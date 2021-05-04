(تابت وبتستغفر ربنا) اعتزال حورية فرغلي بعد العمليات التي أجرتها والآلام المبرحة يثير ضجة!

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزالها الفن، وذلك بعد عودتها إلى مصر، قادمة من أمريكا بعد نجاح عمليتها الأخيرة في أنفها.

اعتزال حورية فرغلي

وبعد تداول أنباء عن اعتزال حورية فرغلي الفن أعربت الفنانة عن استياءها من هذه الأخبار.

وقالت حورية فرغلي: (في واحد عامل برنامج على اليوتيوب بيقول إني اعتزلت الفن وبستغفر ربنا، ليه يا جماعة هو أنا بعمل إيه وحش؟ وجبت الكلام ده منين؟ بتوقف حالي يعني).

وأضافت حورية فرغلي في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: (يعني أنا لسه طالعة من 4 شهور عمليات، طيب فرحني مش تقول عليا اعتزلت، أنا نازلة على مصر ونفسي مفتوحة على الشغل وعلى الحياة، ليه تقول كده؟).

حورية فرغلي و مايكل جاكسون

وحول تشبيهها بالنجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، قالت حورية فرغلي: (زعلت أوي ومكنش ينفع يتقال عني إني أشبه مايكل جاكسون وإني شكلي وحش أوي كده خلوني فقدت الثقة في نفسي كبنت).

وتابعت حورية فرغلي: (دول قالوا عني إني عملت مسلسل ساحرة الجنوب علشان بقى شكلي وحش ويخوف ، وبالتالي باخد أدوار تليق عليا، حسبي الله، أنا كنت بطلت أهتم بنفسي بطلت أحط ميك أب وأعمل شعري).

آلام مبرحة

وكشفت حورية فرغلي تفاصيل رحلتها العلاجية في أمريكا، وأوضحت أنه في البداية كان يفترض أن تجري عملية واحدة فور وصولها، ولكن عندما رأى الطبيب المعالج حالتها صدمها بأنها تحتاج إلى 4 عمليات.

وتابعت: (بين كل عملية والأخرى 3 أسابيع، لكن العملية الأولى كانت الأصعب، حيث استغرقت 11 ساعة متواصلة وشعرت بعدها بآلام مبرحة).

حورية فرغلي تصل مطار القاهرة

هذا وقد تداولت حسابات مصرية، صور ترصد لحظة وصول حورية فرغلي إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من أمريكا حيث ظهرت بكمامة للوقاية من فيروس كورونا مبتسمة أمام الكاميرات.

لكنّ ظهور حورية بملابس كشفت صدرها عرّضها لانتقاد الجمهور .

وفي أول تعليق بعد وصولها مطار القاهرة، وجهت حورية الشكر لكل من وقف إلى جانبها عقب عودتها إلى القاهرة.

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على رأس من شكرتهم حورية فرغلي الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث قالت (كانت أكتر شخص بيسأل عليا لشخصي مش لأني فنانة وفخر وشرف لأى حد إنه يكون بيعرف رانيا).

ووجهت فرغلي رسالة لكل من تنمروا عليها حسب ما نقل موقع صحيفة (الوطن) المصرية قائلة ( ربنا يسامحهم مشافوش اللي أنا شوفته)، متابعةً: (أنا فضلت سنتين مكونتش ببص لنفسي في المراية كنت نسيت شكلي).

وكانت حورية فرغلي نشرت صورة من أول ظهور لها بعد خضوعها لعدة عمليات في أنفها في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت عبر حسابها على (انستغرام) صورتها وعلقت قائلة: (الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه)، في إشارة إلى نجاح العمليات التي أجرتها في أنفها.

وكانت حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخراً، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.

ثلاث عمليات معقدة

وأكد الطبيب الأمريكي المشرف على حالة فرغلي، فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، أجرت حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

أنف حورية فرغلي

وبدأ معاناة حورية فرغلي مع أنفها، بعدما تعرضت لحادث نتيجة سقوطها من ظهر الحصان، وكٌسر أنفها.

وظهرت حورية فرغلي بلقاء عبر برنامج (بوضوح)، والذي يقدمه الإعلامي محمود الليثي عام 2016، تحدثت خلاله عن أزمة أنفها.

وقالت: (مناخيري أصبحت أشهر من مناخير (أبوالهول)، وذلك بعدما تركت مهنة التقديم التلفزيوني وبدأت أهتم بالفروسية).

وتابعت حورية حينها: (أنا كنت بطلة في الوطن العربي 2003، وبطلة في الإمارات أربع سنين، كسبت بطولات دولية كتير منهم إنجلترا 11 مرة. وفي مصر كان لازم أقعد 3 سنين دون المشاركة باسم دولة ثانية، لأشارك في مصر، إلى أن وقعت الحادثة).

وأضافت عن يوم الحادثة: (كنت أُنزه الحصان، وتشاجرت أمامه قطتين، وكنت راكبة من غير (سرج)، فقفز إلى الأعلى أكثر من مرة. فسقطت على وجهي وسقط فوقي، وكسر أنفي).

ولفتت حورية في البرامج أن الأطباء منعوها من ركوب الخيل، حتى لا تصاب بشلل، على حد قولها.

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