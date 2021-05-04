ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وسقوط الأهلي

لم ينجح حامل اللقب فرق الأهلي من حصد النقاط الثلاثة الغالية على حساب منافسه غزل المحلة، بعد الخسارة أمامه بهدف نظيف دون رد خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد هزيمة فريق الأهلي المصري هي الثانية له في الدوري ، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام فريق سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد، على الرغم من احتلاله وصافة الترتيب وبفارق مع غريمه الزمالك المصري.

هدف غزل المحلة في شباك الأهلي

واستطاع فريق غزل المحلة “الفلاحين” من تحقيق الفوز وحرمان الوصيف الأهلي من تقليص الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك، بهدف الانتصار جاء عن طريق اللاعب أشرف محمد سيد في الدقيقة ال35.

وقد فشل فريق الأهلي من العودة إلى مجريات اللقاء، وتقليص الفارق في المباراة أمام فريق غزل المحلة الذي قدم أداء جيدًا في المباراة، وبذلك نجح الفريق من تحقيق الفوز في منافسات الدوري على الزمالك والأهلي.

تعادل المخيب للزمالك

فيما تعثر فريق الزمالك أمام منافسه بيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وقد سجل هدف فريق بيراميدز اللاعب المهاري عبد الله السعيد في الدقيقة 39 من المباراة.

وعاد فريق الزمالك في الوقت القاتل من تقليص الفارق، وإحراز هدف التعادل عن طريق المغربي أشرف بنشرقي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، ليسجلها اللاعب بطريقة جميلة على يمين حاري مرمى بيراميدز شريف إكرامي.

وقد خرج فريق الزمالك من اللقاء بنقطة وحيدة، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسه الأهلي المصري الذي تعثر في مباراة الأخيرة أمام غزل المحلة، مع بقاء مباراتين مؤجلتين للفريق.

عبد الحفيظ والأهلي

وصرح المدير الرياضي في فريق الأهلي المصري عقب خسارة الأهلي أمام غزل المحلة في بيان رسمي له عبر حساب فريق النادي.

🗣| سيد عبد الحفيظ

💬 "هناك فرق تحصل على ضربات جزاء وترى أنها تعرضت لظلم، وهناك تجاهل لحالات طرد واضحة أمام أعين الجميع" pic.twitter.com/kD6gfOgp7H — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 3, 2021

قال فيها: “هناك فرق تحصل على ضربات جزاء وترى أنها تعرضت لظلم، وهناك تجاهل لحالات طرد واضحة أمام أعين الجميع”

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 41 نقطة، رغم تعادله الأخير أمام فريق بيراميدز.

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وجاء فريق الأهلي في ثاني جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، يليه فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

المصري وسموحة في ترتيب الدوري

بينما احتل المصري البورسعيدي في رابع ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركز الخامس فريق الاتحاد السكندري.

وفي المركز السادس جاء فريق سموحة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.

تراجع إنبي ومصر المقاصة

فيما جاء فريق إنبي في المركز السابع برصيد 27 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق غزل المحلة بنفس النقاط في المركز الثامن من ترتيب الدوري المصري.

أما في تاسع الترتيب احتل فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 26 نقطة، متساوي مع صاحب المركز العاشر مصر المقاصة من جدول ترتيب الدوري الممتاز بنفس النقاط.

هدافو الدوري المصري

ويحتل المهاجم المغربي أشرف بنشرقي مهاجم فريق الزمالك صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري خلال منافسات الدوري المصري 2020-2021، بعد تسجيل هدفه الأخير في شباك بيراميدز برصيد 9 أهداف.

وقد تساوى المصري أحمد سمير المهاجم في صفوف فريق طلائع الجيش ومواطنه حسام حسن اللاعب في فريق سموحة.

محمد شريف ويوسف أوباما والتريب

وكذلك لاعب الأهلي المصري محمد شريف وعمر كمال مهاجم المصري البورسعيدي بنفس عدد الأهداف.

محمد شريف سجل 5 أهداف في أخر 4 مباريات لعبها مع الأهلي في الدوري المصري⚽⚽

إنبي⚽

سموحة❌

الزمالك⚽⚽ pic.twitter.com/DLBsEZeV4I — Yallakora (@Yallakoranow) April 30, 2021

فيما جاء لاعب الزمالك يوسف إبراهيم الشهير بلقب “يوسف أوباما” في المركز السادس من ترتيب هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، متساويًا مع المهاجم في فريق سيراميكا باترا أحمد ياسر ريان بنفس الرصيد من الأهداف.

رمضان صبحي وعاشر الترتيب

وفي المركز الثامن من الترتيب احتل اللاعب عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 7 أهداف، متساوي بذلك مع اللاعب رزاق سيسه مهاجم فريق الاتحاد السكندري.

أما في عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق كلاً من: رامي صبري لاعب فريق إنبي، والنيجيري شيمليس بيلكي المهاجم في فريق مصر المقاصة، وكذلك مهاجم فريق بيراميدز رمضان صبحي برصيد 6 من الأهداف.

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