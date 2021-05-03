موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم في أرجاء العالم المواجهة المباراة القوية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي مساء يوم الثلاثاء، في مباراة تحديد هوية المتأهل إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويطمح فريق باريس سان جيرمان بعد الخسارة التي تعرض لها على ملعبه في مباراة الذهاب، من تعديل النتيجة والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة صعبة على المنافسين في تلك القمة النارية المنتظرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين، في مواجهة إياب النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا “Champions League”. على ملعب ” الاتحاد” في مدينة مانشستر الإنجليزية.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة” السعودية، وفلسطين، واليمن، والعراق، ولبنان سوريا، والبحرين، والكويت، ودولة قطر.

كما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مصر، وليبيا، والسودان، وبتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وستنقل المواجهة الصعبة لكلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

رسمياً // تم اختيار الحكم الهولندي ( كوبيرس ) للقاء مانشسترسيتي – باريس في دوري الابطال ✅ pic.twitter.com/t2XizUiXGU — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 3, 2021

عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، كما باستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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وكذلك ستكون عبر قناة ” beIN Sports HD 4″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

وسيعلق على مباراة باريس سان جيرمان ومنافسه الضيف مانشستر سيتي المعلق المغربي الرياضي جواد بدره على شبكة قنوات بين سبورت القطرية.

تشكيلة باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا، على تشكيلة أساسية سيبدأ فيها اللقاء أمام منافسه المستضيف مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى الكوستاريكي “كيلور نافاس”.

أما في خط الدفاع سيلعب كلاً من: لايفن كورزاوا، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، ماكسين كابو، كما سيكون في خط الوسط كلاً من: إدريسا جاي، أندير هيريرا

بينما سيقحم المدرب الأرجنتيني في خط هجوم الفريق، الثلاثي نيمار، أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي.

تشكيلة مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الإسباني بيت جوارديولا 50 عامًا بتشكيلة أساسية أمام فريق باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة مرمى الفريق البرازيلي إيدرسون.

وفي مركز خط الدفاع سيلعب كلاً من اللاعبين، زينشينكو، جون ستونز، روبن دياز، جواو كانسيلو.

🗓️ رزنامة نارية لمانشستر سيتي في شهر مايو 🔥 ما هي المباراة التي تنتظرها بفارغ الصبر هذا الشهر؟ 🤔 🔷 #السيتي pic.twitter.com/J5udAEno0h — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 30, 2021

بينما سيكون في مركز خط الوسط: اللاعب رودريجو، بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين.

وفي خط الهجوم سيكون ثلاثي خط الهجوم، رحيم سترلينج، رياض محرز، فيل فودين.

نتيجة مباراة الذهاب

ونجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على منافسه باريس سان جيرمان في مباراة ذهاب النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد، والذي جمع الفريقين على ملعب “حديقة الأمراء”.

فيما سجل هدفي مانشستر سيتي لاعب الوسط البلجيكي “كيفين دي بروين”، والجزائري الدولي رياض محرز، بينما سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد في لقاء الذهاب، اللاعب البرازيلي ماركينيوس.

ترتيب المنافسين في الدوري المحلي

ويحتل الفريق المستضيف مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق الجار مانشستر يونايتد، الذي يأتي في وصافة الترتيب برصيد 67 نقطة.

📸 تدريبات باريس سان جيرمان استعدادآ للقاء مانشستر سيتي ⚽️ pic.twitter.com/1vft1zJkbV — Yallakora (@Yallakoranow) April 27, 2021

على عكس منافسه باريس سان جيرمان الذي ما يزال يقاتل على صدارة ترتيب الدوري الممتاز محتلاً ثاني الترتيب برصيد 75 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليل خلال منافسات الدوري الفرنسي الجاري 2020-2021م.

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