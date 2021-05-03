مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بسبب (ملوك الجدعنة) وهذه قصة المليون دولار!

تصدر اسم الفنان المصري مصطفى شعبان، قائمة (التريند) عبر (تويتر) في كافة الدول العربية، وذلك بعد عرض الحلقة الـ20 من مسلسل (ملوك الجدعنة).

مصطفى شعبان يتصدر التريند

وعبر هاشتاج مصطفى شعبان، وملوك الجدعنة، ناقش المغردون أحداث الحلقة المشوقة التي بدأت بهروب (بسنت) التي تجسد دورها الفنانة فرح يوسف، من الحارة بعد مقتل (عنتر) والذي يقوم بدوره وليد فواز.

ثم تأتي الشرطة للتحقيق في الواقعة ولكنها واجهت مشكلة في اجماع أهل الحارة جميعاً على الاعتراف بقتل عنتر حتى لا تثبت الجريمة على مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وفي نفس اللحظة يجتمع الصديقان (سفينة وسرية)، واللذان يجسدان شخصيتهما كل من مصطفى شعبان وعمرو سعد، مرة أخرى للانتقام من زاهي العتال، الذي يلعب دوره (عمرو عبد الجليل).

ويحكم الثنائي الخطة ويختبئان في قارب أعده زاهي العتال لتسليم الألماس والمخدرات مع شركائه الذين اختبأوا داخله إلى حين ميعاد العملية، وقاموا بضرب رجاله.

أحداث الحلقة 20

وجاء مشهد الانتقام من زاهي العتال، حيث قام مصطفى شعبان وعمرو سعد بربطه بسلاسل ورميه فى البحر، وبعد التخلص منه يختلف الصديقان.

وفي الوقت نفسه، يتمكن سليم التاجر الأكبر من القبض على سرية بمساعدة مجدي مساعد زاهي ويهددوه بالقتل إذا لم يرشدهم عن مكان المخدرات التي كانت مع العتال قبل وفاته.

واتجه سفينة لطريق آخر عن صديقه وذهب لبيع الألماس الذي اختلسه مرة أخرى من زاهي العتال قبل موته .

الحلقة 19 من مسلسل ملوك الجدعنة

وكانت الحلقة 19 من مسلسل (ملوك الجدعنة)، قد شهدت مشادة كلامية حادة بين الثنائي سفينة (مصطفى شعبان)، وسرية (عمرو سعد)، بعدما حاول المعلم مصطفى أن يُصلح بينهما.

وينجح مصطفى في إقناع الصديقين أن يجتمعا مجددا على كلمة واحدة، وهي الانتقام من زاهي العتال ورجله في الحارة عنتر.

وبينما ينوي عنتر الاعتداء على فاتن حرفوش التي تجسد دورها (ياسمين رئيس) ووالدها بعدما رفض زواجها منه، يظهر سفينة وسرية في الوقت المناسب وينتقمان من عنتر ويقتص منه كل أهل الحارة.

مصطفى شعبان يوجه رسالة لمحمد رمضان

هذا ويوثق مصطفى شعبان بشكل يومي تصدره للتريند بالمسلسل، وأثار ضجة واسعة في أحد المرات حين احتفل بذلك برسالة غير مباشرة للفنان محمد رمضان.

فنشر مصطفى شعبان حينها صورة توثق تصدر مسلسل (ملوك الجدعنة) وأرفقها بتعليق: (خلصانة والكلام رايحلك).

واعتبر المتابعون أن مصطفى شعبان يقصد محمد رمضان في جملته، خاصة أن السباق الرمضاني يشهد منافسة شرسة بينهما.

ولم يسلم مصطفى شعبان من الانتقادات التي تتهم المسلسل بالترويج للبلطجة والخروج عن القانون، وهي نفس التهم التي يواجهها محمد رمضان بسبب أعماله الدرامية السابقة.

وفاة ابنة رانيا يوسف

وسبق أن حظيت الفنانة المصرية رانيا يوسف بإشادات من جمهورها بعدما جسدت مشهد وفاة “حبيبة” ابنتها في الحلقة 11 من مسلسل “ملوك الجدعنة” ببراعة وتلقائية .

وظهر ذلك على وجه رانيا يوسف ليُحقق مشهد قيام “نجلاء” بدفن ابنتها “حبيبة – كارما موسى” وتغسيلها نجاحا كبيرا، ليشيد به الجمهور.

موت “حبيبة”

وماتت “حبيبة” بعد قيام “عنتر – وليد فواز” بإرسال 3 سيدات لضرب “نجلاء” وابنتها حتى اصطدم رأسها بسن الجدار وسقطت على الأرض غارقة في دمها وفارقت الحياة في المستشفى.

وشهدت أحداث الحلقة ذهاب “سرية – عمرو سعد” لوالدته في السجن “عطية – دلال عبد العزيز” ويطلب منها أن تنكر أنها صاحبة الحشيش الذي تم تلفيق قضيته لها.

كما شهدت الحلقة 11 من مسلسل “ملوك الجدعنة” العديد من الأحداث المحزنة والمؤثرة، في حلقة بكى فيها جميع أبطال المسلسل.

ديكور (ملوك الجدعنة) بمليون دولار

وفي سياق آخر، كشف مصدر مقرب من فريق عمل مسلسل ملوك الجدعنة أن القائم على ديكور المسلسل مهندس مصري وهو سامر قدورة.

وأشار المصدر بحسب ما نقلت صحيفة القاهرة 24، إلى أن تكلفة الديكور تخطت 15 مليون جنيه، أي ما يعادل مليون دولار، وذلك حتى تظهر الحارة الشعبية وتفاصيل الديكور المصري في لبنان.

ويُعرض مسلسل (ملوك الجدعنة) على قناة)إم بي سي مصر) يومياً في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد )vip (.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز.

وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه، حول شابين أصدقاء من حاره شعبية ويحاول رجل اعمال كبير التفريق بينهم للحصول علي شنطة ألماس أمانه لديهم من أحد أصدقائهم وتتوالي الأحداث.

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