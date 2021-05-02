تأجيل مباراة ديربي الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول لدواعي أمنية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قرار تأجيلها لمباراة الديربي الذي كان من المقرر أن تجمع فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه فريق ليفربول. ضمن منافسات الأسبوع ال34 من الدوري الممتاز لأسباب أمنية.

اقتحام جماهير مانشستر يونايتد

وأفادت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، أن الرابطة الإنجليزية قد رأت ضرورة تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق ليفربول.

جاء بعد اقتحام عدد من الجماهير الغاضبة أرضية ملعب “أولد ترافورد”. قبيل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” وليفربول “الريدز”.

BREAKING: Manchester United's game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners. Read more: https://t.co/3LXXo8dFBZ pic.twitter.com/qbsjypWZHH — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

كما وأردفت الرابطة، قائلة: ” القرار اتخذ لأسباب أمنية، في الوقت الذي أعلن فيه فريق مانشستر يونايتد أن اللقاء قد تأجل لموعد لم تحدده بعد، بعد مناقشات مع جميع الأطراف على اتخاذ القرار من أبرزهم الرابطة الإنجليزية والشرطة البريطاينة”.

جماهير مانشستر يونايتد والمطالبة بالرحيل

وقد جاءت احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد الغاضبة، والمطالبة برحيل عائلة “جليزر” المالكة لنادي مانشستر يونايتد. التي كانت من بين الفرق المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي. برفقة 11 ناديًا في قارة أوروبا.

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest "isn't just about the European Super League", adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, "need to go". Read more here: https://t.co/yjfNpetpic pic.twitter.com/bOLj2sRpqE — Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

فيما تسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد لملعب “أولد ترافورد”. في تأخر مواجهة فريق الشياطين الحمر. أمام منافسه الضيف فريق ليفربول “الريدز”، في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقد حمل العشرات من جماهير فريق مانشستر يونايتد، أرض ملعب “أولد ترافورد”. الذين رقعوا لافتات وأشعلوا النيران، احتجاجًا على ملاك عائلة “غليزر” الأمريكية. قبل ساعة من خوض المباراة مع فريق ليفربول.

المئات من مشجعي مانشستر يونايتد يقتحمون اولد ترافورد احتجاجا على ملاك النادي 😨pic.twitter.com/KkVJzLz2Xh — E P L W O R L D (@EPLworld) May 2, 2021

وقد أعلنت النوادي الإنجليزية في بيانات رسمية في وقت سابق، انسحابها الكامل من بطولة دوري “السوبرليغ”. المخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

بعد يومين من إعلانهما الانضمام إليه، بعد موجة الانتقادات والصدى الواسع للضغط على النوادي الإنجليزية من أجل الخروج منه.

النوادي الإنجليزية والسوبرليغ

كما وأفادت تقارير صحفية بريطانية، انسحاب الفرق الإنجليزية الستة من بطولة الدوري الأوروبي الممتاز “السوبر ليغ”.

وهم فريق مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام. وكذلك كان أخر الأندية المنسحبة فريق تشيلسي الإنجليزي.

🚨 جماهير مانشستر يونايتد : "سنُقرر نحن متى ستُلعب المباراة." 🤗😇 pic.twitter.com/bMlc3JuDKu — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) May 2, 2021

وقال نادي تشيلسي “البلوز” في بيان صحفي له اليوم الخميس، ” النادي يمكنه التأكيد في البدء بكافة الإجراءات من أجل الانسحاب الرسمي من بطولة المجموعة المطورة لخطط دوري السوبر الأوروبي”.

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وأردف النادي، ” كان لدينا الوقت الكافي للتفكير في المسألة بشكل كامل، وقررنا أن استمرار المشاركة في هذا المخطط لن يكون في مصلحة نادي تشيلسي ومشجعيه ومجتمع كرة القدم”.

تجميد مشروع السوبر ليغ

وبخروج النوادي الإنجليزية الستة من الدوري الأوروبي الممتاز. وتفكير النوادي الأخرى في الانسحاب خلال الساعات القادمة.

وسيتوقف مشروع بطولة “السوبرليغ” بعد يوميين على قرار تأسيسه. بعد حالة الانتقادات والغضب الواسعة لدى الاتحادات العالمية لكرة القدم. وكذلك جماهير الفرق المشاركة في البطولة.

أرحلوا حتي لا تسقط الدماء داخل مانشستريونايتد pic.twitter.com/FpDSLMwLKq — Youssef K. Shehata (@youssefkamel951) May 2, 2021

الذين خرجوا إلى الشوارع للتنديد بتلك الخطوة ومطالبة نواديهم الانسحاب من بطولة “السوبر ليغ”. لتنجح تلك الضغوطات التي رافقها مساندة الحكومة البريطانية بالسعي الجاد من أجل إفشال المشروع.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق المان سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي” البريميرليج” برصيد 80 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

صعود وست هام وتراجع أرسنال

وقد جاء فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة. يليه فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

🚨 عاجل | رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز @premierleague تعلن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد @ManUtd_AR وليفربول @LFC_Arabic إلى أجل غير مسمى#مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/RBZPHxWDPB — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 2, 2021

وفي المركز الخامس يحتل فريق توتنهام برصيد 56 نقطة. بينما جاء فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في المركز السادس برصيد 55 نقطة.

ليفربول وإيفرتون في الترتيب

أما في المركز السابع جاء فريق ليفربول برصيد 54 نقطة. كما جاء فريق إيفرتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة. أما في المركز التاسع جاء فريق أرسنال برصيد 49 نقطة من ترتيب الدوري الممتاز.

بينما جاء في المركز العاشر للترتيب فريق أستون فيلا بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال برصيد 48 نقطة، خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 21 هدفًا.

فيما جاء نجم فريق ليفربول “الريدز” المصري محمد صلاح في المركز الثاني من الترتيب برصيد 20 هدفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما وجاء في المركز الثالث من ترتيب الدوري لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد البرتغالي ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب أولد ترافورد احتجاجًا على تصرفات عائلة جليزر المالكة للنادي 👊🔥 pic.twitter.com/KOLger4HKX — Kooora (@kooora) May 2, 2021

يليه المهاجم الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 14 هدفاً. متساويًا مع اللاعب “باتريك بامفورد” الذي يلعب في صفوف ليدز يونايتد. خلال منافسات الدوري الإنجليزي الجاري.

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