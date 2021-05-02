أين الجثة.. مذيعة الجزيرة غادة عويس تتحدى محمد بن سلمان في تغريدة نارية

هاجمت الإعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رافضة التنازل عن القضية التي رفعتها ضده في المحاكم على خلفية تشويه سمعتها ومحاولة اختراق هاتفها والتجسس عليها.

وقالت عويس في تغريدة رصدتها “وطن”، أنها ترفض التنازل عن القضية التي رفعتها سابقاً ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنها لن تصمت على جرائمه.

أين الجثة؟

وأضافت الإعلامية البارزة في قناة الجزيرة :” انشر ما شئت من صور واكذب ما شئت واقذف ما شئت وافتر ما شئت، أولاً لن أسكت بل سأبقى أسأل #أين_الجثة”.

وتابعت: “سأبقى أطالب ب #الحرية_للجين_الهذلول ولن أسحب القضية المرفوعة ضدك يا تافه”. حسب قولها.

انشر ما شئت من صور واكذب ما شئت واقذف ما شئت وافتر ما شئت

اولا لن أسكت بل سأبقى أسأل #أين_الجثة

وسأبقى أطالب ب #الحرية_للجين_الهذلول ولن أسحب القضية المرفوعة ضدك يا تافه — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 1, 2021

وفي تغريدة أخرى، قالت عويس: “لو طبّع الكون ومجرّاته معها لن أعترف بإسرائيل، ولو تصالح الكون ومجرّاته مع مبس لن أسحب القضية ضده”.

ولو طبّع الكون ومجرّاته معها لن أعترف بإسرائيل

ولو تصالح الكون ومجرّاته مع مبس لن أسحب القضية ضده — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 1, 2021

تغريدات غادة عويس أثارت تفاعلاً واسعاً

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدات عويس، مشيدين بموقفها ومؤكدين على ضرورة استمرارها في محاكمة محمد بن سلمان.

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وقال أحدهم: ” ما شاء الله عليكي يا غادة بحذائك الصغير قدرتي تدوسي على خشم مبس وجميع ذبابه السفيه الله ينصرك عليهم رغم انك مش مخليتيهم يتهنو دوسي هالاقزاماشبه الرجال”.

ما شاء الله عليكي يا غادة بحذائك الصغير قدرتي تدوسي على خشم مبس وجميع ذبابه السفيه الله ينصرك عليهم رغم انك مش مخليتيهم يتهنو دوسي هالاقزاماشبه الرجال — ziad Hilou (@HilouZiad) May 2, 2021

أما احمد حسين فقال: “مع إني لست مع الكثير من مواقفك ولكن ست غادة اقف معك كصحفية ضد شتى طرق اسكت صوتك وحرية اعتقادك ولكن ليس غريب عن جماعة ابو منشار الغالي”.

مع اني لست مع الكثير من مواقفك ولكن ست غادة اقف معك كصحفية ضد شتى طرق اسكت صوتك وحرية اعتقادك ولكن ليس غريب عن جماعة ابو منشار الغالي . — Ahmed Hussin 🇮🇶 (@dalmiysy) May 1, 2021

وقال حساب آخر: “دول عظمى تستلم مليارات مقابل السكوت وعدم السؤال ” أين الجثة؟ ” انتي شجاعة ست غادة”.

دول عظمى تستلم مليارات مقابل السكوت وعدم السؤال " أين الجثة؟ " انتي شجاعة ست غادة. — قل خيراً.. أو أصمت. (@cheer4yemen1) May 1, 2021

في حين قال حساب حكيم العرب: ” لو #مبس كان عارف أن كل هالعناد فيك. كان ترك #خاشقجي وشأنه”.

لو #مبس كان عارف أن كل هالعناد فيك. كان ترك #خاشقجي وشأنه — حكيم العرب (@UBlg8) May 1, 2021

وأضاف أخر: “لن نعترف بإسرائيل لو طبع الكون ومجراته يا سيدتي. لن نسامح، ولن نصالح مبس ومبز وبشار وكل طاغية في بلداننا العربية حتى آخر يوم لنا في هذه الحياة. وفلسطين قضينا حتي نراها محررة بإذن الله”.

لن نعترف بإسرائيل لو طبع الكون و مجراته يا سيدتي. لن نسامح ، ولن نصالح مبس و مبز و بشار وكل طاغية في بلداننا العربية حتي أخر يوم لنا في هذه الحياة. وفلسطين قضينا حتي نراها محررة بإذن الله. — Salah M.Adam (@SalahMAdam1) May 2, 2021

هكذا هزت عرش ابن سلمان

وكانت إعلامية الجزيرة قد رفعت دعوى قضائية ضد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المحاكم الأمريكية.

وقالت في دعواها إنها تتهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

علقت عويس بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

وقالت مذيعة الجزيرة إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تفاصيل دعوى غادة عويس

وفي ديسمبر 2020 قال موقع “ذا هيل” الأمريكي، إن غادة عويس رفعت الدعوى أمام محكمة المنطقة الجنوبية بولاية فلوريدا.

وقالت المذيعة اللبنانية، في دعواها، إن وليي العهد في الدولتين الخليجيتين، إلى جانب مجموعة أخرى من المسؤولين السعوديين والإماراتيين والمواطنين الأمريكيين، قاموا بتنفيذ عملية تهدف إلى النيل من شخصها وتقويض مسيرتها الصحفية؛ بسبب تقاريرها الناقدة للحكومتين في السعودية والإمارات.

وقالت “عويس” إن ما يقرب من 20 متهما في القضية نسقوا فيما بينهم لتنفيذ عملية اختراق لهاتفها وتسريب صور منه، جرى فيها استخدام شخصيات أجنبية ومحلية ذات نفوذ للنيل منها.

ومن بين المدعى عليهم في القضية “شارون كولينز” و”حسام الجندي”، وهما شخصان مقيمان في ولاية فلوريدا، وتزعم الدعوى أنهما متورطان بالتآمر وارتكاب أعمال ضارة تستهدف “عويس”، بما في ذلك نشر معلومات وبيانات مسروقة من هاتفها.

وأوضح “ذا هيل” أن “عويس” رفعت الدعوى ضد جميع المدعي عليهم المحليين والأجانب المسؤولين عن استهدافها بعملية القرصنة غير القانونية ونشر معلوماتها الشخصية في جميع أنحاء العالم.

وطالبت الدعوى بتحميل كل الفاعلين المسؤولية الجنائية عن أفعالهم غير القانونية والتآمر على مذيعة الجزيرة؛ حيث تمثل بداية رحلة لتحقيق العدالة لـ”عويس”.

وذكر “ذا هيل” أن المجموعة التي رفعت “عويس” دعواها ضدهم هي نفسها مجموعة المسؤولين السعوديين والإماراتيين الذين يُزعم أنهم نفذوا الهجوم المميت على الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” عام 2018.

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