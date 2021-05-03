بكى بشدة وظهر عليه الإعياء الشديد: هكذا أدى خالد الفيصل مناسك العمرة على كرسي متحرك

أدى أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، مناسك العمرة أمس الأحد، برفقة عدد من رجاله، وظهر على كرسي متحرك لأول مرة الامر الذي أثار ضجة حول حالته الصحية.

خالد الفيصل على كرسي متحرك

وبدا الأمير خالد الفيصل في حالة تعب وعجز شديدين، بالفيديو الذي نشره حساب “صور آل سعود”، المختص بنشر صور العائلة المالكة عبر “تويتر”.

وكان الأمير خالد الفيصل محاطاً بعدد من الرجال وعناصر الأمن في الحرم المكي الذين تواجدوا لحراسته ومساعدته في إتمام مناسك العمرة كونه عاجزاً عن الحركة، بعيدًا عن الزحام أثناء سعيه بين الصفا والمروة

سمو أمير منطقة #مكة_المكرمة

الأمير #خالد_الفيصل في الحرم المكي

مؤدياً للعمره تقبل الله منه .. pic.twitter.com/IUr0xv3nBP — صور آل سعود (@alsaud1ksa) May 2, 2021

ونشر الحساب صورة أخرى ترصد لحظة انتهاء الأمير خالد الفيصل من أداء مناسك العمرة وقد بدا عليه الإنهاك الشديد، مرفقة بتعليق: “تقبل الله منك يابو بندر واطال عمرك سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في الحرم المكي مؤدياً العمره تقبل الله منه”.

تقبل الله منك يابو بندر واطال عمرك

سمو أمير منطقة #مكة_المكرمة

الأمير #خالد_الفيصل في الحرم المكي

مؤدياً العمره تقبل الله منه ❤️🙏 pic.twitter.com/AuEMBNA0ap — صور آل سعود (@alsaud1ksa) May 2, 2021

اختفاء الأمير خالد الفيصل

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد“، قد تحدث في أكتوبر الماضي عن اختفاء الأمير خالد الفيصل منذ أكثر من شهر كامل، متوقعاً ان يكون قيد الاقامة الجبرية.

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وسبق أن كشف مجتهد مطلع العام الماضي عن اتجاه محمد بن سلمان، للإطاحة بابن عمه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل وذلك بعد تحريض الأخير للملك على ابن سلمان مستغلا قضية خاشقجي.

وقال “مجتهد” في حينها إن ابن سلمان أبقى الفيصل في إمارة مكة لأنه من كبار آل سعود الذين رضوا بـ”الخنوع” له، فاستفاد منه كدليل على أنه يحترم الجيل القديم، “وقد أبلى خالد وأخوه تركي بلاءً حسنا في تسويق شخصيته، لكن يبدو أنه ارتكب تصرفين أغضبا مبس، ولذلك لم يجدد له الإمارة بعد نهاية الفترة تهيئة لإزاحته”.

كان ابن سلمان قد أبقى خالد فيصل في إمارة مكة لأنه من كبار آل سعود الذين رضوا بالخنوع له فاستفاد منه كدليل على أنه يحترم الجيل القديم، وقد أبلى خالد واخوه تركي بلاء حسنا في تسويق شخصيته، لكن يبدو أنه ارتكب تصرفين أغضبا مبس، ولذلك لم يجدد له الإمارة بعد نهاية الفترة تهيئة لإزاحته — مجتهد (@mujtahidd) January 19, 2019

وتابع: “التصرف الأول الذي كان تصرفا أحمقا هو استماتته في إخبار الملك عن مقتل خاشقجي ظنا منه أن الملك سيتدخل لعلاج الأمر.. ابن سلمان لم يتضرر لأن الملك نسي الموضوع بعد دقائق لكنه تضايق من تصرف خالد واعتبره دليلا على سوء نية بتحريض الملك عليه”.

التصرف الأول الذي كان تصرفا أحمقا هو استماتته في إخبار الملك (الأزهايمر) عن مقتل خاشقجي ظنا منه أن الملك سيتدخل لعلاج الأمر. ابن سلمان لم يتضرر لأن الملك نسي الموضوع بعد دقائق لكنه تضايق من تصرف خالد واعتبره دليلا على سوء نية بتحريض الملك عليه — مجتهد (@mujtahidd) January 19, 2019

وبحسب مجتهد فإن التصرف الآخر الذي أغضب ابن سلمان منه هو “نداءه لرجال الأعمال أمام الكاميرات بطريقة استجدائيه توسلية بالاستثمار داخل البلد واعترافه بخروج الأموال وكأنه يؤكد أن خطط ابن سلمان فاشلة في تشجيع الاستثمار، ولا حل إلا الاستجداء والتوسل. وكيف يقبل ابن سلمان ذلك وهو ماخذ مقلب في 2030”.

التصرف الثاني هو نداءه لرجال الأعمال أمام الكاميرات بطريقة استجدائيه توسلية بالاستثمار داخل البلد واعترافه بخروج الأموال وكأنه يؤكد أن خطط ابن سلمان فاشلة في تشجيع الاستثمار ولا حل إلا الاستجداء والتوسل. وكيف يقبل ابن سلمان ذلك وهو ماخذ مقلب في 2030 — مجتهد (@mujtahidd) January 19, 2019

وتساءل مجتهد حينها: “هل يمضي ابن سلمان قدما ويكرشه من إمارة مكة؟ أو ينتظر إلى أن ينهي حاجته منه في إزاحة دور الجيل القديم تماما؟ ابن سلمان أعد الأمير البديل من صغار الأمراء لكنه متردد جدا ولا يزال قلقا من الجيل القديم”.

هل يمضي ابن سلمان قدما ويكرشه من إمارة مكة؟

أو ينتظر إلى أن ينهي حاجته منه في إزاحة دور الجيل القديم تماما؟

ابن سلمان أعد الأمير البديل من صغار الأمراء لكنه متردد جدا ولا يزال قلقا من الجيل القديم — مجتهد (@mujtahidd) January 19, 2019

الأمير بدر بديلاً عن الفيصل

وبعد هذا التسريب بأيام أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير خالد الفيصل، أوكل لنائبه الأمير بدر بن سلطان لإدارة شؤون مكة.

وبحسب ما نقلته “واس” آنذاك، جاء أمر الإنابة بزعم تمتع الأمير خالد الفيصل بإجازته السنوية.

ويتولى الأمير بدر منصب نائب أمير مكة المكرمة منذ ديسمبر 2018 بناء على أمر أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الأمير خالد بن فيصل

والأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود (81 عاماً)، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس اللجنة المركزية للحج.

وهو الابن الثالث من أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثالث، ووالدته هي الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي بن عبد الله آل سعود.

وتزوج خالد الفيصل من الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود ولهما من الأبناء:، الأمير بندر، والأمير سلطان، والأمير سعود، والأميرة لولوة التي توفيت في الثالثة من عمرها.

وعمل خالد الفيصل في رعاية الشباب بوزارة الشؤون الاجتماعية وإليه تعزى فكرة إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وتم تعيين الفيصل أميرًا لمنطقة عسير عام 1971. وفي 16 مايو 2007 عين أميرًا على منطقة مكة المكرمة، وفي 22 ديسمبر 2013 عين وزير التربية والتعليم حتى عام 2015، ثم عُيّنَ مستشارًا للملك سلمان بن عبد العزيز، وأميرًا لمنطقة مكة المكرمة (للمرة الثانية). وهو عضو في هيئة البيعة السعودية عن والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.