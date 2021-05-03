هل عادت جينيفر لوبيز مرة أخرى لبين أفليك بعد انفصالها؟ هذا ما رصدته الكاميرات وأثار الشك!

رصدت عدسات الكاميرات، المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز برفقة خطيبها السابق الممثل العالمي بين أفليك (48 عاماً)، وهو ما أعاد الحديث حول عودتهما مجدداً بعد سنوات على الانفصال.

بين أفليك وجينيفر لوبيز معاً من جديد!

وعاشت جينيفر لوبيز في السابق قصة حب عميقة مع النجم بين أفليك، وأعلنا خطوبتهما في 2002، لكنهما انفصلا في عام 2004.

وذكرت صحيفة (بيج سيكس)، أن جينيفر لوبيز التي انفصلت مؤخراً عن خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز، ظهرت في عدة مناسبات مع بين أفليك.

كما شوهد الممثل الأمريكي، وهو يتوجه إلى منزل جينيفر لوبيز في كاليفورنيا بسيارة إسكاليد SUV بيضاء تخص الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن بين أفليك زار جينيفر ثلاث مرات منذ عودتها إلى لوس أنجلوس، حيث كانت في مهمة عمل في جمهورية الدومينيكان لإتمام تصوير فيلمها الجديد (Shotgun Wedding).

زيارات متكررة أثارت الشك

وفي 22 أبريل الماضي، رصدت الكاميرات بين أفليك لحظة لقاءه جينفير لوبيزفي أحد الفنادق، وبعد أسبوع تم تصويره وهو يغادر منزلها، وتكرر الأمر في اليوم الذي تلاه.

كل تلك الأمور، جعلت الشائعات تنتشر حول وجود علاقة عاطفية بين الثنائي، لكن مصادر مقربة من جينيفر لوبيز وبين أفليك أكدوا أنهما مجرد أصدقاء، وأنهما لطالما كانا مقربان من بعضهما.

أول ظهور لجينيفر لوبيز بعد الانفصال

وكانت جينيفر لوبيز قد أثارت ضجة واسعة بين متابعيها في أول ظهور لها بعد إعلان انفصالها عن أليكس رودريغيز.

ونشرت جينيفر لوبيز مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام(، ظهرت خلالها وهي ترتدي قميصاً أبيض، وبينطلون بينفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً مع وردة بيضاء، وعلقت: (حديث القهوة(.

جينيفر لوبيز تبدو بحالة رائعة في أول صور لها بعد انفصالها عن خطيبها ألكس رودريجز. pic.twitter.com/qO4ME1yLWi — Screen Mix (@ScreenMix) April 20, 2021

وأثنى المتابعون على إطلالة جينفير لوبيز الأولى بعد الانفصال، وأكدوا أنها لا تبدو أبدا في عمر الـ51، بل تبدو أصغر من ذلك بكثير.

وكانت جينيفر لوبيز وخطيبها السابق أليكس رودريغيز، قد أعلنا قبل خمسة أيام في بيان مشترك انفصالهما بشكل نهائي.

(نحن أصدقاء أفضل)

وقال الثنائي حينها في بيان مشترك لبرنامج (توداي) إنهما فسخا خطبتهما التي استمرت عامين بشكل نهائي.

وجاء في بيانهما أيضاً: (لقد أدركنا أننا أفضل كصديقين ونتطلع إلى البقاء كذلك، وسنواصل العمل معا ودعم بعضنا بعضا في أعمالنا ومشروعاتنا المشتركة ).

وتابعا: (نتمنى الأفضل لبعضنا بعضا ولأطفالنا، وبدافع الاحترام لهم، التعليق الآخر الوحيد الذي يجب أن نقوله هو شكرا لكل من أرسل الكلمات الطيبة والدعم).

لماذا انفصلت جينيفر لوبيز عن خطيبها؟

وفي ذات السياق، نشرت مجلة ELLE تقريراً بعنوان (لماذا انفصلت جينيفر لوبيز عن خطيبها أليكس رودريجيز؟)، ناقشت خلاله أسباب الانفصال لعلاقة بدت مثالية لمدة أربع سنوات.

وأوضح التقرير أن فكرة الانفصال ليست طارئة، وذلك لأن آخر لقاء جمع جينيفر لوبيز وأليكس كان في بداية شهر مارس، ومن وقتها لم يلتقيا.

وبيناء على تصريحات مصدر، فإن جينيفر وأليكس كانا يعانيان من توتر ومشاكل في علاقتهما منذ فترة.

وأورد التقرير اسم ممثلة تليفزيون الواقع ماديسون ليكروي، وقال إنها ربما تكون من ضمن الأسماء التي سببت توتراً في هذه العلاقة.

هل ماديسون ليكروي السبب؟

فقد لمحت ماديسون ليكروي في وقت سابق عن علاقة جمعتها بلاعب بيسبول سابق خلال فترة الحجر، وهو الأمر الذي تم تفسيره على أن المقصود منه هو أليكس خطيب جينيفر لوبيز سابقاً.

وجاءت تصريحات ماديسون ليكروي المثيرة، بعد انتشار تقارير عديدة تفيد بأن أليكس من أكثر المتابعين لماديسون على السوشيال ميديا.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تأكيد لوبيز في أكثر من مناسبة على ثقتها التامة بأليكس، إلا أنها تطرقت لتأجيل زفافها مرتين بسبب كورونا، خلال تصريحات في يناير من العام الجاري مع موقع ELLE.

ولمحت لوبيز حينها على عدم حسم قرارها تجاه خطوة الزواج، ورداً على توقيت الزفاف قالت إنها لا تعلم ماذا سيحدث في النهاية.

وصرحت لوبيز حينها بالقول: (لقد أجلنا حفل الزفاف مرتين، لقد خططنا لما أردنا فعله حقًا، لكن لا أعرف ما إذا كنا قادرين على إعادة التفكير في ذلك، لقد ألغينا الفكرة مؤخراً، ومنذ ذلك الحين لم نتحدث عنها حقًا).

وتابعت: (ليس هناك اندفاع من جانبينا في الإقدام على الزواج، نريد أن نفعل ذلك بالشكل الصحيح عندما نتمكن من القيام به).

تلك التصريحات اعتبرها التقرير إشارة من جينفير لوبيز إلى إلى إمكانية الإنفصال عن أليكس، وهو ما حدث في النهاية.

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