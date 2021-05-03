هروب الراقصة جوهرة بعد فعلتها الفاضحة .. خدعت أجهزة الأمن واختفت فجأة!

كثفت أجهزة الأمن في مصر جهودها للقبض على الراقصة الروسية جوهرة، وذلك بعد هروبها من أحد الفنادق عقب صدور حكم ضدها بالسجن سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

هروب الراقصة جوهرة

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الراقصة جوهرة اختفت بشكل مفاجئ من أحد الفنادق بوسط مدينة الغردقة، أول أمس السبت بعد علمها أن أجهزة الأمن تبحث عنها، وذلك عقب يوم واحد من نشر صور لها في جلسة تصوير بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وصدر حكماً نهائياً ضد الراقصة جوهرة بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة.

لكن الراقصة جوهرة استأنفت على الحكم برقم 32451 لسنة 2019 والذي تم تأييده.

هروب الراقصة جوهرة بعد ارتكابها فعلاً فاضحاً بمكان عام

وتعود واقعة الدعوى إلى 6 فبراير 2018 حين قامت المتهمة كاترينا أندريفا وشهرتها “جوهرة” بأداء فقرات فنية رقص شرقي داخل إحدى العوامات دون ترخيص وبشكل به تحريض على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها.

وتوجه حينها ضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة على الفور لذلك المكان ووجد الراقصة جوهرة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة.

وبسؤالها، أقرت الراقصة جوهرة بارتكابها لتلك الجرائم واعترفت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتم تحريز مقطعي فيديو.

وتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة.

ووجهت للراقصة جوهرة حينها تهمة تحريض المتواجدين بملهى ليلي على الفسق.

كما ارتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام، كما أنها خالفت رخصة الدخول إلى مصر لغرض معين.

جوهرة داخل مسجد شهير

وجاء هروب الراقصة جوهرة بعد يوم واحد فقط من إثارتها لموجة غضب واسعة بين المصريين بعد خضوعها لجلسة تصوير في أحد المساجد.

ونشرت الراقصة جوهرة صوراً لها داخل ساحة مسجد الميناء الكبير في مدينة الغردقة، وظهرت خلالها وهي ترتدي عباءة بيضاء، وحجاب رأس، وتضع مساحيق تجميل خفيفة.

وأرفقت الراقصة جوهرة صورها بتعليق قالت فيه: “رمضان كريم على الأمة الإسلامية، أعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير”.

مصريون يهاجمون الراقصة جوهرة

وعبر المصريون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الصور، ورأوا أنه لا يجوز ترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صورا في أيام مباركة في شهر كريم.

فيما عبر اخرين عن دهشتهم من اختيار الراقصة جوهرة المسجد تحديدا لجلسة التصوير، رغم أن الغردقة بها كثير من الأماكن السياحية، مؤكدين أنها قصدت إثارة الجدل، مطالبين بمحاسبتها ومحاسبة المسؤول عن ذلك.

الأوقاف تعلق

وحول الواقعة، قال مصدر مسؤول بمديرية أوقاف البحر الأحمر إنه طبقا لقرار وزير الأوقاف يتم التنبيه على إمام المسجد بقفل المسجد عقب كل صلاة مباشرة.

وحول الصور المتداولة للراقصة جوهرة، أشار إلى أن الصور تم التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصلاة، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية.

وتابع: “ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين، وذلك ضمن برنامج شركات السياحة”.

وأشار المصدر إلى عدم تلقيه أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة جوهرة.

لن يتم محاسبتها!

ولاحقاً، كشفت مصادر من وزارة الأوقاف في مصر، أنه لن يتم اتخاذ إجراء ضد إمام مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بسبب جلسة التصوير.

وذكرت المصادر أن الواقعة لم تخالف التعليمات التي يتبعها، الأئمة كما أن جلسة التصوير كانت خارج المسجد، وفي ساحته، وأن الراقصة جوهرة ترتدي ملابس محتشمة لا إثارة فيها، كما أن المسجد هو مفتوح للسياح والتصوير في ساحته كما هو متبع في الغردقة.

وتابعت المصادر: “وزارة الأوقاف لا تمنع مرتادي المساجد من السائحين، ما داموا ملتزمين بآداب المسجد، وتعليماته، فالغردقة يأتها سائحون من كل دول العالم ولا تعارض مع زيارتهم للمساجد، خاصة وأن المسجد به متخصصين ممن يتحدثون العديد من اللغات يوضحون للسياح آداب دخول المسجد ومنهم من يعطونه ملابس كالإسدال أو غطاء للرأس قبل الدخول للمسجد”.

ونوهت المصادر إلى أن الساحة متاحة للجميع كنوع من السياحة كما يحدث في مسجد الصحابة في شرم الشيخ الذي يتميز بفن معماري فريد وينبهر به الأجانب بحسب تعبيرهم.

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