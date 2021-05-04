بيل غيتس ينفصل عن زوجته ميليندا .. ما المبلغ الذي ستحصل عليه من ثروة الملياردير الأمريكي!

أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس، انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس بعد 27 عاماً من الزواج.

بيل غيتس ينفصل عن زوجته

وكتب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): (بعد الكثير من الاتفاق في الأفكار والكثير من العمل في علاقتنا، أخذنا قرارنا بإنهاء زواجنا).

وتابع: (على مدار 27 عاماً، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وقمنا ببناء مؤسسة تعمل فى جميع أنحاء العالم، لمساعدة الناس على أن تكون حياتهم أكثر صحة ونجاحا).

بيل غيتس ينفصل عن زوجته لكنه سيستمر معها ليس كزوج

وأشار بيل غيتس (65 عاماً)، إلى أنه سيستمر بالعمل مع ميليندا في المؤسسة، ولكن ليس كزوج وزوجته كما في السابق، حيث لا يمكنهما الاستمرار كزوجين في المرحلة التالية من الحياة، مطالباً بمراعاة خصوصيتهما في هذه المرحلة من حياتهما.

لا تفاصيل مالية واضحة

وليس من عادة بيل غيتس أن يقوم بإغلاق خاصية التعليقات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه أغلقها هذه المرة في إعلان طلاقه.

وذكر موقع (FactSet) أن التفاصيل المالية المترتبة على هذا الانفصال، ليست واضحة بعد، حيث يمتلك بيل جيتس 1.37٪ من أسهم مايكروسوفت القائمة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 26 مليار دولار.

وكان بيل غيتس قد تنحي من مجلس إدارة مايكروسوفت، وذلك بعدما انتشر فيروس كورونا بقوة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ فى قضاء المزيد من الوقت في مؤسسة (بيل أند ميليندا جيتس) غير الربحية بجانب زوجته.

بيل غيتس و مليندا

ويعد بيل غيتس وزوجته رئيسان مشاركان وأمناء للمؤسسة التي بدأت في عام 2000، وتمتلك اليوم أكثر من 51 مليار دولار من الأصول.

والتقى بيل وميليندا جيتس في مايكروسوفت، حيث كانت مديرة تسويق في شركة البرمجيات، وتزوج الاثنان في هاواي في عام 1994.

وفي أحد اللقاءات الصحفية، عندما تم طرح سؤال على مليندا جيتس عن سبب زواجها من الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، الذي كان يكبرها بتسع سنوات، قالت إن دافعها هو الحب فقط.

وفي عام 2013، تحدثت مليندا (56 عاماً) عن علاقتها ببيل جيتس، وقالت في لقاء مع صحيفة (سياتل تايمز): (قابلت بيل عندما كنا لا نزال صغارًا. كان عمري 23 عامًا، وكان يبلغ من العمر 32 عامًا ، لقد كبرنا خلال تلك الأوقات معًا).

واعترفت مليندا في مقابلة تم بثها عبر فيسبوك عام 2018 مع المخرج والموسيقي لين مانويل ميراندا أن هناك بعض التفاصيل اليومية التي قد لا تتفق فيها دائمًا مع بيل جيتس.

أغلى طلاق في العالم

وجاء إعلان انفصال بيل جيتس عن زوجته، بعد عامين من إعلان جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، انفصاله عن زوجته ماكينزي .

ويُعد بيل جيتس وجيف بيزوس من بين أغنى الأشخاص في العالم، وتتنافس شركة كل منهما (أمازون ومايكروسوفت) في مجال التكنولوجيا.

ودفع جيف بيزوس، 38 مليار دولار لتسوية طلاقه من زوجته ماكنزي، بعد زواج دام 26 عاما، وهو ما يعتبر أغلى طلاق في التاريخ.

توقعات بيل غيتس لفيروس كورونا

وفي سياق آخر، كان بيل غيتس قد بشر العالم قبل أشهر باقتراب الإعلان عن أخبار سارة خلال العام المقبل، مؤكداً أن هناك تقدما علميا تم إحرازه في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا وتوزيعها.

وقال جيتس، في مدونته الشخصية حينها، ونقلت مجلة “فوربس”، إن البشر لم يسبق لهم إحراز تقدم في أي مرض خلال عام واحد فقط، وعلى الرغم من أن تطوير اللقاحات يستغرق ما يصل لعشر سنوات؛ إلا أن العماء ابتكروا العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

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وأوضح جيتس، أن التطورات العلمية هي واحد فقط من الأمور التي تدفع الناس للتفاؤل بشأن عام 2021، متابعاً: “أتوقع أنه وبحلول الربيع المقبل ستصل اللقاحات التي حصلت على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى نطاق التأثير العالمي”.

وأشار الملياردير الأمريكي، إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد سينخفض في البلدان الغنية الأمر الذي سيمكنها من عودة الحياة فيها لوضعها الطبيعي، مشدداً على أن نجاح لقاحي Moderna و Pfizer / BioNTech يبشر بالخير للمرشحين الآخرين الذين لا يزالون قيد التطوير؛ لأنهم جميعا يهاجمون الجزء نفسه من فيروس كورونا.

وأكد جيتس، أن الأمل خلال الأشهر المقبلة من العام المقبل قد لا يكون هائل؛ لكنه سيكون محظوظاً مقارنة بالعام الجاري في حينها.

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