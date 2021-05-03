بالفيديو: “طهى الطعام بنفسه”.. ميسي يدعو لاعبو برشلونة لتناول وجبة العشاء في منزله والسبب ؟!

دعا أسطورة الكرة الأرجنتينية وقائد فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي 33 عامًا، لاعبي فريق برشلونة لتناول وجبة العشاء مساء يوم الإثنين، في منزله بعد تحقيق الفريق الفوز منافسه فريق فالنسيا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

🚨🚨🚨🚨حصريًا GOL | اللاعبون في منزل الأسطورة ميسي يهتفون: 🎶 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒, 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒🎵 pic.twitter.com/TzjoJyAG5V — FCB World (@FCBW_A7) May 3, 2021

ونشر ليونيل ميسي وهو يعد طهي الطعام بنفسه داخل منزله الخاص، فيما كان سبب احتفال وراء حضور لاعبي فريق برشلونة إلى منزله، هو الطلب من اللاعبين التركيز على المباراة القادمة أمام متصدر الدوري أتلتيكو مدريد.

ميسي ومباراة برشلونة القادمة

وأفادت التقارير الصحفية الإسبانية، بأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، طالب من فريقه خلال الاحتفال داخل منزله الخاص في برشلونة.

والتمكن من حصد النقاط الثلاثة المهمة لمواصلة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في مواجهة فريق أتلتيكو مدريد.

حصري Sport

قام القائد ليونيل ميسي بتنظيم وجبة عشاء في منزله للاعبين للإحتفال بالفوز في الميستايا وكذلك للإستعداد لمبارة أتليتكو

فريق برشلونة الأن موحد أكثر من أي وقتاً مضى

قائدي الأسطوري 🐐🔵🔴 https://t.co/N640vKAp2x — Ali_barça🎗 (@AlooyElbarca) May 3, 2021

بعد الخسارة المفاجئة من فريق غرناطة، والتي أعطت المتنفس لفريق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد للفوز في البطولة.

اقرأ المزيد: الصراع على لقب الليغا .. برشلونة يواصل مطاردة المتصدر أتلتيكو مدريد

مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وسيواجه فريق برشلونة “الكتالوني” مباراة قمة ديربي الجولة ال35 أمام جاره متصدر الليغا الإسبانية فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس”، في مواجهة تحمل المفاجئة والصعوبة بين كلا الفريقين مع قرب نهاية الموسم الحالي.

اليوم بعد انتهاء الحصه التدريبه ميسي قام بأستدعاء الاعبين لحفلة عشاء الغرظ منها حث الاعبين على مواصلة القتال على الليغا حقيقه تصرف رائع من القائد لبث الروح المعنويه وشحن بطاريات الاعبين من اجل مواصلة القتال والوصول بمعنويات عاليه امام المتصدر اتليتكو👏 pic.twitter.com/yWPEztf6wj — البرشلوني حيدر ️💙❤️ (@HaiderNaser5) May 3, 2021

فيما لم يحسم بعد المتوج بلقب الدوري الإسباني “الليغا”، في ظل تقارب النقاط بين المنافسين الأربع الكبار على ترتيب الدوري الممتاز.

والد ميسي ولابورتا

وفي سياق أخر، فقد كشفت القناة الإسبانية “TV3” الأسبوع الماضي. بأن وكيل أعمال ووالد اللاعب الأرجنتيني “خورخي ميسي”، قد توصل لاتفاق بخصوص شروط استمرار نجله ليونيل ميسي “البرغوث” مع فريق برشلونة.

ميسي قام بدعوة لاعبي الفريق الأول لمنزله في حفل غداء للاحتفال بالفوز على فالنسيا والتركيز على المباريات القادمة بالليجا خاصة مباراة أتلتيكو مدريد 🍽️ بيانيتش ذهب لمنزل ميسي في سيارة أجرة 🚕 pic.twitter.com/8HpJTgAu5H — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 3, 2021

وأردفت القناة، ” إدارة فريق برشلونة الكتالوني لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده مع فريق برشلونة الإسباني.

وبينت القناة الإسبانية، بأن لابورتا ينتظر التقارير المالية حول حسابات النادي والقدرة الاقتصادية للفريق خلال الفترة المقبلة”.

ميسي وعقد طويل الأمد

وأكدت العديد من التقارير الإسبانية، بأن والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية انفتاح نجله ليونيل ميسي للتوقيع بعقد طويل الأمد مع برشلونة، مردفه: ” ميسي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور التالية”.

COPE | جميع اللاعبين متواجدين في منزل ميسي الى الان، غدًا عطلة والفطور جاهز 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/LIdstMPOrb — barcelonista (@Goldenbarca19) May 3, 2021

وبين والد ميسي “خورخي”، أن نجله قائد فريق برشلونة الإسباني يتطلع إلى قيادة المشروع الجديد وتحقيق النجاح مع فريق برشلونة الإسباني. بدلًا من الحصول على راتب ضخم.

ميسي والعرض المغري

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلاً عن الصحفي البرازيلي الشهير في قناة “TNT Sports Brazil”، مارسيلو بيشلر، قائلاً: ” إدارة باريس سان جيرمان قدمت عرضًا إلى ليونيل ميسي لمدة موسمين بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري”.

وأضحت الصحيفة، “عرض إدارة باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله من قبل الأندية الأوروبية، كما أن فريق برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي من أجل التجديد حتى الآن”.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 76 نقطة، يليه في وصافة الترتيب ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

الصراع بين برشلونة وريال مدريد

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني في المركز الثالث برصيد 74 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، وفي المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، يليه في المركز السادس فريق فياريال برصيد 52 نقطة.

ريال بتيس وسليتا فيغو في ترتيب الدوري

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق ريال بتيس برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة.

وفي تاسع الترتيب احتل فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة. أما في المركز العاشر جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 42 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات الموسم الجاري، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 28 هدفاً.

وجاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما اللاعب مع فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا.

أكثر من فاز بجائزة الهداف في الدوريات الخمس الكبرى : – جيرد مولر 7

– ميسي 7

– تيلمو زارا 6 يستعد ميسي هذا الموسم لكسر رقم جيرد مولر .. مسألة وقت لا أكثر pic.twitter.com/Cp7TQe21UZ — عمر (@OmarCule_) May 3, 2021

بينما في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز المهاجم في صفوف فريق أتلتيكو مدريد برصيد 19 هدفًا.

فيما جاء اللاعب المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا خلال منافسات الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك