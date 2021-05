تأجيل مباراة ديربي الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول لدواعي أمنية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قرار تأجيلها لمباراة الديربي الذي كان من المقرر أن تجمع فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه فريق ليفربول. ضمن منافسات الأسبوع ال34 من الدوري الممتاز لأسباب أمنية.

وأفادت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية، أن الرابطة الإنجليزية قد رأت ضرورة تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق ليفربول.

جاء بعد اقتحام عدد من الجماهير الغاضبة أرضية ملعب “أولد ترافورد”. قبيل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” وليفربول “الريدز”.

BREAKING: Manchester United's game against Liverpool has been delayed after fans invaded the pitch at Old Trafford in a protest against the club's owners.

كما وأردفت الرابطة، قائلة: ” القرار اتخذ لأسباب أمنية، في الوقت الذي أعلن فيه فريق مانشستر يونايتد أن اللقاء قد تأجل لموعد لم تحدده بعد، بعد مناقشات مع جميع الأطراف على اتخاذ القرار من أبرزهم الرابطة الإنجليزية والشرطة البريطاينة”.

وقد جاءت احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد الغاضبة، والمطالبة برحيل عائلة “جليزر” المالكة لنادي مانشستر يونايتد. التي كانت من بين الفرق المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي. برفقة 11 ناديًا في قارة أوروبا.

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest "isn't just about the European Super League", adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, "need to go".

