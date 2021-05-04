صحيفة بريطانية تكشف عن مصير جاريث بيل مع توتنهام بعد انتهاء إعارته

كشفت صحيفة بريطانية، أن إدارة فريق توتنهام تفكر في تمديد عقد إعارة اللاعب الويلزي جارث بيل 31 عامًا القادم من فريق ريال مدريد الإسباني لموسم قادم.

بيل والإعارة إلى توتنهام

وبينت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن توتنهام يخطط لاستعارة خدمات المهاجم الويلزي جاريث بيل المعار من فريق ريال مدريد الصيف الماضي لموسم أخر، بعد الأداء الذي يقدمه اللاعب مع فريق توتنهام “السيبرز”.

ديلي ميل — توتنهام لديه خيار لتمديد إعارة جاريث بيل من ريال مدريد لموسم آخر . pic.twitter.com/Ohl2ShmgyT — ALI | FT BALL ™️ (@Ali_Elibrahem) May 4, 2021

وكان أخرها إحراز الهاتريك الأول في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، سجلها الويلزي بيل في شباك شيفيلد يونايتد، ليرفع بذلك رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا، في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري.

جاريث بيل يُسجل أول هاتريك بعد عودته لتوتنهام 😉 الصاروخ الويلزي سجل 9 أهداف في البريميرليج هذا الموسم في 8 مباريات بدأها أساسيًا 🤯 pic.twitter.com/SGc6L0vuVP — Kooora (@kooora) May 2, 2021

توتنهام والاتفاق مع ريال مدريد

وأضافت الصحيفة، قائلة: ” توصل فريق توتنهام إلى اتفاق مع إدارة فريق ريال مدريد الصيف الماضي بشأن جاريث بيل، مع خيار توتنهام الإنجليزي لموسم أخر بنفس الشروط.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس فريق توتنهام “دانييل ليفي”، متشجع من أجل تقديم طلب إلى إدارة ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، لاستعارة الويلزي “جارث بيل” في الموسم المقبل.

توتنهام وموافقة جاريث بيل

كما وأوضحت، أنه لم يتقدم إدارة فريق توتنهام بطلب تجديد عقد اللاعب الويلزي جاريث بيل إلى ريال مدريد، قبل الرجوع إلى اللاعب والحصول على موافقة شخصية.

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راتب جاريث بيل مع توتنهام

ويتقاضى الويلزي جاريث بيل داخل صفوف فريق توتنهام الإنجليزي نحو 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

📊 – جاريث بيل مع توتنهام في الدوري الممتاز: ⚽ 9 أهداف

🎯 2 تمريرة حاسمة pic.twitter.com/JqoEGn7vqr — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) May 2, 2021

بينما سيكلف الفريق في حال تجديد عقده لموسم أخر مع اللاعب ما يقارب 12 مليون جنيه إسترليني وفق شروط الاتفاق بين ريال مدريد وتوتنهام.

أزمة بيل مع ريال مدريد

وقد أثار اللاعب الويلزي بيل أزمة داخل فريق ريال مدريد، وبالخصوص مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي بات في خارج حسابات تشكيلته في الفريق الملكي الإسباني، ليقرر بعدها الريال من الاستغناء عنه وانتقاله إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة.

جاريث بيل والعودة إلى ريال مدريد

وفجر اللاعب الويلزي بيل مفاجأة خلال تصريح صحفي له في وقت سابق عبر شبكة “إسبن” البريطانية، قائلاً: ” في الحقيقة أود العودة إلى فريق ريال مدريد بقوة، بعد انتهاء إعارتي في فريق توتنهام الإنجليزي”.

لاعب ريال مدريد المُعار الى توتنهام جاريث بيل يشارك بهدف واحد كل 70 دقيقة ويسجل هدفًا كل 90 دقيقة في الدوري الانجليزي الممتاز 2020/21. pic.twitter.com/lwBvGkUzPW — COPE (@COPE_AR) May 2, 2021

وأردف بيل، “هذا هو المستقبل الذي أخطط له في المرة المقبلة بالعودة إلى ريال مدريد، كما أن وجودي هنا هذا العام مع توتنهام، هو رغبتي في لعب كرة القدم أولاً وقبل كل شيء”.

وأضاف اللاعب بيل، “عقدي مع إدارة فريق ريال مدريد لم ينتهي بعد، وتبقى له عام إضافية مع النادي الملكي”.

عقد جاريث بيل

ويمتد عقد اللاعب الويلزي المهاجم السابق “جاريث بيل” مع ريال مدريد، الذي انتقل إلى فريق توتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة حتى صيف عام 2022م.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي” البريميرليج” برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق الجار المان يونايتد برصيد 67 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

وجاء فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، يليه فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

🇪🇸 آس | ريال مدريد يراقب بتفاؤل بشأن التحسن الذي يطرأ على مستوى غاريث بيل، كما يحتلفون بكل هدف يسجله. • الهدف أن ينهي الموسم بشكل جيد مع توتنهام ويقدم أداءًا جيدًا في بطولة أمم أوروبا قد يجعل توتنهام أو أندية أخرى تهتم به. مما يجعل ريال مدريد يتخلص من راتبه وهو أمر مهم جدًا. pic.twitter.com/aPZG3OlQCj — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 3, 2021

بينما في خامس الترتيب يحتل فريق توتنهام برصيد 56 نقطة، وفي المركز السادس جاء فريق وست هام يونايتد الإنجليزي برصيد 55 نقطة.

ترتيب ليفربول وإيفرتون

أما في المركز السابع جاء فريق ليفربول برصيد 54 نقطة، يليه في الترتيب فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق أرسنال برصيد 49 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

AS | أتفق ديفيد ألابا وريال مدريد على راتب قدره 12 مليون يورو في الموسم عند وصوله هذا الصيف وستقاضى نفس راتب سيرجيو راموس وأقل فقط من غاريث بيل وإيدين هازارد اللذان يكسبان كل 15 مليون يورو في السنة. pic.twitter.com/wS2iaDRHcU — Insider Real (@RMCFarab) May 2, 2021

وفي المركز العاشر للترتيب احتل فريق أستون فيلا بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال برصيد 48 نقطة، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل في صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

يليه في وصافة الترتيب نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح، في المركز الثاني من الترتيب برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً في منافسات الدوري الممتاز.

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