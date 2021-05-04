سمية الخشاب تهين طليقها أحمد سعد بعدما شاهد محمد رمضان يحملها بين يديه!

اثارت الفنانة سمية الخشاب ضجة واسعة بعدما نشرت صورة لـ”قرون” على حسابها في تويتر، الأمر الذي رآى فيه متابعون إهانة منها لطليقها المطرب أحمد سعد، بعدما شارك في الحلقة 21 من مسلسل “موسى”، حيث ظهر وهو يغني ويرقص بمشهد حفل زفاف محمد رمضان على “سمية”.

أحمد سعد يغني و محمد رمضان يحمل سمية الخشاب!

والتقط أحمد سعد مع محمد رمضان وسمية الخشاب عددا من الصور، بينما ظهر محمد رمضان وهو يحمل سمية الخشاب بين يديه.

وذكرت تقارير اخبارية ان احمد سعد صرح أنه لا يمانع في إحياء حفل الزفاف من ناحية المبدأ، ولا يخلط بين أزماته الشخصية وبين التعاقد على الغناء في الأعمال الفنية.

وفي مارس عام 2019 أعلن الفنان المصري، أحمد سعد، انفصاله عن زوجته الفنانة، سمية الخشاب، بعد زواج دام 18 شهراً.

وكان سعد قد تزوج الفنانة سمية الخشاب في أكتوبر من العام 2017 بعد سلسلة طويلة من الشائعات، كانا يقومان معاً بنفيها في كل مرة.

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وسبق لأحمد سعد، وهو شقيق الفنان عمرو سعد، أن أعلن بالفعل خطبته على الفنانة ريم البارودي 3 مرات، وكان يقوم بالإعلان عن فسخ الخطبة دون مبرر ثم سرعان ما يعلن عودته إليها.

سعد كان متزوجا من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها.

مشهد سمية الخشاب بين أحضان محمد رمضان يثير ضجة!

وسبق ان أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً بين جمهوره إثر نشره صورة جريئة تجمعه بالفنانة المصرية سمية الخشاب.

وظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يحمل سمية بين أحضانه، وأرفق الصورة بتعليق: ” موسى الواعر وحلاوتهم فاتنة القاهرة، مشهد من الحلقات القادمة “.

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وهاجم الجمهور محمد رمضان وسمية بسبب المشهد الذي اعتبروه يحمل إيحاءات لا تناسب شهر رمضان، وجاء في التعليقات: ” لا يجوز يا رمضان احنا في رمضان الله يخربيتكم”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: ” احنا في رمضان يا محمد عيب والله”.

وسأل آخر رمضان: “عينك فين يا باشا؟”.

وسخر آخر من وزن سمية الخشاب، وكتب: ” ثقه في الله انت حيجيك غضروف”.

مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في حقبة الاحتلال البريطاني لمصر ومقاومة المصريين للإنجليز في حينها.

وعمل محمد رمضان على إنهاء تصوير المسلسل الدرامي و إنهاء كافة مشاهد مسلسل موسى قبل حلول الشهر الكريم.

وقد واصل طاقم العمل والفنان محمد رمضان، التصوير بشكل شبه يومي ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي ومختلف الديكورات في مناطق أخرى للمشاهد الخارجية.

وقال محمد رمضان في تصريح سابق إن المسلسل يعرض عبر عدة قنوات وهي قناة dmc وقناة dmc دراما، كما يذاع على قنوات mbc1 وذلك بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي واتش إت وشاهد الإلكترونية.

بطولة المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رمضان كل من سمية الخشّــاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول.

كما يشارك في المسلسل أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين. والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

ويجسد رمضان شخصية شاب صعيدي يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي، ويحتوي المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، في إطار درامي مشوق.

محمد رمضان و سمية الخشاب على السرير

وكان محمد رمضان قد تسبب بموجة جدل بعد نشره صورة جريئة مع سمية الخشاب أيضاً من مسلسل “موسى”، قبل عرضه في السباق الرمضاني.

وظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرم” وهو يرتدي الجلباب الصعيدي. ويجلس على السرير، وبجواره الفنانة المصرية سمية الخشاب، بفستان أسود.

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الصورة: “لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه”، مرفقاً إياه بهاشتاجات. بصوت موسى، رمضان يجمعنا، ملحمة موسى، رمضان2021، ثقة في الله نجاح.

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