيدة الكويتية: (نشكر المواطنة البطلة الله يكثر من أمثالها).

وعبر الإعلامي حمد قلم عن غضبه الشديد بسبب ماتعرض له المسن، وعلق: (نطالب وزير الداخلية بسرعة إلقاء الضبط على هالشخص السلفه اللي تعدى على هالشايب الفقير! حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل)

وأشاد آخر أيضاً بتصرف المرأة، وقال: (ليسَ حُرًا من يُهان أمامهُ إنسان ولا يشعُر بالإهانة).

حساب شاهين يكشف الملابسات

إلى ذلك، ذكر حساب (شاهين سناب) الشهير أنه تم إصدار أوامر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بفتح تحقيق في الحادثة.

وكشف حساب (شاهين سناب) سبب اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المُسن بالقول: (بعد صدور أوامر من وزير الداخلية، مخفر الأندلس قام بإستدعاء الوافد الذي تعرض للضرب عصر اليوم وقام بتسجيل قضية بحق المواطن وبعد سؤاله عن سبب ماحصل أفاد انه قام بعدة أعمال للمواطن ولم يسدد له أجره وعندما رفض العمل معه مرة أخرى قام بضربه!).

القبض على الكويتي المعتدي

وأعلنت وزارة الداخلية لاحقاً، تمكنها من التعرف على هوية المواطن المعتدي، وذلك من خلال لوحة سيارته التي ظهرت بالفيديو.

وأكدت  الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر (تويتر) أنه فور رصد مقطع الفيديو انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادثة وشاهدت المجني عليه، وهو وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية، وأفاد بأنه تعرض للاعتداء من شخص لأنه رفض العمل لديه.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل الرجل المسِن إلى المستشفى واستخراج تقرير طبي له، كما تم التعرف على الجاني من لوحة سيارته وشهود الواقعة، وتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل قضية بحقه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في الكويت في ختام بيانها أنها لا تقبل بمثل هذه التصرفات التي تتنافى وحقوق الإنسان، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بهذه التصرفات التي تسيء إلى بلد الإنسانية، على حد تعبيرهم.

حارس مصري يحتجز أربعة أطفال

ولم يكن هذا الفيديو هو الأول الذي أثار ضجة مؤخراً في الكويت، فقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام فيديو يوثق احتجاز حارس مدرسة مصري الجنسية لمجموعة من الأطفال في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير في الكويت.

ويظهر بالفيديو المتداول سيدة كويتية تقف أمام باب مدرسة، وتطرق الباب بقوة، ليقوم حارس المدرسة المصري بفتح الباب ويخرج الأطفال الأربعة منه.

ولا ينته الأمر إلى هذا الحد، بل تدخل السيدة في مشادة مع حارس المدرسة المصري، وتسأله عن سبب إغلاقه الباب عليهم وحجزهم، ملمحةً إلى أنه كان ينوي هتك عرضهم.

وأثار الفيديو في حينها موجة غضب واسعة بين الناشطين الذين طالبوا وزارة الداخلية بالحقيق في الفيديو، وكشف ملابساته ومحاسبة الحارس المصري، وترحليه من البلاد.

ولاحقاً كشف مصدر أمني أن الحادثة وقعت في مدرسة الملا سليمان، وأن ما قيل حول احتجاز الحارس المصري للأطفال الأربعة غير دقيق.

مصدر أمني يكشف الحقيقة

وأشار المصدر بحسب ما نقلت عنه صحيفة (الراي) الكويتية، إلى أن التحقيقات والتحريات كشفت أن الأطفال قفزوا إلى داخل المدرسة بهدف اللعب، حيث قام حارس المدرسة باحتجازهم وإبلاغ مديرة المدرسة بالواقعة.

وأضاف المصدر: (حارس المدرسة عندما شاهدهم وبخهم واتصل على مديرة المدرسة وأبلغها بالحادثة، وفي هذه الأثناء وصلت والدة أحد الأطفال بعد أن اتصل بها طفلها مستنجداً وقامت بالتصوير، كما قام شخص آخر بالاتصال على عمليات وزارة الداخلية وأبلغهم أن الحارس احتجز 4 أطفال بهدف ارتكاب جريمة هتك عرض بحقهم).

وشدد المصدر على أن دخول الأطفال للمدرسة عن طريق السور بهدف اللعب في ملعب كرة القدم الخاص بالمدرسة هو أمر متكرر من قبل نفس الأطفال، مشيراً إلى أن القضية لم تقيد وتم الإفراج عن الحارس بعد التحقيقات وتم حفظ البلاغ.

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