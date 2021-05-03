رامز جلال يقوم بأفعال غير لائقة مع الفنانة جميلة عوض .. ضربها في أماكن حساسة بالرصاص!

وقعت الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض اليوم، الاثنين، ضحية الحلقة الـ19 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتحرش بالفنانة جميلة عوض

وبدأ رامز جلال، في السخرية من جميلة عوض وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال رامز (متمردة مع إنها قد الزئردة، عقلة صباع الإبداع، شبر ونص التمثيل، النجمة اللي قد الكفة، بسكويتة مدلعة).

هذا وسخر رامز جلال من إطلالة جميلة قائلا: (يا نهار أسود إيه اللبس ده، إنتي نازلة كايرو جاز، إيه اللي ماسكاه في إيدك، دي بوهجة ولا شنطة ولا مشنة عيش.)

وأكمل سخريته: (والبنطلون مقطع، إنتي كنتي بتتخانقي، وإيه الحلق اللي ودنك، ده حلق ولا زرار قميص.)

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع جميلة عوض في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

مما دفع جميلة عوض لوقف الفقرة والانفعال والجلوس على الأرض، مبينة أنها تألمت جدا من الضربات وأنه يتم استهدافها بأماكن حساسة.

جميلة عوض في كبسولة الهوب دروب

هذا وتملك الرعب من جميلة في فقرة (كبسولة الهوب دروب) حيث ظهر عليها التوتر والخوف الشديد ودخلت في نوبة صراخ هستيري، قبل أن يفاجئها رامز والفريق المرافق له بأنها ستقفز في حمام السباحة.

ومع محاولات الفنان رامز جلال المستمرة لاستفزازها، وتعطل الكبسولة، بدأت جميلة عوض تصرخ (بسم الله الرحمن الرحيم).

وزاد من خوفها تظاهر رامز جلال بأنه مجنون، لتفاجأ به يرشها بمطفأة الحريق ويصرخ في أذنها.

رد فعل جميلة عوض بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

قبل أن يفتح باب الكبسولة وهي معلقة في الجو ويصيب الجميع بالرعب، وفي النهاية قام مع مساعديه برميها من الكبسولة وهي تصرخ.

وجاء رد فعل الفنانة الشابة جميلة عوض، بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج المذاع علي قناة “mbc مصر” كوميديا للغاية.

ودخلت الفنانة الشابة جميلة عوض في نوبة ضحك متواصل بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال.

من هي جميلة عوض؟

ويشار إلى أن جميلة عوض من مواليد 6 أبريل عام 1991. ترعرعت في كنف عائلة فنية، فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض، ووالدتها هي الفنانة اللبنانية راندا، وجدها الكوميديان الكبير الراحل محمد عوض.

تخرجت جميلة من كلية اﻹعلام وبدأت مشوارها الفني من خلال دور (هانيا) في مسلسل “تحت السيطرة” عام 2015، وحققت من خلال أول أدوارها نجاحا كبيرا وشهرة واسعة.

بينما كان أول أعمالها السينمائية فيلم (هيبتا) عام 2016. أيضا من بين الأفلام التي شاركت بها: (من 30 سنة، لف ودوارن، الضيف).

ومن المسلسلات التي قدمتها: (جريمة شغف، لا تطفئ الشمس، إلا أنا).

وسبق وأن تعاونت جميلة عوض مع رامز جلال في فيلم (سبع البرمبة) 2019.

أول بطولاتها السينمائية كان فيلم (بنات ثانوي) والذي طرح بدور العرض العام الماضي. كما تشارك في موسم رمضان الحالي 2021 من خلال دور تمارا في مسلسل (حرب أهلية) مع النجمة الكبيرة يسرا.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج (رامز عقله طار)، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم (Buzz Land).

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

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