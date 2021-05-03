سلطان بن سلمان أصبح مستشاراً خاصاً: الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تضمنت تعيينات وإعفاءات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن وضع محمد بن سلمان لشقيقه سلطان تحت الإقامة الجبرية.

أوامر ملكية عاجلة

وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

#عاجل#أمر_ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/WcQ9vwvZiQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

كما أصدر الملك سلمان أمراً عاجلاً بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

#عاجل#أمر_ملكي: تعيين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.#واس pic.twitter.com/or0Suds2Bu — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عدة أوامر ملكية أخرى، أبرزها تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وحسب الأوامر الملكية، فقد تقرر تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيرا للاقتصاد والتخطيط، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

#عاجل#أمر_ملكي: يعين معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/el231YG5R4 — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

إعفاء مسؤولين بارزين

كما أعفى الملك سلمان الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعيين خالد بن عبدالله السبتي بدلا منه.

#عاجل#أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور / احمد بن محمد بن احمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. #واس pic.twitter.com/gpvftgbSJd — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

#عاجل#أمر_ملكي: يعين معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.#واس pic.twitter.com/uH3f1JUws1 — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

وحسب الأوامر الملكية، فقد تقرر تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

#عاجل#أمر_ملكي: يعين المهندس / أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة. #واس pic.twitter.com/aHK7xVXf97 — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

كما تقرر تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وفق الأوامر الملكية.

#عاجل#أمر_ملكي: تُعين معالي الدكتورة / إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.#واس pic.twitter.com/RlqUQh4zRZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

وتقرر تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

#عاجل#أمر_ملكي: يعين الأستاذ / بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.#واس pic.twitter.com/5VCtxJVgz6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 3, 2021

من هو الأمير سلطان بن سلمان

والأمير سلطان ولد بمدينة الرياض 27 يونيو/حزيران عام 1956، وحصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون الاجتماعية ـ جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة عام 1999.

كان لديه شغف بالطيران منذ الصغر، وصقل تلك الأمنية بالحصول على ترخيص طيران من قبل هيئة الطيران الاتحادي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية عام (1976) ومن قبل رئاسة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية عام (1978).

إلى الفضاء

في 17 يونيو/حزيران عام 1985، انطلق في مهمة فضائية بالمكوك “ديسكفري” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وحمل المكوك معه القمر العربي الثاني المكلفين بإطلاقه، إضافة إلى أفكار العديد من التجارب العلمية السعودية، وتجربة طبية مشتركة بين علماء المملكة وفرنسا، وتجارب أخرى دولية وأمريكية.

ومكث الأمير سلطان في الفضاء 7 أيام وساعة واحدة و38 دقيقة، ليكون أول رائد فضاء عربي مسلم، لينتقل بالعرب من مرحلة مراقبة التقدم التقني الحديث في مجال الفضاء إلى المواكبة والمشاركة في هذا المجال.

وحين عاد الأمير سلطان قال للصحفيين إنه حرص في المكوك على أمرين: الأول، الاستماع إلى تسجيلات القرآن الكريم قبل النوم، والثاني تصوير المملكة العربية السعودية من الفضاء.

وعقب عودته عمل لمدة تجاوزت 10 سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية بدءاً من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض عام (1985) وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران (1990) ثم تقاعد برتبة عقيد طيار عام 1996.

وفي عام 2001، أسس نادي الطيران السعودي وحصل على التصديق الفرنسي لرخص الطيران الأجنبية عام 2009.

كما تولى خلال الفترة من 2011 إلى 2018 رئاسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الوطني.

محمد بن سلمان والأمير

وفي وقت سابق فجّر حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، مفاجأة، بكشفه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصدر أوامر منع من السفر ضد أخيه الأمير سلطان بن سلمان.

وبينما لم يكشف “العهد الجديد” سبب منع ابن سلمان لأخيه سلطان من السفر، قال إن الأجواء تشهد ارتباكاً شديداً في الأيام الأخيرة.

عاجل

ابن سلمان يُصدر أوامر منع من السفر ضد أخيه الأمير (سلطان بن سلمان).

والأجواء تشهد ارتباكاً شديداً في الأيام الأخيرة. — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 1, 2021

ومن المعروف أن الأسرة الحاكم في السعودية تسودها اضطرابات لعدم رضى كثير من الامراء عن سياسيات ولي العهد محمد بن سلمان، وسط تسريبات تحدثت في أكثر من مرة عن محاولات للإنقلاب عليه وازاحته من ولاية العهد.

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