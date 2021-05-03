“لحم غزال” .. مشهد قتل 3 أطفال وحرق جثثهم يثير غضباً واسعاً!

أثار أحد مشاهد المسلسل المصري “لحم غزال”، غضباً واسعاً وسط الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتهاك براءة الأطفال والتحريض على العنف ضدهم.

قتل ثلاثة أطفال وحرق جثثهم!

ووصف الناشطون المشهد الذي يظهر به الفنان المصري عمرو عبدالجليل، وهو يقتل ثلاثة أطفال ويحرق جثثهم، بالقاسي جداً.

حيث يظهر عمرو عبدالجليل وهو يخنق طفلة عمرها 6 سنوات بطريقة مروعة، وحين يشاهدها شقيقها البالغ من العمر 8 سنوات، يحاول الهروب، ولكن يلحقه الممثل، ويخنقه.

إيه الشر ده !! ..أصعب مشهد في لحم غزال#لحم_غزال #رمضان_يجمعنا #MBCMASR تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/a5qtzeqWjI — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2021

ولم ينته المشهد إلى هذا الحد من القسوة، بل يقوم عمرو عبدالجليل بخنق الأخ الأصغر، ثم يسكب الغاز في المنزل ويحرقه بالكامل.

أين الرقابة؟

وعبر الناشطون عن غضبهم من المشهد، متسائلين عن دور الرقابة في الموضوع، فكتب أحدهم: ” لاينصح بمشاهدة حلقه لحم غزال اليوم، ولا أعلم كيف يتم عرض هذه الأمور بشكل عادي، ألا يوجد رقابة؟”.

لاينصح بمشاهدة حلقه لحم غزال النهارده ومش عارفه ازاي الحاجات دي بتتعرض عادي كدا مفيش رقابة!!!!!!! — EMAN (@Ghonim521) May 2, 2021

وكتب آخر: “أين الرقابة التي تكون على المسلسلات؟ كيف يتم عرض مسلسل لحم غزال؟ حين أخ يقتل أخته ويقتل 3 أطفال أيضاً؟ هذا ما يصدره المنتجون لنا”.

وتابع: “وحين تحصل أحداث واقعية مشابهة نجد الإعلام والعالم كله ينقلب، لم لا نمنع من البداية قلة الأدب هذه؟”.

_ جماعه فين الرقابة اللي ع المسلسلات،،ازاي مسلسل زي *لحم غزال * ده يتعرض أما اخ يقتل أخته ومش بس كده يقتل كمان 3 اطفال.هو ده اللي المنتجين بيصدروه لينا؟!! و أما تحصل احداث مشابهه. تلاقي الدنيا والاعلام اتقلب.طب من البداية نمنع قله الادب والوساخه دي.والله ما حد خربها غير الهلس ده — Mohamed Farag (@Mohamed56409193) May 2, 2021

وأكد ناشط بأن مشهداً قاسياً كهذا، حديث على الدراما المصرية، وتساءل: “ماهي الفكرة بأن يحضروا شخصاً يقتل أطفالاً ويخنقهم ويشعل بهم النار؟ لم نر بحياتنا هكذا مشاهد في المسلسلات”.

اية الفكرة انهم يجيبو حد بيموت ف أطفال ويخنقهم ويولع فيهم بجد اية عمرنا ماشفنا كدة فالمسلسلات#لحم_غزال — Ahmed Fathy (@AhmedFa96324844) May 2, 2021

ورأت أخرى أن هذا المشهد انتهاك لبراءة الأطفال، وكتبت: ” لحم غزال، مشهد قتل 3 أطفال في منتهي القسوة أي فن هذا الذي ينتهك براءة الأطفال”.

لحم غزال ###

مشهد قتل 3اطفال في منتهي القسوه

اي فن هذا ينتهك براءه الاطفال #😔😔 pic.twitter.com/TEPUHRpt4N — هند حسني (@mwpOPjVQ3azFQPo) May 2, 2021

وأكد آخرون أن المشهد أصابهم باكتئاب، فقالت إسراء الخولي: “مسلسل لحم غزال تسبب لي باكتئاب لمدة سنة، سأحتاج إلى سنوات للشفاء مما رأيته اليوم”.

