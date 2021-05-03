في الإمارات .. أجبر زوجته على شرب البول وسخّن شوكة طعام وحرقها بها وفعل بها أفاعيل لسبب صادم

كشفت صحيفة إماراتية تفاصيل صادمة عن قيام زوج بضرب زوجته وتعذيبها باستخدام سلك كهربائي وحرقها بأدوات حادة ما تسبب لها بعاهة مستديمة وتشوهات.

أجبر زوجته على شرب البول!

ولم يكتفي الزوج بذلك، فقد أجبر زوجته على شرب البول. وفق صحيفة (الإمارات اليوم)

وكانت الزوجة لجأت للشرطة وفتحت بلاغا بحق زوجها بعد أن دخلت المستشفى، ليتم ضبطه والتحقيق معه.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه خلال جلسات المحاكمة فأنكرها جميعها، وقال إن زوجته تخونه، وعندما أخبرها أنه سيطلقها قامت بإيذاء نفسها.

الإصابات غير مفتعلة

وأكدت التقارير الطبية والمستندات المرفقة وأقوال الشهود والمجني عليها والطب الشرعي ومحضر الضبط أن الإصابات غير مفتعلة بل هي اعتداءات من الغير، وباطلاع المحكمة على التقارير والمستندات الطبية، فإن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه، وعليه حكمت المحكمة بإدانته ومعاقبته.

سخّن شوكة طعام وحرقها بها!

وأفادت المجني عليها الزوجة في محاضر تحقيقات النيابة العامة وخلال سماع شهادتها أمام هيئة المحكمة، بأن الزوج سبها وعذّبها وحبسها، إذ استخدم يده وسلكا كهربائيا، وسخّن شوكة طعام وحرقها بها وكان يكرر ذلك لمرات وفي أوقات مختلفة.

ولفتت إلى أنه قام أيضا بحلق شعر رأسها وحواجبها، وسبها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، وخنقها وربط يديها ورجليها وضربها وعذبها بسلك شاحن بقوة على أنحاء عديدة من جسدها واقتلع أسنانها.

وقالت إنه حبس حريتها عبر إغلاق الباب عليها لمدة شهر وأخذ منها هاتفها، ما جعلها غير قادرة على الاستنجاد بأحد، إذ لم تكن تستطع الخروج من الغرفة إلا بوجوده ومعرفته.

تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الكدمات المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليها الزوجة نتيجة الاعتداء بأدوات مختلفة وفي تواريخ متعاقبة كانت تعذيبا على مدار فترة من الزمن كما ورد بأقوال المجني عليها، ما تسبب لها بعاهة مستديمة ودرجة عجز 40% من المظهر الجمالي للوجه، وعجز 25% من المظهر الجمالي للثديين، وعجز 25% من المظهر الجمالي للجسم، و3% من القدرة الكلية للأسنان.

وكانت المحكمة استمعت للخادمة التي تعمل في منزل المجني عليها، والتي أكدت أن المدان (الزوج) كان يقوم بضرب زوجته باستمرار وكانت تسمع صوت صراخ بسبب الاعتداء المتكرر عليها، إذ قام الزوج بغلق الباب على المجني عليها ومنعها من الخروج لمدة شهر، ولم يكن أحد يدخل عليها إلا بإذنه.

وقضت محكمة الجنايات في عجمان بحبس الزوج مدة سنة وثلاثة أشهر وإلزامه بدفع 179 ألف درهم دية (48.7 ألف دولار) وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

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