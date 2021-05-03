شاهد الحجر الأسود الذي أنزله الله من الجنة كما لم تراه من قبل ولأول مرة يصور بهذه الطريقة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حديثة لـ الحجر الأسود عند الكعبة المشرفة، نشرها حساب “رئاسة شؤون الحرمين” الرسمي عبر تويتر.

والصور التي نشرها حساب رئاسة الحرمين، هي صور عالية الدقة والوضوح للحجر الأسود الموجود داخل الحرم المكي، تم التقاطها بتقنية حديثة لأول مرة.

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama) ماهي هذه التقنية ؟

هي تقنية يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة. pic.twitter.com/n0mWCPAw1r — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 3, 2021

هذا وأوضحت الصور المنشورة أنه تم التقاطها بتقنية تسمى “فوكس ستاك بانوراما”، يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

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وبينت الرئاسة أن التصوير كان لمدة 7 ساعات بعدد صور 1050 (فوكس ستاك بانوراما).

وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بيكسل، واستغرقت معالجتها أكثر من 50 ساعة عمل.

ومعروف أن الحجر الأسود يقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.

​وكان تقرير نشرته وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية، الشهر الماضي، تحدث عن نقل أجزاء من الحجر الأسود الموجود في الكعبة المشرفة إلى مسجد بتركيا.

وجاء في التقرير، أن مسجد صقللي محمد باشا، في إسطنبول، يستضيف 4 قطع من الحجر الأسود والذي يعتبر موضع إجلال في الدين الإسلامي ويعتقد أنه نزل من الجنة في مكة المكرمة.

وأضاف التقرير أن الحجر تم نقله من جبل (أبو قبيس) قرب مكة إلى الكعبة أثناء بنائها، ولكن انكسرت منه أجزاء في وقت لاحق مع مرور الوقت.

وأشار التقرير إلى أن السلطان العثماني سليمان القانوني حرص على إحضار تلك الأجزاء المكسورة إلى إسطنبول، قبل خمسة قرون.

الحجر الأسود

والحجر الأسود هو حجر موضع إجلال مكون من عدة أجزاء، بيضاوي الشكل، أسود اللون مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سم.

يوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، وهو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن الأرض مترًا ونصفًا.

كما أنه محاط بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا.

أصل التسمية

أما سواد لونه، فيرجع إلى الذنوب التي ارتُكبت وفقا للروايات عن النبي محمد. حيث روى ابن عباس عن النبي محمد أنه قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم». وهو سواد في ظاهر الحجر، أما بقية جرمه فهو على ما هو عليه من البياض.

فقد وصفه محمد بن خزاعة حين رد القرامطة الحجر سنة 339 هـ وعاينه قبل وضعه وقال: «تأملت الحجر الأسود وهو مقلوع، فإذا السواد في رأسه فقط، وسائره أبيض، وطوله قدر ذراع».

من حجارة الجنة

ويعتبر الحجر الأسود من حجارة الجنة، حيث قال النبي محمد: (الحجر الأسود من حجارة الجنة)، فهو ياقوته من ياقوت الجنة حيث قال النبي محمد: « إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب».

وكان عبد الله بن الزبير أول من ربط الحجر الأسود بالفضة ثم تتابع الخلفاء في عمل الأطواق من الفضة كلما اقتضت الضرورة.

وفي شعبان 1375 هـ وضع الملك سعود بن عبد العزيز طوقاً جديداً من الفضة وقد تم ترميمه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز في سنة 1422 هـ.

وكانت صور مزيفة ادعى ناشرها أنها لسيف الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ تسببت في موجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل.

سيف الرسول محمد

وحققت صورة لما سمي سيف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، انتشارا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن التحقيقات المتخصصة أظهرت أنها مزيفة.

وكانت سجلت آلاف المشاركات حصدتها صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيف قديم ومزخرف قيل إنه سيف النبي محمد.

إلا أن السيف الظاهر في الصورة وبحسب تحقيق “فرانس برس” عبر موقعها الجديدة لكشف الشائعات “في ميزان فرانس برس” صنع في الأندلس خلال القرن الخامس عشر.

ويظهر في الصورة سيف معدني كبير الحجم داخل علبة زجاجيّة، كأنه معروض في أحد المعارض، وجاء في التعليق المرافق “سيف رسول الله”.

حصدت الصورة آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، فما حقيقتها؟

وأرشد التفتيش عبر محركات البحث الذي قامت به خدمة التحقق من الصور لوكالة فرانس برس، إلى الصورة نفسها منشورة على موقع متخصص بالسيوف.

وبحسب الموقع، يعود هذا السيف لآخر ملوك بني نصر في غرناطة، أبو عبدالله محمد الثاني عشر، المعروف لدى الإسبان بـ Boabdil (أبو عبد الله).

إثر ذلك أرشد التفتيش باستخدام كلمات مفتاح مثل “Boabdil” و “Sword”، إلى صورٍ ذات جودة عالية للسيف نفسه منشورة على الموقع الرسمي للمكتبة الوطنيّة الفرنسيّة.

وجاء في الوصف المرافق أنّ السيف، وطوله 92 سنتيمتراً، صنع في مدينة طليطلة الإسبانيّة في القرن الخامس عشر وكتب عليه شعار بني نصر “لا غالب إلا الله”.

وقبل أن تستحوذ عليه المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة عام 1865 كان محفوظاً في إسبانيا ضمن مجموعة من الأسلحة المعروفة باسم “سيف أبو عبدالله”.

وسبق أن أصدرت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس تقريراً حول صورة لسيف آخر ادّعى ناشروه زيفاً أنّه للنبي محمد.

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