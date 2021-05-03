هل اشترى النظام الأردني ولاء طارق أبو الراغب مقابل الوظيفة المرموقة؟ هجوم واسع من قبل الأردنيين

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على المحامي الأردني طارق أبو الراغب، بعد تفاجئ الجميع بتعيينه رئيسا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهي أعلى هيئة للإعلام الرسمي في المملكة، بعدما كان محسوبا على المعارضة.

ليش مستغربين من تعيين المحامي طارق ابو الراغب احنا طول عمرها المناصب بتتوزع بهاي الطريقه وطول عمره الي بحكي كثير وماحد بحاسبه بكون بنتظر المكافأه بعدين بمنصب

عمرها بلدنا مابتتغير وعمرنا — laila Ebraheem 23🌹🇯🇴🇯🇴 (@LailaIbraheem23) May 3, 2021

هذا وتسبب تعيين أبو الراغب بجدل واسع في الأردن، حيث يرى ناشطون أنه يتم تكرار السيناريو المستهلك الذي تتبعه الحكومات باستقطاب أشخاص مقبولين شعبيا.

يذكر أنه تم تعيين طارق ابو الراغب بتاريخ 2/5/2021

مديراً عاماً لهيئة الاعلام هل سيبقى يطالب بالغاء الهيئات المستقلة مع العلم ان الهيئات المستقلة أحد أهم اسباب ازدياد المديونية بالاردن

وهي وظائف تستحدث لارضاء بعض المسؤولين وبعض المعارضين #الأردن #المزرعة_السعيدة pic.twitter.com/ctqdMzOuqR — ابراهيم حياصات (@IbrahemHyasat) May 3, 2021

وذلك أملاً في إقناع الشارع بمسوغاتها وتحويل جبهة الشجب والاستنكار داخل صفوف المعارضة.

وكتب أحد الحسابات ساخرا من تبرير أبو الراغب لنفيه بعد تعيينه:(من أقوال أبو الراغب آية الله قدس الله روحه وكرشه وما تحته بمناسبة المنصب الجديد “اعلام دولة لا اعلام حكومة.)

من أقوال أبو الراغب آية الله قدس الله روحه وكرشه وما تحته بمناسبة المنصب الجديد

"اعلام دولة لا اعلام حكومة"

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تعيين طارق أبو الراغب مديراً لهيئة الاعلام مخالف للدستور ولنظام الوظائف القيادية #لا_للإقامة_الجبرية_للأمير_حمزه pic.twitter.com/zbe0X6tJaM — الحركة الفكرية التقدمية الأردنية (@JordanianOrgan1) May 3, 2021

مشددا على أن تعيين طارق أبو الراغب مديراً لهيئة الاعلام مخالف للدستور ولنظام الوظائف.

ويرى الكثير من المحللين أن أبو الراغب ليس من المعارضين أساساً فهو لا ينتمي لأي حراك أو حزب أو تيار معارض.

فهو مجرد ناقد للسياسيات الرسمية وليس كل من ينتقد من المعارضة.

وكتب دينا علم فراج منتقدة تناقض الراغب:(لو شخص طالب بالغاء هيئة الاعلام والهيئات المستقلة ويطالب بعدالة التوظيف، ونفس الشخص تعين مدير هيئة وبدون اعلان عن الشاغر و بدون منافسة شو برأيكم لايف طارق ابو الراغب كان ممكن يكون؟ بس_بقول هيئة حوارنا لليوم بما انه كلنا مستقلين)

لو شخص طالب بالغاء هيئة الاعلام والهيئات المستقلة ويطالب بعدالة التوظيف

ونفس الشخص تعين مدير هيئة وبدون اعلان عن الشاغر و بدون منافسة

شو برأيكم لايف طارق ابو الراغب كان ممكن يكون ؟ #بس_بقول

هيئة حوارنا لليوم بما انه كلنا مستقلين 😂😂 — ديما علم فراج (@Deema22) May 3, 2021

وبرأي محللين فإنه ربما يعارض أبو الراغب من خلال استغلال قضايا تهم الرأي العام بحثاً عن المنصب.

مشيرين إلى أنه ليس الشخص الوحيد الذي استقطب للحكومة فهناك عدد من المعارضين أو منتقدي السياسات الرسمية الذين أصبحوا وزراء في الحكومات السابقة.

طارق أبو الراغب

وفيما يتعلق بمسألة التعيين، قالت مؤسسة “إحقاق للمحاماة والدراسات والاستشارات” إن القرار مخالف لأحكام الدستور الأردني، ومخالف لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

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وكذلك فإن القرار مخالف أيضا لأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية.

وأوضحت أن وظيفة مدير عام هيئة الإعلام تعتبر من الوظائف العامة العليا القيادية، وتصنف من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.

وهي وظيفة تستهلك من المال العام وتستهدف الصالح العام وينبغي أن يتم اختيارها ضمن مسابقة نظامية بعد الإعلان عنها.

في المقابل، وجه مدير عام هيئة الإعلام الجديد رسالة إلى منتقدي تعيينه بالمنصب، معتبرا أن النقد “حافز كبير للعمل الجاد وتقديم الأفضل حتى يتراجعوا عن انتقادهم”.

وقال أبو الراغب إنه سيترك العمل والإنجاز للتحدث، للوصول إلى المعلومة ونفي الشائعة لتسليط الضوء على السلبيات للتصحيح وكل ذلك لخدمة العنوان الكبير (إعلام دولة وليس إعلام حكومة”.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قرر تعيين طارق خليل موسى أبو الرّاغب مديراً عامّاً لهيئة الإعلام.

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