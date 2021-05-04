انهيار محمود جنش ورد فعل غير متوقع بعد اكتشافه مقلب “رامز عقله طار”

وقع حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري محمود جنش اليوم، الثلاثاء، ضحية الحلقة الـ22 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يسخر من محمود جنش

وبدأ رامز جلال، في السخرية من جنش وملابسه أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف.

واستقبل رامز جلال جنش، بمقدمة نارية، قائلًا:(أسمع ياض يا جنش وخد منى المفيد.. انا أهلاوي وعمري ما اسيب حقي حتى لو كان بعيد.)

وتابع(فاكر لما طلعت لسانك لجمهور الأهلي وقعدت فينا تكيد.. جيه اليوم اللي أشعلقك جو القفص الحديد.. هتصرخ مش هتلاقي حد -يمدلك أيد.. أعلن أسفك وتراجع خلي بالك الأهلي جمهوره عريض.)

هذا وأصاب رامز محمود جنش بطلقات الرصاص المطاطي في فقرة الضرب بالنار.

كما ظهر عليه الخوف والتوتر والقلق الكبير في فقرة كبسولة الهوب دروب، قبل أن يتم إلقائه من الأعلى في حمام السباحة.

تمنى “جنش” وقوع محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الزمالك في المقلب مع رامز جلال، مضيفًا: “لا أبو جبل حبيبي”

ورد جنش على أسئلة رامز جلال قائلًا: “أنا حارس مصر الأول، وأفضل لاعب في خط النصف طارق حامد، وأفضل مهاجم مصطفى محمد”.

هذا وكشف محمود جنش، عن المهنة التي كان يتمنى أن يمارسها بعيدًا عن كرة القدم.

وقال (كان نفسي ابقى مهندس”)، ليعلق رامز جلال ساخرا:(بالذمة دي خلقة مهندس.)

ولفت جنش:(بخاف من الحيوانات وعمرى ما ركبت ولا جمال ولا خيل)، ليعلق رامز جلال:(ليه احنا جايبين تاجر غنم.)

وفور اكتشاف محمود “جنش” للمقلب بعد خلع رامز جلال قناع المهراجا الهندي “بهجان”، حاول التقاط انفاسة بعد الخروج من حمام السباحة، ليقوم رامز جلال بتهدئته، قائلًا: ” عارف أنك محمل مني بس أنا حبيبك”.

وقال له رامز جلال: “تعرف أنا ناويلك على الحلقة دي من أمتى.. من ساعت ما طلعت لسانك لجماهير الأهلي”.

رامز جلال يقوم بأفعال غير لائقة مع الفنانة جميلة عوض

ويشار إلى أنه أمس، الاثنين، وقعت الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض ضحية الحلقة الـ19 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتحرش بالفنانة جميلة عوض

وبدأ رامز جلال، في السخرية من جميلة عوض وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال رامز (متمردة مع إنها قد الزئردة، عقلة صباع الإبداع، شبر ونص التمثيل، النجمة اللي قد الكفة، بسكويتة مدلعة).

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هذا وسخر رامز جلال من إطلالة جميلة قائلا: (يا نهار أسود إيه اللبس ده، إنتي نازلة كايرو جاز، إيه اللي ماسكاه في إيدك، دي بوهجة ولا شنطة ولا مشنة عيش.)

وأكمل سخريته: (والبنطلون مقطع، إنتي كنتي بتتخانقي، وإيه الحلق اللي ودنك، ده حلق ولا زرار قميص.)

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع جميلة عوض في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

مما دفع جميلة عوض لوقف الفقرة والانفعال والجلوس على الأرض، مبينة أنها تألمت جدا من الضربات وأنه يتم استهدافها بأماكن حساسة.

جميلة عوض في كبسولة الهوب دروب

هذا وتملك الرعب من جميلة في فقرة (كبسولة الهوب دروب) حيث ظهر عليها التوتر والخوف الشديد ودخلت في نوبة صراخ هستيري، قبل أن يفاجئها رامز والفريق المرافق له بأنها ستقفز في حمام السباحة.

ومع محاولات الفنان رامز جلال المستمرة لاستفزازها، وتعطل الكبسولة، بدأت جميلة عوض تصرخ (بسم الله الرحمن الرحيم).

وزاد من خوفها تظاهر رامز جلال بأنه مجنون، لتفاجأ به يرشها بمطفأة الحريق ويصرخ في أذنها.

رد فعل جميلة عوض بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

قبل أن يفتح باب الكبسولة وهي معلقة في الجو ويصيب الجميع بالرعب، وفي النهاية قام مع مساعديه برميها من الكبسولة وهي تصرخ.

وجاء رد فعل الفنانة الشابة جميلة عوض، بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج المذاع علي قناة “mbc مصر” كوميديا للغاية.

ودخلت الفنانة الشابة جميلة عوض في نوبة ضحك متواصل بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال.

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