مسلسل لحم غزال جبلي اكتئاب لمده سنه هقعد اتشافي من اللي شفتو النهارده ده سنين بجد — Esraa El_kholy (@EssaGamal6) May 2, 2021

وقالت أخرى: “لا أفهم كيف يعرضون مشهد قتل الأطفال في مسلسل لحم غزال، أنا وأطفال أختي مرعوبين من لحظتها”.

انا مش فاهمه ازاى يعرضو مشهد قتل الاطفال دا ف مسلسل لحم غزال انا ولاد اختى مرعوبين من ساعة ما شافوه منهم لله — Reem (@Reemhamdyyy) May 2, 2021

وهاجم آخر الممثل عمرو عبدالجليل شخصياً وكتب: ” لماذا يا عمرو يا عبد الجليل هذا الدور القذر الذي جسدته، أنا كنت أحبك، جعلتني أشمئز منك”.

ليه يا عمرو يا عبد الجليل الدور القذر اللي انت عاملو ده انا كنت بحبك خلتني اشمئز منك #لحم_غزال — سوو (@sullyashrafff) May 2, 2021

وهاجم آخر جميع مسلسلات رمضان المصرية، وكتب: “مسلسلات رمضان إلى أين؟ الإختيار، القاهرة كابول، هجمة مرتدة، في واد وملوك الجدعنة لحم غزال في واد آخر”.

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وتابع: “نحن ذاهبون إلى تعليم أولادنا بمناظر بشعة وأشياء غير طبيعية، ماذا نصدر للناس؟ أن مصر لا يوجد بها قانون، وأن وقوانين الغابة هي التي تحكم؟أم دولة عدل وقانون؟”.

مسلسلات رمضان علي فين ؟!

الإختيار

القاهره كابول

هجمه مرتده. في حته

وملوك الجدعنه

لحم غزال. في حته تانيه خالص

إحنا رايحين فان بنعلم ولادنا ايه في مناظر بشعه وحاجات بتحصل مش طبيعيه بنصدر ايه للناس ان مصر بلد مافيهاش قانون وقوانين الغابه هيا اللي بتحكم ولا دولة عدل وقانون — مصر في دمي اللهم احفظ مصر (@RWRP56jwvMMjelV) May 2, 2021

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.

حول مسلسل “لحم غزال”

وتجسد غادة عبدالرازق دور “غزال”، وهي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان برفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني.

وطلبت غزال منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

ومسلسل “لحم غزال” من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين.

وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

سمية الخشاب فاتنة القاهرة

وسبق أن أثار الفنان المصري محمد رمضان أيضاً جدلاً واسعاً بين جمهوره إثر نشره صورة جريئة تجمعه بالفنانة المصرية سمية الخشاب.

وظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يحمل سمية الخشاب بين أحضانه، وأرفق الصورة بتعليق: ” #موسى الواعر وحلاوتهم فاتنة القاهرة، مشهد من الحلقات القادمة “.

وهاجم الجمهور محمد رمضان وسمية الخشاب بسبب المشهد الذي اعتبروه يحمل إيحاءات لا تناسب شهر رمضان.

وكان محمد رمضان قد تسبب بموجة جدل بعد نشره صورة جريئة مع سمية الخشاب أيضاً من مسلسل “موسى”، قبل عرضه في السباق الرمضاني.

وظهر محمد رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرم” وهو يرتدي الجلباب الصعيدي. ويجلس على السرير، وبجواره الفنانة المصرية سمية الخشاب، بفستان أسود.

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الصورة: “لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه”، مرفقاً إياه بهاشتاجات. بصوت موسى، رمضان يجمعنا، ملحمة موسى، رمضان2021، ثقة في الله نجاح.

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